Megjelent a TechMonitor 2023. májusi lapszáma!

Töltse le most!

Címkék: lapszám szakfolyóirat Techmonitor

A tartalomból: Önt mi tartja vissza az automatizálástól?; Az okosgyár nem sci-fi, hanem üzleti döntés; Cselekvési terv egy dinamikus és zavaros világban; Ennyi nagyágyú nem tévedhet; 50 év történelem, 100 százalék innováció; Segítő kezek – képzett mérnökök.