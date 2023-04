Most ingyenszerszám jár az élhajlító mellé

A felszerszámozás bónuszként jár a TRUMPF idei speciális értékesítési akciójának keretében

Címkék: élhajlítás lemezmegmunkálás szerszám szerszámtechnika TruBend 7000 Trumpf

Minden beruházásra megvan a legmegfelelőbb időpont. A TruBend 7050 esetében most jött el a pillanat: az energiatakarékos élhajlító mellé 5 000 euró értékben válogathatunk ingyenes szerszámokat a TRUMPF szerszámkatalógusából.

A TRUMPF által most meghirdetett és 2023. június 30-ig tartó bónusz szerszámcsomag egy TruBend 7050-es élhajlító megvásárlása esetén hívható le. Az értékesítési akció a TRUMPF egy egyébként is közkedvelt és hatékony élhajlítótípusára vonatkozik. Az ergonomikus és gyors TruBend 7050 ugyanis remek példa az ember és a gép közötti tökéletes interakcióra. Kis alapterületének köszönhetően könnyen elhelyezhető a gyártóterületen, és egy átlagos targoncával is áthelyezhető.

„Az 50 tonna nyomóerővel és 1 500 mm hajlítási hosszal rendelkező gép segítségével a legjobb munkafeltételek mellett dolgozhatók fel a kis és közepes méretű alkatrészek – mondta el Molnár Balázs, a TRUMPF Hungary Kft. értékesítő mérnöke. – A magas ergonómia és a felhasználóbarát kialakítás mellett a közvetlen meghajtás és az automatikus szögmérő rendszer is a kiváló minőségű megmunkálást támogatja. A kezelés ülő és álló helyzetben egyaránt kényelmes, a felszerszámozás pedig a hidraulikus szerszámmegfogásnak, a Tool Indicator és a BendGuard Automatic opcióknak köszönhetően rendkívül gyors és biztonságos.

A TruBend 7050-es élhajlító 50 tonna nyomóerővel és 1 500 mm hajlítási hosszal rendelkezik

A gépkezelő munkája az egyénileg beállítható tartóasztal révén kiemelkedően ergonomikus. Az ülő- és állótámaszok, valamint a forgatható vezérlő kímélik a gerincoszlopot, a munkatéren pedig LED-es megvilágítás biztosítja a jó látási viszonyokat. A TruBend 7050-es élhajlító ergonomikus, integrált szerszámszekrényének köszönhetően a gépkezelő mindig hozzáfér a szerszámokhoz.”

Átfogó szoftveres támogatás

A széles körű szoftverportfólió a teljes gyártási folyamat alatt – akár az ajánlatadástól és a beszerzési folyamatok kezelésétől egészen a kész munkadarab kiszállításáig – segíti a munkát. A gépvezérléssel való közvetlen kapcsolat állandó felügyeletet tesz lehetővé. A moduláris TruTops Boost szoftverrel történő programozás számos időigényes rutinfeladatot automatizál. A TruTops Boost részét képező TecZone Bend opció egy pillanat alatt szimulálja a hajlítási folyamatot, segíti a szerszám kiválasztását, a részegységek felosztását, a szerelési tervek kezelését stb. A szoftver a 2D és 3D adatokra alapozva automatikus programjavaslatokat tesz, beleértve az NC programokat is. A programozás a gép kezelőfelületén vagy számítógépen online, illetve offline módban is elvégezhető.

A TruBend 7050-es élhajlító ideális a kis és közepes méretű alkatrészek megmunkálására

Szerszámok a standardtól az egyediig

Az eredeti TRUMPF szerszámok használata számos előnnyel jár a hosszabb élettartamtól kezdve a gyors elérhetőségen át az összes szerszámadat rendelkezésre állásáig, aminek köszönhetően a megmunkálás is gyorsabban elkezdhető.

A géphez több mint 150 felső és alsó szerszámtípus rendelhető készletben vagy külön. A választékban szintén megtalálható, 300 mm hosszú könnyűszerkezetes hajlítószerszámok több mint 30%-kal könnyebbek standard társaiknál. Alapértelmezett Safety-Click felszereltségük csökkenti a felszerszámozási időt és tehermentesíti a gépkezelőt.

A TRUMPF TruBend 7050 élhajlító most egy speciális értékesítési akció keretén belül érhető el 2023. június 30-ig a TRUMPF hazai képviseleténél. A Sales Push akció kiváló lehetőséget teremt a gép azonnali, bónusz felszerszámozására 5 000 euró értékig. További részletekkel kapcsolatban várjuk szíves érdeklődését, árajánlatkérését az info@trumpf.com e-mail-címre.

TRUMPF LASERdur ZN hajlítószerszámokkal a horganyzott lemezek megmunkálásánál is elkerülhető, hogy cink rakódjon le a matricára, ami ronthatja az alkatrészminőséget. Az 5 000 euró értékű bónuszcsomagba is beválogatható ZN szerszámok a felületi keménységet kiváló csúszási tulajdonságokkal kombinálják, korrózióállók, és nem igényelnek tisztítást.

Molnár László