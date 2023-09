Megjelent a Mewa 2023/24 évi munkavédelmi márkakatalógusa

A Mewa ismét bővítette munkavédelmi termékeinek választékát. A most megjelent új 330 oldalas márkakatalógus a már ismert és bevált cikkek mellett neves gyártók számos újdonságát is tartalmazza. A bemutatott termékek esetében nagy hangsúllyal jelenik meg a fenntarthatóság gyakorlati alkalmazása. Ahogy korábban már megszokhattuk, a teljes választék elérhető a buy4work.mewa.hu webshopban is.

A 2023/24 évi Mewa márkakatalógus több mint 10.000 árucikket tartalmaz a következő kategóriákban: munkavédelmi lábbelik; munkavédelmi kesztyűk; bőrvédelem és higiénia; légzés-, szem-, hallás- és fejvédelem; kiegészítő termékek.

Fókuszban a fenntarthatóság

A termékek kiválasztása során ezúttal kiemelt hangsúlyt fektettek a természeti erőforrásokkal takarékoskodó előállítási folyamatokra és a fenntartható használati koncepcióra. Felkerültek például a palettára a HAKRO márka polárkabátjai, amelyek száz százalékig újrahasznosított poliészterből készülnek. A Mewa „Korsar” nevű sajátmárkás termékei között megtalálhatóak a Kori-Flex Eco munkavédelmi kesztyűk új modelljei, amelyek már 96 százalékban újrahasznosított poliészterből készülnek. Minden termék esetében megfelelő jelzések segítik az eligazodást. A katalógusban részletes leírás található arról is, hogy a különböző fenntarthatósági tanúsítványok mit is jelentenek pontosan.

A Mewa magyar nyelvű munkavédelmi márkakatalógusának címlapja (Forrás: Mewa)

10 százalék engedmény online megrendelések esetén

Az online webshopban leadott első megrendelésekre a vásárlók tíz százalékos engedményt kapnak – és mindez a katalógusban található minden árucikkre, a vadonatúj termékekre is érvényes.

Szolgáltatások és szállítási határidők

A Mewa ügyfélszolgálata kérdések esetén rendelkezésre áll. Tanácsadást nyújt a méretek meghatározása és az anyagok kiválasztása területén. A megrendeléseket online, e-mailben, telefonon és faxon is meg lehet küldeni. A termékeket azonnal kiszállítják, és azokat 14 napig – ingyenesen – vissza lehet küldeni. A termékekre logózást is lehet kérni, a Mewa hímző- és nyomtatási szolgáltatásának igénybe vételére vonatkozó megrendeléseket a termékek megrendelésével egy időben le lehet adni.

