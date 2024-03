Minden dolognak mértéke az ember

Címkék: koordináta méréstechnika mérés méréstechnika optikai mérés precíziós mérés werth Werth Magyarország Kft.

5 000 év kellett ahhoz, hogy az egyiptomi királyi könyöktől eljussunk az első meghatározott és általánosan elfogadott szabványig, a méterig. A történelem minden korszaka a maga mércéit tekintette a legvégsőnek, de a fejlődésre és a hatékonyságra való törekvés minden elavult mérték- és mérőrendszert a múzeumba küldött. A 20. század a metrológia terén is számos régi rutint eltörölt, nem kis részben olyan úttörő cégeknek köszönhetően, mint a Werth. Cikkünkben a Werth történelme útján lapozzuk át a modern méréstechnika történetét.

„Egyre több olyan projekttel találkozunk, ahol az ügyfelek »reményvesztetten« keresnek meg minket, mert a meglévő méréstechnikai problémákra a jelenlegi gépparkjuk, illetve partnereik nem tudnak megoldással szolgálni – mondta Csontos Tamás, a Werth céget 2010 óta Magyarországon képviselő Werth Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója. – Ilyenkor felcsillan a szemünk, mert abba a szegmensbe érkeztünk, ahol a Werth a valóságban mozogni akar. A komplex méréstechnikai feladatok megoldásában a belépő szintű gépeket nem tartjuk a versenytársainknak.”

A Magyarországon jelen lévő meghatározó iparágak fejlődési útja valóban azt a jövőképet rajzolja ki a beszállítók számára, hogy a jövő anyagjellemzőit és alkatrész-geometriáját már a multiszenzoros és számítógépes tomográfia (CT) technológiákkal lehet majd kielégítően ellenőrizni. Az igényes méréstechnikát jelenleg 80 százalékban a multinacionális cégek használják, de már előrébb tartunk az első fecskéknél; a hazai képviselet hazai tulajdonú kisvállalkozások tucatjainál rendelkezik kiváló sikertörténetekkel.

A Werth gépekkel elérhető pontosság a néhány mikrométeres tartományban, rendkívül pontos rendszerek esetén akár a néhány 10 nanométeres tartományban mozoghat. Egy Werth gép ott tud kibontakozni, ahol kihívás van! Kihívás azonban egyre több akad, mert a magyar beszállítói ipar is abba az irányba halad, hogy alacsony hozzáadott értékű nagyszériás gyártással már nem lesz képes megtartani a kivívott pozícióit. Ahogy mondani szokás, mindig van egy olcsóbb…

A Werth Messtechnik GmbH a megalapítása óta szinte minden évben innovációkkal gazdagította a méréstechnika világát. Ismerjük meg ezen innovációk közül a mérföldköveket – megígérhetem, hogy ezen utazás egyben a modern méréstechnika fejlődésének korlenyomata is lesz!

A Wirtschaftswunder (Nyugat-Németország és Ausztria gazdaságainak gyors rekonstrukciója és fejlődése a második világháború után) nem nulláról indult. Németország ipara ugyan romokban volt, de a tudás, a technológia változatlanul rendelkezésre állt, és végül ez bizonyult erősebbnek. Tapasztalatból, szakértelemből bőven maradt. Olyan elhivatott mérnökök, mint Dr.-Ing. Siegfried Werth, a hamvaiból támasztották fel a német ipart. A gépészmérnök Siegfried Werth 1951-ben alapított céget Düsseldorfban – kifejezetten huzalipari alkalmazásokhoz készült mérőgépek fejlesztésére és gyártására.

Az 1970-es években a Werth cég fejlesztette ki az első digitális tolómérőt. A koordináta-méréstechnikát még a tapintós gépek uralták, az optikai mérőgépeknél nem álltak rendelkezésre hasonló szenzorok. A Werth „Tastauge” pontszerű, üvegszálas kivezetésű optoelektronikus éldetektor szenzor volt az első megoldás a mérőprojektorok számára. Vizsgálták a CCD kamerák használatának lehetőségét is a koordináta-méréstechnikában, de még jó idő telt el, amíg a képfeldolgozó szenzorokkal működő mérőgépeket kifejlesztették.

Az első CCD-kamerákkal és képfeldolgozással rendelkező gépek az 1980-as évek végére lettek elérhetők. Példa erre a Werth Inspector®. Az első multiszenzoros koordináta-mérőgépet telecentrikus, kétlépcsős zoomba integrált lézeres távolságérzékelővel szerelték fel a képfeldolgozáshoz. Immár optikai érzékelőkkel is lehetségessé vált a munkadarabok teljesen automatikus 3D mérése. A magas ár miatt a technológia még nem terjedt el széles körben.

1998 egy különösen termékeny évnek bizonyult a Werth életében, hiszen ekkor jelent meg a Werth Inspector®, a világ leggyorsabb multiszenzoros koordináta-mérőgépe szerszámbeméréshez, de ekkor dobták piacra a Werth Fibre Probe® mikrotapintót is. A műszerhez szabadalmaztatott mérési elv a rugalmas üvegszálat kizárólag az érzékelőgömb pozicionálására használja, amelynek átmérője akár 20 µm is lehet. A gömb elmozdulását egy képfeldolgozó szenzor méri optikailag. Ez az elv alacsonyabb tapintási erőt, nagyobb pontosságot és megnövelt megbízhatóságot eredményez, így a Fibre Probe® valószínűleg a legszélesebb körben használt mikrotapintó a világon.

A PC-technológia fejlődése az 1990-es évek elején az első Frame-Grabber kártyákkal erőteljes hatással volt az optikai koordináta-mérőgépek automatizálására. Első európai gyártóként a Werth mutatott be PC-technológián alapuló képfeldolgozó koordináta-mérőgépet. A VideoCheck® a beeső fény felhasználásával automatikus méréseket tett lehetővé, az autofókusz pont mérési módszerrel pedig 3D méréseket végezhetett. A PC és a Windows operációs rendszer platformon megvalósított képfeldolgozás azóta is iparági szabvány, a multiszenzoros koordinátametrológia pedig sokak számára vált megfizethetővé.

2005

Már a 2000-es évek elején folytak kísérletek a CT-technológia koordináta-méréstechnikába történő bevezetésére – kezdetben szerény sikerekkel. A Werth Autocorrection (autokorrekciós) módszerrel azonban – a már bevált multiszenzoros koordináta-mérőgépekre alapozva – létrejött a TomoScope®, az első röntgentomográfiai készülék, amelyet kifejezetten a koordináta-méréstechnikában való használatra fejlesztettek ki opcionális multiszenzoros rendszerrel. Ez a gép már olyan pontosságot produkált, ami versenyre kelhetett a hagyományos koordináta-mérőgépekkel, de azokon is túlmutatott, és egyben a méréstechnika jövőjét is kijelölte, mert a munkadarab minden nehezen hozzáférhető területét, beleértve a belső geometriákat is, vizsgálhatóvá tette.

2010

Megkezdi működését a Werth Magyarország Kft. Csontos Tamással az élen. Csontos Tamás termékmenedzserként több éven át gyűjtögette a tapasztalatokat a multiszenzoros Werth koordináta-mérőgépek terén, mielőtt belekezdett volna a gépek értékesítési és karbantartási feladatainak teljes körű ellátásába.