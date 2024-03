Ipari automatizálás: Idén is díjazta partnereit a Schneider Electric

Címkék: automatizálás energiafogyasztás energiagazdálkodás energiahatékonyság energiamenedzsment energiaracionalizálás Schneider Electric

Kihirdették a Schneider Electric „2023 Global Alliance Excellence Awards” díjának nyerteseit, összesen 7 kategóriában adtak át elismerést. A cég kiemelkedően teljesítő partnerei innovatív kezdeményezésekkel, megoldásokkal és szolgáltatásokkal támogatták ügyfeleiket az ipari automatizálás digitalizálásában.

A Schneider Electric, az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat által alapított, évente átadott díjakkal a társaság „Alliance Partner” programjában részt vevő, a cég IoT (internet of things – dolgok internete) technológiáit széles körben terjesztő rendszerintegrátorok és disztribútorok teljesítményét ismerik el. A díj emellett lehetőséget teremt arra is, hogy hangsúlyozzák a partnerek közötti együttműködés jelentőségét, és felhívják a figyelmet arra, hogy ha összefognak, azzal nagyobb agilitást és rugalmasságot biztosítanak az általuk kiszolgált ügyfelek számára is.

„A Schneider Electric „Alliance” partnerei segítik az ipar napjainkban zajló digitális átalakulását, és az együttműködés létfontosságú a fejlődéshez szükséges hatékonyság és fenntarthatóság eléréséhez. A legkiválóbban teljesítő partnereinknek adott elismerések reflektorfénybe állítják azt, hogyan lehet a partnerprogramjainkat a legjobban felhasználni az integráció, az interoperabilitás és az innováció előmozdítására, megmutatva ezzel a jövőbe vezető utat különböző iparágak számára” – mondta el Barbara Frei, a Schneider Electric „Industrial Automation” üzletágért felelős alelnöke.

A díjakat a Schneider Electric Marrakeshben tartott éves „Global Alliance Partners” konferenciája során adták át a nyerteseknek.

A díjazottak:

Az év „Global Alliance Industrial Automation Distributor Partner” díj nyertese: BPX, Egyesült Királyság.

Az év „Global Alliance System Integrator Partner” díj nyertese: Integrated Intelligent Solutions & Technologies Pvt Ltd, India.

Az év „Global Alliance Alliance Industrial Automation Distributor Business Partner” díj nyertese: Rexel, Franciaország.

Az év „Global Alliance System Integrator Business Partner” díj nyertese: SAFEgroup Automation Pty Ltd, Ausztrália.

Az év „Global Alliance Industrial Automation Distributor EcoStruxure Partner” díj nyertese: Nedco Canada-Rexel Group.

Az év „Global Alliance System Integrator EcoStruxure Partner” díj nyertese: IDA Proses, Törökország.

Az év „Global Schneider Electric Software System Integrator Partner” díj nyertese: Avanceon, Szaúd-Arábia.