Használt gépek piaca 2023-ban Stabil a bizonytalan gazdasági időkben

Címkék: árverés aukció használt gép online platform online portál Surplex

2023-ban az európai gazdaság a magas energiaárak és az infláció hatása alatt állt. Az EKB kamatemelései és a gazdaság általános elbizonytalanodása tovább csökkenti a beruházási hajlandóságot. A használt gépekkel való kereskedelem ennek ellenére stabil marad. Ennek számos különböző oka van.

2023 a fordulópont utáni év volt. Az Ukrajnában zajló háború második évébe lépett, és állandó tényezővé vált a globális köztudatban. Bár vannak más konfliktusok is világszerte, mint például a közelmúltban Izraelben és Gázában történt összecsapások, még mindig az ukrajnai háború az, ami Európa gazdaságát érinti. A magas energiaárak és az infláció ebben az évben is mély bizonytalanságot okozott a piacokon.

A globális kihívások közepette azonban egy piaci szegmens meglepően ellenállóképesnek bizonyult: a használt gépek kereskedelme. „A koronavírus-járvány óta ez a szektor különösen jól fejlődik”, nyilatkozza Ghislaine Duijmelings, a Surplex ügyvezetőinek egyike. „Az előző évhez képest közel 10%-kal több használt gép aukciót bonyolítottunk le platformunkon, és ennek megfelelően több gépet és berendezést értékesítettünk. Ennek számos különböző oka volt 2023-ban, mindenekelőtt azonban a magas energiaköltségek és az infláció ellenére stabil áraink játszottak szerepet.”

A használt gépek piaca ellenáll a 2023 évben felmerülő gazdasági nehézségeknek: A használt gépek ára stabil marad (DALL·E és Adobe Photoshop mesterséges intelligenciával generált kép)

A 2023-as energiaév

A 2023-as évet az energiaipari szemléletváltás jellemezte – amelyről 2019-ben az Európai Zöld Megállapodás keretében született döntés, és amit jelentősen felgyorsított az ukrajnai háború. Az új év kezdetét a magas energiaárak és az energiahiánytól való félelem jellemezte. Az európai kormányok szubvenciókkal, adócsökkentésekkel és a piacot stabilizáló reformokkal reagáltak. Így már 2022 végén leküzdték a maximális energiaárakat. 2023-ban tovább csökkentek az árak. A magas árszint azonban továbbra is kihívást jelentett a fogyasztók és az ipar számára egyaránt. Mindazonáltal jók az előrejelzések: 2024-re egyértelműen érezhető enyhülés várható.

„Az energiaárak hatása az ügyfeleink körében végzett felméréseinkben is megmutatkozott”, nyilatkozza Duijmelings. „2023 elején még ügyfeleink közel egyharmada a magas energiaárakat jelölte meg a vállalatát érintő legnagyobb teherként. Nyáron megmutatkozott a prioritások eltolódása: Egy később végzett felmérésben a magas energiaárak a harmadik helyre kerültek, míg a szakképzett munkaerő hiányát és az inflációt égetőbb problémaként érzékelték.”

Az infláció ellenére stabilak az árak a használt gépek piacán

Az inflációt illetően úgy tűnik, hogy már átestünk a legrosszabbakon. Mivel a 2022/23-as évi inflációt mindenek előtt a magas energiaárak okozták. A 2022 októberi csúcspontját követően az inflációs ráta az Európai Unióban folyamatosan csökken, és jelenleg 3,6% (október). Az euró-övezetben még jobb a helyzet. Itt novemberben mindössze 2,4%-ot tett ki az inflációs ráta.

Duijmelings: „A drágulás 2023-ban is alig érintette a használt gépeket. Az előző évhez viszonyítva az árak a Surplex.com oldalon átlagosan csupán 0,5%-kal növekedtek.” Ez a csekély növekedés jelentősen ellentétben áll számos más termék árának infláció miatti emelkedésével. Egy használt gép ára főként olyan tényezőktől függ, mint a gép típusa, a gyártó, a gép kora, a kereslet és az elérhetőség. Az új gépek árát ezzel ellentétben elsősorban a megnövekedett anyag- és energiaárak befolyásolják.

A gazdaság 2023-ban: Növekedés vagy recesszió?

A magas infláció ellensúlyozására az Európai Központi Bank (EKB) 2023-ban is lépésről lépésre megemelte az irányadó kamatlábat. A magas tőkeköltségek visszafogják a befektetési hajlandóságot. Aki mégis beruházott, ezt mindenek előtt költséghatékonyan tette. További pozitívum a használt gépek piacán: Mivel a használt gépek gyakran olcsóbbak mint az új beszerzés.

A Surplex vállalaton keresztül 2023-ban értékesített egyik legdrágább gép: egy bútorgyártó cég gyártósora

További jó hír 2023-ban: A koronavírus-járványt idén hivatalosan is lezáródottnak nyilvánították. 2023. május 5-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megszüntette a 2020. január 30-a óta érvényben lévő globális egészségügyi vészhelyzetet – 1251 nappal az első hivatalosan megerősített koronaeset után. A koronavírus mindenek előtt a szállítási láncokat zavarta össze, azonban már nincsenek túlsúlyban az ellátási nehézségek. Ezek csúcspontjára 2021 végén került sor, amikor a vállalatok több mint 80%-a anyagellátási problémákra panaszkodott. A feldolgozóiparban már csak minden hatodik vállalat számol be ellátási nehézségekről. Így 2023-ban folyamatosan teljesíteni tudták a bőséges rendelésállományukat.

Azonban a beruházások hiánya és a fogyó rendelésállomány együttesen megnehezíti a termelést és az értékesítést. Az Európai Bizottság összességében még legalább 0,8%-os GDP-növekedést vár idén az euróövezetben. Az előrejelzések szerint Németország – mint valószínűleg az egyetlen nagy ipari nemzet – 0,4%-os gazdasági visszaeséssel járó recessziót fog átélni.

Kitekintés a 2024-es évre: A biztonság előmozdítja a gazdaságot

A növekvő lakossági fogyasztásnak, a bérek emelkedésének és a stabil munkaerőpiacnak köszönhetően azonban a gazdasági helyzet jelentős javulása várható 2024-ben. A Surplex ügyfelei között végzett felmérések is ezt tükrözik: Az év elején a vállalatok inkább csak vonakodva akartak gépekbe beruházni. A legfrissebb felmérés szerint azonban már inkább tervezik az ezen területen történő beruházást. Ez az eltolódás a gazdasági stabilitásba vetett növekvő bizalomra utal.

2024-re mégis a fizetésképtelenségek enyhe növekedését prognosztizálják. Ez különösen a kisebb vállalatokat és az építőipart érinti. Azonban nem várnak a gazdaság egészét fenyegető szintű fizetésképtelenségi hullámot. A jelenlegi emelkedést inkább az állami támogatások megszűnése utáni normalizálódásnak tekintik. Ghislaine Duijmelings végezetül megjegyzi: „A 2024-ben bekövetkező több fizetésképtelenség egyben a gépek és berendezések kínálatának bővülését is jelenti a használt gépek piacán. Ez a leütési árak enyhe csökkenéséhez vezethet, ami további vonzó befektetési lehetőségeket kínál ügyfeleinknek, és biztosítja a piac dinamikáját.”