Karácsonyi sütit készít a GoFa, az ABB együttműködő robotja

Címkék: ABB ipari robot karácsony kollaboratív robot robot robotika

Karácsonyra készülődve az ABB a GoFa nevű együttműködő robotjának képességeit tesztelte a konyhában, ahol a kobot süteményt készített.

Az alábbi videón látható, hogy a GoFa milyen rutinosan kezeli a sodrófát, formázza a süteményeket, sőt, még tálalja is azokat. Az ABB együttműködő robotjait könnyű beállítani, mert arra tervezték őket, hogy együtt dolgozzanak az emberekkel. A GoFa is érzékeli az emberek jelenlétét és automatikusan leáll, hogy elkerülje velük való ütközést.

A GoFa rendkívül sokoldalú megoldás ipari automatizálási feladatokra. Ezt a robotot kis- és közepes méretű vállalatok is előszeretettel használják, mivel rendkívül rugalmas és könnyen beállítható a különböző munkakörnyezetekben való alkalmazáshoz. Az előnyei közé tartozik a kompakt kialakítás és a könnyű telepítés, ami lehetővé teszi, hogy szűkebb területeken is hatékonyan dolgozzon. Emellett a GoFa robot rendkívül precíz és pontos munkavégzést tesz lehetővé, ami ideális olyan feladatokhoz, ahol a minőség és a pontos ismételhetőség kiemelten fontos.

A GoFa a leggyorsabb kobot a maga kategóriájában. Rendeltetése, hogy emberek között dolgozzon, a feladatok széles körét velük közösen hajtsa végre, mégpedig biztonsági kerítések nélkül. Fejlett biztonsági funkciói – köztük a csukló pontokon elhelyezett intelligens szenzorok, melyek a másodperc tört része alatt leállítják a kobot mozgását, ha valamihez váratlanul hozzáér – teszik lehetővé, hogy a GoFa emberek közvetlen közelében, mégis biztonságosan és folyamatosan működjön.

Ez a robot széles körben alkalmazható, például csomagolási feladatokban, anyagmozgatásban vagy élelmiszeripari folyamatokban. Az ipari környezetben a GoFa robot nagy segítséget nyújthat a gyártási folyamatok optimalizálásában és automatizálásában, növelve ezzel a termelékenységet és csökkentve a humán erőforrásokra nehezedő terheket. A rugalmassága révén könnyen alkalmazkodik a változó igényekhez és feladatokhoz, így ideális választás lehet olyan munkakörnyezetek számára, ahol változatos feladatokra van szükség.

Az ABB GoFa kobotjai át tudják venni az emberektől az egyhangú kézi munkákat, és folyamatosan üzemeltethetők. Kiválóan alkalmazhatók automatizált intelligens laboratóriumokban is, jelentősen lerövidítve a kísérletek időtartamát és hatékonyabbá téve a K+F folyamatokat a biogyógyszerészeti, a vegyipari mérnöki, kémiai és új energiaforrásokhoz köthető területeken.

Ezek a kobotok nagy kihívást jelentő fizikai környezetben, például a víztől vagy oxigéntől elzárt terekben is alkalmasak munkavégzésre. Minimális felügyelet mellett tudnak elvégezni aprólékos feladatokat, mint például fedelek felnyitása, laborberendezések elhelyezése, folyadékkezelés, mintavétel, szűrés, hígítás, mágneses keverés, gyors mintavételezés és ultra-magas teljesítményű folyadékkromatográfiás (UPLC) tesztelés.

A GoFa kialakítása eltér a hagyományos ipari robotok megjelenésétől, ezzel is szűkítve az ipari és a fogyasztói termékeket elválasztó határt. A karcsú, egyenes karok felhasználóbarát, mégis erőteljes megjelenést kölcsönöznek a kobotnak, míg a korszerű színhasználat, a minőségi anyagok és a szép felületek modern, letisztult külsővel ruházzák fel. A kar oldalsó részén kialakított interfészdizájn a maga két gombjával és kör alakban elhelyezett lámpáival a fogyasztói termékek könnyű használhatóságát idézi. Ez a megoldás közelebb hozza GoFát azokhoz a felhasználókhoz, akik először vásárolnak robotot, és jobban eligazodnak a fogyasztói technológia, mint az ipari berendezések világában.

Az ABB intuitív tervezésű kobotjaihoz nem szükséges robotprogramozó szakember. Ez segítséget nyújt az automatizáltság alacsony szintjével rendelkező iparágakban dolgozóknak, mivel a kicsomagolás után, csupán néhány percet igénylő telepítést követően, előzetes képzés nélkül azonnal használatba vehetik az új kobotot.

Egyedülálló tervezési koncepciójának elismeréseként – mellyel az alkotók vonzóvá és elérhetővé kívánták tenni új robotjukat a felhasználók számára – az ABB GoFa nevű kobotja 2021-ben elnyerte a rangos Red Dot Best of the Best formatervezési díjat.

www.abb.com