Kelet-Európa 10 legnagyobb autóipari vállalata

Címkék: Audi Hungaria Motor Kft. autógyár autógyártás autóipar Hyundai KIA Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Skoda Surplex Volkswagen Group

Kelet-Európa központi jelentőségűvé vált az európai gazdaságban. A régióban az elmúlt években különösen az autóipar fejlődése volt lenyűgöző. Ez a 10 legnagyobb kelet-európai autóipari vállalat járult ehhez hozzá.

Kelet-Európa a világ minden tájáról származó autógyártók fontos gyártási helyszínévé vált. Számos nagy vállalat létesített gyártóüzemet a régióban, hogy az alacsonyabb munkaerőköltségekből és jól képzett munkaerőből profitáljanak. A kelet-európai autóipar hozzájárult a régió munkahelyteremtéséhez és gazdasági fejlődéséhez.

Azonban kihívásokkal is szembe kell néznie. A globális piacon intenzív a verseny, a vállalatoknak pedig folyamatosan fejlődniük kell versenyképességük megőrzése érdekében. Az iparágat a koronavírus világjárvány és a geopolitikai feszültségek hatása is érintette, ami termeléskiesésekhez és az értékesítés visszaeséséhez vezetett. A kelet-európai autóipar azonban mindezek ellenére fontos gazdasági ágazat marad és hozzájárul a regionális fejlődéshez.

Az alábbi rangsorolás adatai a vállalatok által évente kiadott pénzügyi és forgalmi jelentésekből származnak. 2022-ben ez a 10 autóipari vállalat generálta a legnagyobb forgalmat és dolgozta fel magát a csúcsra. E vállalatok sikerei a kelet-európai autóipar erejét és növekedési potenciálját tükrözik.

10. hely: VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SP. Z O.O. (Lengyelország)

A rangsor utolsó helyén a lengyelországi VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SP Z O.O. áll. Ez azonban egyáltalán nem rossz hely, ha szemügyre vesszük a számokat. A vállalat 2022-ben elérte a 2,89 milliárd eurót.

9. hely: INTER CARS S.A. (Lengyelország)

A lengyel INTER CARS 3,29 milliárd eurós árbevételével a 2022-es rangsorba csúszik, mivel a Stellantis az előző évben megváltoztatta vállalati struktúráját. Így a korábban szlovákiai székhelyű PCA Slovakia Ltd., amely hivatalosan is holland céggé vált, már nem szerepel a rangsorban. Az INTER CARS a legnagyobb autóalkatrész-beszállító Közép- és Kelet-Európában. Az Inter Cars a motorkerékpárokhoz és tuninghoz szükséges műhelyfelszerelések és alkatrészek mellett Ducati motorkerékpárokat is forgalmaz, autóalkatrészeket regenerál és országos műhelyhálózattal rendelkezik.

Kelet-Európa 10 legnagyobb autóipari vállalata

8. hely: VOLKSWAGEN POZNAŃ SP. Z O.O. (Lengyelország)

A Volkswagen ismét szerepel a rangsorban és ezúttal is Lengyelországban. VOLKSWAGEN POZNAŃ SP. Z O.O. a nyolcadik helyet foglalja el a 2022-es 3,67 milliárd eurós éves árbevételével.

7. hely: MERCEDES-BENZ MANUFACTURING HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (Magyarország)

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a német Daimler AG gépjárműgyártó csoport magyarországi leányvállalata. 2012-ben, Kecskeméten nyílt meg az autógyár, amely 1997 után a Mercedes első új gyára. A németországi autógyárat egészíti ki, de gyárt néhány Mercedes-modellt is – Mercedes B-osztály kompakt és CLA négyajtós kupé modelleket. Így 2022-ben 4,00 milliárd eurós bevételt könyvelhettek el.

6. hely: AUTOMOBILE-DACIA SA (Románia)

A román AUTOMOBILE-DACIA SA a rangsor hatodik helyén áll. Az 1966-ban Romániában alapított vállalat 2022-ben 5,17 milliárd eurós. Nevét a vállalat a mai Románia területén található római Dacia provinciáról kapta.

5. hely: HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O. (Csehország)

Természetesen nem hiányozhat a rangsorból a csehországi HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O. A 2006-ban alapított vállalat évről évre növekszik. 2022-ben 6,54 milliárd eurós éves forgalmat könyvelhettek el. A Nošovice ipari területén található 200 hektáros üzem a Hyundai első európai gyára.

4. hely: KIA SLOVAKIA S. R. O. (Szlovákia)

A lista negyedik helyén a szlovákiai KIA SLOVAKIA S. R. O. áll. A szlovákiai vágtapolcai székhelyű autó- és motorgyártó vállalat 2022-ben 6,76 milliárd eurós forgalmat ért el.

3. hely: AUDI HUNGARIA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Magyarország)

Az 1993-ban alapított vállalat Kelet-Európában a harmadik helyen áll. Éves forgalmuk 2022-ben 8,44 milliárd. A tervek szerint 2024-től itt fogják gyártani az új Cupra Terramar gépkocsit.

2. hely: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, A.S. (Szlovákia)

A második helyre a szlovákiai VOLKSWAGEN SLOVAKIA, A.S. került. Ennek oka a 9,73 milliárd eurós éves árbevétel a 2022. A pozsonyi üzem az egyetlen olyan autógyár a világon, ahol öt márka járműveinek gyártása folyik egy fedél alatt: ezek az Audi, a Porsche, a Seat, a Škoda és a Volkswagen.

1. hely: ŠKODA AUTO A.S. (Csehország)

A csehországi ŠKODA AUTO A.S. ismét a rangsor első helyére került. A ŠKODA egy cseh autó- és motorgyártó vállalat, amely a Volkswagen AG anyavállalathoz tartozik. A vállalat így az egyik legrégebb vállalatnak számít ebben az iparágban, 2022-ben pedig kiemelkedő, 18,18 milliárd eurós éves forgalmat ért el.

