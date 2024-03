Indul a nevezés a Siemens Média Díjra

A legjobb technológiai tartalmakat díjazza a hazai és a nemzetközi zsűri.

Címkék: díj siemens Siemens Zrt. verseny

2024-ben ismét várják a nevezéseket a Siemens Media Award versenyen. A díjjal ebben az évben is a technológia területén kimagaslót alkotó újságírók és tartalomkészítők munkáját kívánják elismerni, hazánkban, valamint nyolc további, közép- és kelet-európai országban (Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia).

A tavalyi évhez hasonlóan, a „Célszerű technológia” címmel kiírt pályázatra olyan médiaanyagokat várnak, amelyek bemutatják, miként segíti a technológia a fenntarthatóságot, a gazdaság és a társadalom fejlődését. A díjra 2023. április 1. és 2024. április 5. között publikált médiatartalmakkal lehet jelentkezni, formátumtól, hossztól függetlenül.

„A technológia jobb világot teremthet. Azon médiatartalmakat keressük most is, melyek megmutatják ezt, azaz arról szólnak, hogy miként segíti egy-egy technológiai megoldás egy szebb jövő megvalósulását. Tavaly a hazai díjazott pályamunkák között szerepelt az e-meghajtású kukásautóról szóló beszámoló, mesterséges intelligenciával foglalkozó podcast epizód, gombelem-hasznosításról szól cikk is. A témát tekintve idén sincs további megkötés, a mindennapok bármelyik szegmensének technológiájáról készített tartalommal lehet pályázni” – mondta el Arató Márk, a Siemens Zrt. kommunikációs vezetője.

A hazai pályázatok közül független szakmai zsűri választja ki a legjobbakat, akiket egy-egy kétfős belföldi, szállodai pihenéssel jutalmaznak. A kiemelkedő hazai pályázatok egyúttal továbbjutnak a régiós versenyre is, ahol a többi ország legjobb pályamunkáival méri össze őket a nemzetközi zsűri. A régió legjobb öt jelentkezője meghívást kap a patinás Concordia Ball bécsi újságírói rendezvényre. Itt kihirdetik a győztes pályamunka benyújtóját is, aki ausztriai kulturális programot nyer, mely kétfős belépőt és szállodai ellátást jelent a Salzburgi Ünnepi Játékokra.

Az újságírók és tartalomkészítők pályázatait a mediapalyazat.hu@siemens.com e-mail címre várja a hazai zsűri, 2024. április 5-ig.