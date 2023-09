Mobil applikációval és új megbízásokkal erősít a Siemens

Siemens-töltőkkel bővül a németországi e-busz infrastruktúra. Egyablakos szolgáltatóvá lép elő a Siemens az e-töltés terén.

Németország egyik legnagyobb tömegközlekedési vállalatától kapott újabb megbízást a Siemens. A Hamburger Hochbahn AG, mely naponta több mint 1,2 millió utast szállít, 2020 óta kizárólag e-buszokat vásárol, hogy 2030-ra teljesen emissziómentes buszflottát üzemeltethessen. Az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítésében a Siemens már korábban is részt vett: az elmúlt két évben a város egyik buszpályaudvarán összesen 141 töltőpontot, valamint kis- és középfeszültségű megoldásokat telepített. Most ezek a beruházások egészülnek ki összesen 20 darab, egyenként 150 kW névleges teljesítményű, legújabb generációs SICHARGE UC töltőponttal. Ezekkel a jelenleg is több mint 250 járműből álló, és folyamatosan növekvő e-buszflotta egyenáramú töltésére lesz lehetőség.

A francia határhoz közeli Saarlouis-ban és környékén pedig a Siemens a helyi tömegközlekedési vállalat buszpályaudvarát alakítja át az e-buszok használatához. Itt a hamburgi beruházással megegyező típusú, szintén egyszerre 20 jármű töltésére alkalmas infrastruktúrát szállítja, telepíti, illetve helyezi üzembe a vállalat, valamint összeköti ezeket a kis- és középfeszültségű elektromos elosztó hálózatokkal.

Mindkét megrendelésnél az átadást és az üzembe helyezést 2024 első felére tervezik, és további öt évig a Siemens biztosítja majd a karbantartást, valamint szervizszolgáltatásokat is nyújt a közlekedési vállalatoknak.

Az e-mobilitás a Siemens Smart Infrastructure üzletágának kiemelt területei közé tartozik. A vállalat számos felhasználási formához kínál IoT-alapú hardveres és szoftveres szolgáltatásokat, 11 kW-tól 300 kW-ig, váltakozó- (AC) és egyenáramú (DC) töltéshez egyaránt.

Folyamatosan fejlődő e-mobilitási portfolió

Az alkalmazásfejlesztés következő lépéseként a Siemens együttműködési megállapodást kötött a Monta szoftvercéggel.

A partnerség lehetővé teszi, hogy a Siemens a vállalati flottaüzemeltetők számára az e-mobilitási szolgáltatások egyablakos szolgáltatójává váljon. Ezzel közelebb kerül a cél, hogy a vállalati flotta- és létesítményüzemeltetőknek kiépített páneurópai infrastruktúrával, valamint a céges és közösségi (pool) autóknak kínált töltési szolgáltatásokkal az e-mobilitás a mindennapi élet részévé váljon.

A Monta töltőpont-kezelő rendszer (Charge Point Management System – CPMS) kényelmes mobilalkalmazás használatával könnyíti meg a töltőpontok üzemeltetését, beleértve azok terheléselosztásának, elérhetőségének (nyilvános/magán) és pillanatnyi foglaltságának kezelését, illetve az árképzést. Ez az operációs rendszer továbbá lehetővé teszi a flottakezelést, az intelligens hozzáférési jogok felügyeletét és az automatikus otthoni visszatérítést. Emellett többféle fizetési lehetőséget (pl. Apple Pay Google Pay, bankkártyás fizetés) kínál a járművezetők számára. A Siemens ezt a megoldást menedzselt szolgáltatásként kínálja partnereinek, és az ügyfelek nevében gondoskodik a rendszer beállításáról és felügyeletéről.

Hazánkban is nemrég kapott bővítést a Siemens Zrt. e-mobilitási portfóliója. A vállalat szakemberei az új távdiagnosztikai szolgáltatás használatával lényegesen gyorsabban tudnak a megoldásokat javasolni vagy végrehajtani a cég által gyártott és forgalmazott e-töltők karbantartásához. Emellett pedig lokális raktárkészlet kialakítását kezdte meg a vállalat budapesti telephelyén, hogy expresszellátási szolgáltatást nyújthasson a megrendelői számára a még hatékonyabb szervizelési folyamatok biztosítása érdekében.

