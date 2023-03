Hamarosan megnyitja kapuit az InnoElectro 2023

Innováció a tervezésben, innováció a gyártásban

Címkék: InnoElectro 2022 InnoElectro 2023 innováció kiállítás konferencia űripar űrkutatás

Gazdag szakmai konferencia és program várja az InnoElectro látogatóit 2023. március 28–30-án, Budapesten, a MOM Rendezvényközpontban! A szakmai témák mellett ismét terítékre kerülnek az iparágat érintő kihívások és trendek szakértő előadóink segítségével…

A Magyarországi Elektronikai Társaság (MELT) rendezvénye a szakma széles részvételével és összefogásával valósul meg, melyen több mint 60 kiállító vesz részt és 40 előadás hangzik majd el a három nap alatt. Bemutatkozik a BME Formula Racing Team, valamint a Kenji Racing Team a Neumann János Egyetemet képviselve. Működés közben tekinthető majd meg a Puli Space Hold rovere, de VR bemutatóban is részt vehetnek látogatóink. Vendégünk lesz Dr. Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, Űrkutatásért felelős miniszteri biztosa, aki a HUNOR Magyar Űrhajós Programba enged bepillantást.

Program:

Március 28., kedd

09.30–10.00 InnoElectro Nagydíj – Díjátadó ünnepség

10.00–11.30 Innováció a gyártásban (1)

11.30–14.30 Gyártástámogatás

14.30–17.00 Űripar

Március 29., szerda

9.30–11.30 Iparági, gazdaság trendek (Keynote speaker: Illés Ferenc – Arrow, Dieter Weiss – in4ma)

12.00–14.00 Innováció a gyártásban (2)

14.00–17.00 Konstrukció, tervezés

Március 30., csütörtök

09.30–13.30 Innováció a gyártásban (3)

A konferencia részletes programja a rendezvény honlapján érhető el:

https://innoelectro.com/hu/program

(A program még nem végleges, kérjük regisztráljon honlapunkon és kövesse hírlevelünket!)

Ki a legjobb a legjobbak között? – IPC kézi forrasztási verseny

Az IPC idén is a profiknak szervez forrasztási versenyt, melyen a győztes 300 eurót vihet haza, de csapatban is érdemes indulni! Nem csak szakembereket, hanem lelkes diákokat is várunk ismételten, hiszen a MELT középiskolai diákok számára rendez forrasztási versenyt. Nemcsak a legügyesebb diákok, de a legsikeresebb iskola is értékes tárgyi jutalmat vihet haza! Részletes információk és nevezés honlapunkon!

Találkozzon leendő ügyfeleivel!

A gazdag konferencia program mellett személyes találkozóra is lehetőség nyílik nem csupán a rendezvény helyszínén, hanem az Enterprise Europe Networknek, valamint a HEPÁ-nak köszönhetően hibrid formában is. A találkozón a részvétel ingyenes, regisztrálni itt tud: https://innoelectro.com/hu/esemenyek/innoelectro-hibrid-b2b-forum

A MELT minden érdeklődőt vár a kiállításon és a konferencián március 28–30-ig a MOM Rendezvényközpontban, 9–17 óráig (csütörtökön 15 óráig). A belépés az előzetesen regisztrált látogatóknak ingyenes. Regisztrálni honlapunkon tud: https://innoelectro.com/hu/latogatoknak

Részletes információkért kövesse a rendezvényig folyamatosan frissülő honlapunkat, valamint közösség oldalainkat a Linkedin-en és a Facebookon.

www.innoelectro.com