Megrendezte első regionális DCIM konferenciáját a Schneider Electric

A délkelet-európai térség tíz országából összesen 21 stratégiai partner vett részt a Schneider Electric első regionális, adatközponti infrastruktúra menedzsment megoldások témában tartott konferenciáján. A vállalat által fejlesztett EcoStruxure IT Expert és IT Advisor rendszerek használatával a vállalkozások csökkenthetik az energiaköltségeket, javíthatják a hatékonyságukat és akár 30 százalékkal is növelhetik az infrastruktúra kihasználtságát.

A Schneider Electric, az energiagazdálkodás és az ipari automatizálás területén vezető multinacionális vállalat regionális délkelet-európai konferenciát rendezett „Innovációs napok: EcoStruxure IT Secure Power Partnerek számára - Belgrade 2023” címmel. A konferencia során a cég délkelet-európai országokban - Szerbia, Románia, Magyarország, Görögország, Ciprus, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Albánia, Észak-Macedónia, Koszovó – tevékenykedő stratégiai Secure Power partnereinek lehetőségük nyílt arra, hogy elmélyedjenek az adatközpontok piaci trendjeiben és a vállalat vezető DCIM (data center infrastructure management) megoldása, az EcoStruxure IT technikai részleteiben. Emellett az eseményen első alkalommal nyerhettek betekintést a társaság stratégiai partnerei a jövő úttörő technológiáiba, eszmecserét folytathattak az IT-iparág kihívásairól és megismerkedhettek az EcoStruxure IT DCIM alkalmazásával különböző ágazatokban és országokban elért sikerekkel.

Az EcoStruxure IT, a Schneider Electric IoT-képes, plug-and-play, nyílt, interoperábilis architektúrája, amely a DCIM 3.0 kihívásainak megoldására készült, rugalmas, biztonságos és fenntartható IT-adatközpontok megvalósítását tesz lehetővé. A vállalat átfogó DCIM-megoldása biztosítja az üzletmenet folyamatosságát azáltal, hogy lehetővé teszi a biztonságos felügyeletet, kezelést, áttekintést, tervezést és modellezést.

A napjainkban elterjedt, nagymértékben elosztott hibrid IT-környezetek világában a küldetéskritikus infrastruktúra mindenhol jelen van, és kulcsfontosságú, hogy rugalmas, biztonságos és fenntartható legyen. Továbbá, mivel az adatközpontok folyamatosan bővülnek és fejlődnek, a rugalmas tervezési megközelítés nagyban segíti a vállalkozások további növekedését. Ezt felismerve a Schneider Electric korszerűsítette EcoStruxure IT szoftverportfólióját, hogy megfeleljen a piaci kihívásoknak, több képességet, illetve fejlett menedzsmentet és felügyeletet biztosítva, amelyek növelik a rugalmasságot.

Az EcoStruxure IT Expert és IT Advisor használatával a vállalkozások csökkenthetik az energiaköltségeket, javíthatják a hatékonyságukat, akár 30 százalékkal is növelhetik az infrastruktúra kihasználtságát és 60 százalékkal felgyorsíthatják az új infrastruktúrák telepítését.

