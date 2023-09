Használt gépek árverése egy bútorgyár bezárása után

Az európai bútoripar a gazdasági bizonytalanságok és a csökkenő ügyfélszámok miatt súlyos válságban van. Mindez a kis- és középméretű bútorgyártók körében egyre többször eredményez fizetésképtelenséget. Így járt egy cseh gyártó is, melynek üzemi készletére szeptember 18-ig lehet licitálni a Surplex használt gépekre szakosodott piactéren.

A Surplex nemzetközi ipari aukciós ház jelenleg egy cseh bútorgyár üzemi készletét kínálja árverésre. A 2023. 09. 18-ig tartó árverésen egy cseh bútorgyártó cég több mint 70 kiváló minőségű gépe és tartozéka szerepel. Többek között a következő gépek:

LCR csomagolósor

LCR vágó- és gyűrőgép

WEEKE CNC megmunkálóközpontok

BRANDT élzárógépek

HOLZMA lemezfűrészek

VOLLMER fűrészélező automata

TOYOTA gázvillás targonca

A mostanra fizetésképtelenné vált bútorgyártó egészen nemrégig ruházott be gépparkjába. A kiváló minőségű berendezések árverésre kerülnek. (© Surplex)

További elérhető berendezések: átmenő előtolású fúrógépek, további CNC megmunkálóközpontok, éllezárógépek, lapfűrészek, valamint elektromos emelőkocsik, műhelyberendezések, csavarkompresszorok és további tartozékok.

A gépek a csehországi Hranice na Moravě településen, Olomoucký kraj régióban találhatóak. A berendezések itt tekinthetők meg.

HOLZMA Optimat HPP 350/38/31 lapfűrész (© Surplex)

Miért csúsznak a bútorgyártók fizetésképtelenségbe

Az európai bútoripar évek óta aggasztó helyzetben van. Egészen aktuális: Jelenleg közel 40%-kal kevesebb vásárló keresi fel a bútoráruházakat. A nyártól függő visszaesés mellett a vásárlási visszafogottság fő oka a gazdasági bizonytalanság. Ha ugyanis a végfelhasználók nem képesek biztosan tervezni, akkor lemondanak a drága és nem feltétlenül szükséges termékek beszerzéséről – például a bútorokról.

Vollmer CX 100 CNC fűrészlapélező gép (© Surplex)

A cseh bútorgyártó fizetésképtelensége tehát csupán egy példa azokra a nehézségekre, amelyek évek óta sújtják az egész bútoripart. Különösen a közepes méretű bútorgyártók vannak gyakran nehéz tárgyalási helyzetben, mivel fő ügyfeleik nagy, gyakran nemzetközi bútoráruházláncok. Ha ezek a fő átvevők nehézségekkel küzdenek, akkor a gyártók gyorsan nehéz helyzetbe kerülnek.

TOYOTA 02-8FGJF35 gázvillás targonca (© Surplex)

A kihívások pedig évek óta egyre nagyobbak. Először is a világjárvány vezetett a kereslet összeomlásához. Ehhez jöttek az ellátási láncok rendkívüli problémái, amelyek megnehezítették a nyersanyagok beszerzését. Az ukrajnai konfliktus tovább súlyosbította ezeket az ellátási problémákat, és az energia- és anyagköltségek ugrásszerű emelkedéséhez vezetett. Mivel ezeket a költségeket nem lehetett teljes mértékben áthárítani a bútoráruházakra, a bútorgyártók fizetésképtelensége egyre elkerülhetetlenebbé válik. Ha a feszült gazdasági helyzet miatt nem sikerül befektetőt vagy vevőt találni, akkor egyetlen lehetőségként a vállalat felszámolása marad hátra – beleértve az üzemi készletek értékesítését is. A fafeldolgozók számára az árverés hatékony lehetőséget kínál arra, hogy a piaci versenyképességük biztosítása céljából kiváló minőségű gépekbe ruházzanak be.