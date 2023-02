Gépekben látjuk a jövőt

Címkék: célgépek Chemplex gépgyártás hajtás hajtásrendszer hajtástechnika Magyar Ipari Célgép Nagydíj

Keressük 2023 célgépeit – a Nagydíj, ahol a legkisebb is lehet a legnagyobb

Egy mérnökcsapat tagja vagy, tehetséges, ambiciózus mérnökökkel alkottok egy elszánt és mindenre képes részleget. Mégis jó lenne kiemelkedni a többi mérnökiroda közül, érdekesebbnél érdekesebb feladatokra vágytok, és arra, hogy bőség és hírnév kövesse a befektetett munkátokat.

Tapasztalt gépészmérnökként büszkén mutatod a gépeidet, mert tudod, hogy nagyon jók. Önállóan dolgozol, nincs energiád többre, így is kimaxolod a napot, mégis érdekelne, hogy hogyan vidd új piac elé a tehetségedet, ha te gépész vagy és nem marketinges?

Fiatal gépészmérnökként tele vagy ambíciókkal, tenni akarással, tettvággyal. A szakmai álmod, hogy ismert legyél, kíváncsiak legyenek a munkáidra és olyan munkáid legyenek, amik mindig az innovációk és az álmaid felé visznek. Új és újabb dolgokat szeretnél alkalmazni, kipróbálni, gyakorlatba helyezni. Mit tegyél, hogy ez a vágyad megvalósuljon?

Add be a pályázatod a Magyar Ipari Célgép Nagydíjra!

Miért éri meg?

A jelentkezéssel bekerülsz egy nívós versenybe, ahol a 6 kategória egyikében mérheted meg a gépedet. Akár több géppel is indulhatsz, ráadásul a géped bármely iparág gépe lehet. Szakmai zsűri bírálja el a beérkezett pályaműveket, ám egyéb hozadéka is van a versenynek a díjakon túl: közönség elé visszük a pályaműveket. Ipari termelők, ipari szereplők fogják megválasztani az év legjobban tetsző gépét, amelyet „Az év célgépe 2023” díjjal tüntetünk ki. Ez az első olyan verseny, ahol a közönségnek, konkrétan a piacnak is nagy szerep jut, tehát könnyedén ismertté válhatsz, sok szakemberhez jut el információ rólad.

Mekkora elfoglaltságot jelent?

Ha célba akarsz érni, akkor elenyészően kevés időt kell a pályázattal töltened. Azt mondta egy kolléga: egyetlen kávészünetnyi idő elegendő a nevezéshez. A nevezés online történik (gepedvanhozza.hu), mindent fel tudsz tölteni egy fiókba. A fiók egy részéből létrejön a közönségszavazás alapjául szolgáló pályamű-katalógus, a fiók másik részébe töltött mély, szakmai információk és adatok csak a zsűri számára lesznek elérhetőek. Az egész folyamat a felkészültségedtől függ, de összességében nem vesz el tőled többet, mint fél óra. A nevezés határideje 2023. április 14. A díjátadó napot is írd be a naptáradba: 2023. 06. 28.

Ki szervezi és miért?

A Gépipari Tudományos Egyesület szakmai támogatásával a TechMonitor magazin hasábjairól már jól ismert Chemplex Kft. gépészmérnökeként, vegyipari infrastruktúrák szakértőjeként és a verseny ötletgazdájaként eltökélten hiszem azt, hogy a hazai gépészmérnököknek szükségük van összefogásra, arra, hogy együtt, egy irányban mozogjanak, és egypár hónapra a figyelem középpontjába kerüljenek.

Mik a korábbi évek tapasztalatai?

2021-ben a pályázók száma meghaladta a 70-et, tavaly a 60-at, az idén bízunk abban, hogy lesz 100 pályamű. A Gépész Szalonban 2 évvel ezelőtt 180, tavaly 240 szakmai látogató vett részt, az idén 300 főre tervezzük a programot. Az előző két év pályaműveit, sajtóbeszámolóit megnézheted a verseny hivatalos honlapján: www.gepedvanhozza.hu.

Mi várható az idén?

Az idei év különleges lesz: a korábbi évek lelkesedéséből jól látható, hogy a célgépgyártók örömmel mutatják be a gépeiket, és az ipar képviselői, a felhasználók érdeklődéssel fogadják a versenyt és a díjkiosztó szakmai napot, a Gépész Szalont.

Éppen ezért – idén először – a hagyományos pályázat keretein belül egy tematika kerül a verseny fókuszába: a vegyipar. Várjuk azoknak a vegyipar számára tervező és gyártó célgépgyártóknak a pályaműveit, akik büszkék a gépükre, akik bátran megmutatják a gépüket a vegyipar érdeklődő közönségének, és akár önállóan, akár a megrendelő vállalattal közösen bemutatkozhatnak a Gépész Szalonban.

A versenyt a Gépész Szalonnal zárjuk 2023. június 28-án, a Millennium Házában, ahol a gépészszakma találkozót ad az ipari vezetőknek. Úgy képzeld el ezt az eseményt, ahol kellemes környezetben, nem feszengős, sokkal inkább szakmai-baráti hangulatban töltünk együtt néhány órát. Itt kerül sor a díjátadóra, itt zárjuk le a közönségszavazást, egy kicsit használjuk majd a színpadot is, de az elképzelés az, hogy kezdjünk el baráti, szakmai kapcsolatokat építeni egymással, hiszen napjainkban különösen igaz az, hogy a legnagyobb tőkénk a kapcsolati hálónk. (x)

Barátsággal: Sipos Sándor, a Magyar Ipari Célgép Nagydíj megálmodója

Ott találkozunk! Szerintem ne gondolkozz sokat. Csak nyerhetsz!

A jövőt építjük. GÉPED VAN HOZZÁ?

www.gepedvanhozza.hu