Mit dob a gép?

Kamerás képfeldolgozás gyakorlati megvalósítása Beckhoff TwinCAT környezetben

Címkék: Beckhoff Automation Budapesti Műszaki Egyetem evopro gépi látás képfeldolgozó szoftver PLC TwinCAT

A mindennapi életünket megkönnyítő gépi látásos technológiák fejlődését a képformátumú adat rohamtempóban történő termelődése és a megnövekedett számítási kapacitások tették lehetővé. Vállalkozások ezrei kutatják a gépi látás felhasználási lehetőségeit az autonóm vezetéstől a kiskereskedelmen át az egészségügyig. Fenyvesi Levente ma már szoftverfejlesztő mérnök, de az ehhez vezető út során szakdolgozatát a gyártás számos válfajában használható gépi látás alkalmazásáról még a Budapesti Műszaki Egyetemen készítette. A projekt során szerzett tapasztalatait most a TechMonitor olvasóival is megosztotta. Az interjúhoz Porgánszki Éva, a Beckhoff Automation Kft. marketingvezetője is csatlakozott.

Mikor készült a szakdolgozat projekt?

Fenyvesi Levente: Az egyetemi képzés 7. félévében kezdtem neki a szakdolgozat megírásának úgy, hogy korábban nem volt kapcsolatom a Beckhoff termékekkel. Az egyetemi évek alatt ugyanis nem volt sok lehetőségünk konkrét gyártókat megismerni, inkább csak szimulációk során használtuk a termékeket. Ez a képzési módszer bizonyos előnyökkel is járt, hiszen nem szoktunk hozzá egy adott gyártó fejlesztőkörnyezetéhez, hanem egy szemléletmódot sajátítottunk el, aminek révén egy-két hét alatt megtanulható bármely eszköz használata.

Fenyvesi Levente szoftverfejlesztő mérnök

Van a Beckhoffnak olyan programja, aminek keretében az oktatási intézményekbe eszközöket tud szállítani?

Porgánszki Éva: Igen, ha jelenleg nem is a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, hanem a Debreceni Egyetem vonatkozásában, ahol a Műszaki Kar kihelyezett tanszékeként működünk, és az intézménnyel való szoros együttműködésnek köszönhetően saját forrásból kialakítottunk egy Beckhoff eszközökkel felszerelt referencialaboratóriumot, ahol a hallgatók ipari eszközökön sajátíthatják el az ipari automatizálás témakörét. A Beckhoff a Debreceni Egyetemen egy műszaki irodát is létrehozott, ahol egy támogató mérnök a környéken található partnerek számára nyújt műszaki támogatást és tart képzéseket.

Camera Assistant felület

Levente, miért a Beckhoff TwinCAT automatizálási szoftverét választottad?

Fenyvesi Levente: A projektgazdának számító Evopro Systems Engineering Kft.-nél töltöttem a gyakornoki időszakomat. Ott az volt a filozófia, hogy a cég által még kevésbé használt technológiákat a gyakornokok bevonásával tesztelték, és megvizsgálták miként illeszthetők azok a gyakorlati ipari alkalmazásokba. Az Evopro Systems Engineering Kft. által számomra felajánlott három szakdolgozattéma közül a Beckhoffot választottam, ugyanis közel éreztem magamhoz a képfeldolgozás témakörét, ráadásul a Beckhoff akkoriban lépett piacra a szoftveres Vision megoldásaival, így elsők között tesztelhettem ezt a terméket.

A munka során felvetted a kapcsolatot a Beckhoff munkatársaival?

Fenyvesi Levente: Igen, kezdésnek egy kétnapos oktatást kaptam, de még ennél is többet segített a Beckhoff Information System, ahol minden kezelői útmutató elérhető online. A fejlesztés során egyszer problémákba ütköztem, amikor szintén a Beckhoff egyik támogató mérnöke segített át a nehézségeken. Más partnerekre nem is volt szükségem a munka elvégzéséhez, csak egy Basler kamerát biztosított számomra pluszban az Evopro Systems Engineering Kft.

Pontillesztés nyitott szakasz esetén

Mi volt a projekted célja?

Fenyvesi Levente: Az alapvető célkitűzés a gyártás gépi látással történő támogatási lehetőségeinek vizsgálata volt. Ha a lézeres vágás világát nézzük például, akkor gépi látás nélkül a szerszámgépet minden egyes alkatrész vágására be kellene tanítani. Vision rendszerrel ellenben a kamera által látott objektumra pontokat tudunk illeszteni, majd a pontokat felhasználva megalkothatjuk a 2D-s mozgásprofilt. Ezt két hajtáson lefuttatva meg is kapjuk a kivágott alkatrészt.

A szakdolgozatomban laborkörülmények között ezt valósítottam meg egy képfeldolgozó és egy pályatervező modul megalkotásával. A kamera egy zárt vagy nyitott görbét látott, a képfeldolgozó modul pedig az objektum középvonalára illesztette a ponthalmazt. A pályatervező modul ezután a ponthalmazon vezetett végig egy motort az X/Y síkon.

A munka melyik eleme jelentette a projekt oroszlánrészét?

Fenyvesi Levente: Egyértelműen a képfeldolgozó modul, ami szintén két részre bontható. Az előfeldolgozás során a kamera által látott képet olyan formátumra alakítjuk, ami a számunkra lényeges részeket emeli ki. Ez egy viszonylag egyszerű lépéssorozat, amit a feladatspecifikus feldolgozás követett: az előfeldolgozás során létrejött bináris, fekete-fehér képre pontokat kellett illeszteni. Itt jött a nehezebb rész, azt gondoltam ugyanis, hogy egy egyszerű kontúrkereséssel kipipálom a feladatot, de ez nem adott általános megoldást, másrészt nagy különbségekhez vezetett volna zárt, illetve nyitott objektumok esetében.

Nyitott görbe mozgáspályája

Úgy tudtam ezen túllendülni, hogy egy szkeletont hoztam létre az objektum számára, a középvonalban egy pixel szélességre leszűkítve azt. A felesleges pontok eldobása után a Beckhoff TwinCAT fejlesztőkörnyezetben eleve rendelkezésre álló kontúrkeresési algoritmust használtam, és megkaptam azt a ponthalmazt, amit még sorba kellett rendezni, hogy az objektum elejétől a végéig fusson majd a pálya. Ezeken a pontokon kellett végigvinni két motort, ám nekem nem volt tapasztalatom a mozgásvezérlésben. A Beckhoff itt is a segítségemre sietett, és olyan könyvtárat ajánlott, amiben megtaláltam a PLC-ben végrehajtható mozgásvezérlés függvényeit. Bár virtuális tengelyeket mozgattunk, az nagyon fontos volt, hogy a mozgás egyenletes legyen, és a pontok közötti utakat görbékkel közelítse. Ha ugyanis lettek volna fizikai hajtások a projektben, akkor azokat nagyon igénybe vették volna az ugrások.

Milyen valós ipari alkalmazásokban tudnád elképzelni az alkalmazásodat?

Fenyvesi Levente: Az így létrejött rendszer tökéletesen alkalmas lenne prototípusgyártásra, de használhatnánk például kontúrragasztó robothoz is, hiszen egy karosszériaelem közepére illeszthetné rá a ponthalmazt az alkalmazás. Egy további potenciális alkalmazási lehetőség a 3D nyomtatás, aminek során a rajzolt görbék az egyes rétegeket jelentenék.

Az egyes tengelyek pozíciójának időbeli alakulása X/Y nézetben

Miként segítette a munkádat a Beckhoff TwinCAT fejlesztőkörnyezete?

Fenyvesi Levente: Ha nem a Beckhoff-fal dolgoztam volna, akkor a képfeldolgozáshoz mindenképpen szükségem lett volna egy külső kamerás rendszerre. Egy okoskamera csinálta volna a képfeldolgozást, a PLC csak kommunikált volna azzal. A Beckhoff SoftPlc éppen azért számít erősnek, mert egy PC képességeit integrálja egy PLC-be, és ezzel az erőforrással már a PLC-n belül is el tudunk végezni képfeldolgozási és mozgásvezérlési feladatokat.

A TwinCAT 3 fejlesztőkörnyezet nagyon fejlett gépi látást támogató függvénykönyvtárral rendelkezik. Az ismert OpenCV könyvtárra alapul, ami egy igen elterjedt, nyílt forráskódú, gépi látással foglalkozó függvénykönyvtár. Teljes mértékben felhasználóbarát, és számos olyan – kamerakalibrációra képes, vagy éppen a feldolgozás egyes lépéseit megjelenítő – modult tartalmaz, amik jelentősen felgyorsították és leegyszerűsítették a munkámat. Talán ennek is köszönhető, hogy kiváló értékeléseket kaptam a szakdolgozatomra, nem utolsósorban pedig rengeteget tanultam a munka során.

Molnár László

www.evopro.hu

www.beckhoff.com