Gazdasági siker és innovációs erő

A Beckhoff 28%-kal, 1,515 milliárd euróra növelte nemzetközi értékesítését

A Beckhoff Automation növekedése 2022-ben is töretlen maradt: az élvonalbeli automatizálási rendszerekre szakosodott vállalat 1,515 milliárd euróra növelte árbevételét, ami 28%-os növekedést jelent az 1,182 milliárd euró összegű tavalyi árbevételhez képest, túlszárnyalva a cég minden eddigi értékesítési rekordját. Világszerte mintegy 5 680 alkalmazott, köztük több mint 2 200 mérnök járul hozzá ehhez a sikerhez.

Gazdaságilag sikeres fejlődés

„A nemzetközi feltételek miatt a tavalyi pénzügyi év bizonyos szempontokból kihívásokkal terhelt volt. Ennek ellenére nagy elégedettséggel tekinthetünk vissza egy újabb sikeres esztendőre, az azt megelőző év után ismét 28%-os növekedés elérve” – nyilatkozta lelkesen Hans Beckhoff, a családi vállalat alapítója és ügyvezető igazgatója. Mint hozzáfűzte: „Megszoktuk, hogy bővülünk. A 2000-es év óta átlagosan évi 15%-os növekedést értünk el, de az elmúlt két év, azaz 2021 és 2022 együttesen 64%-os növekedése még számunkra is rendkívülinek számít!” Az automatizálás úttörője azonban a múlt helyett inkább a jövőbe tekint. A Beckhoff vállalatot továbbra is fenntartható növekedés jellemzi, úttörő újításokat dolgoz ki, és „New Automation Technology” (Új automatizálási technológia) elnevezésű koncepciójának szellemében új termékcsaládokat hoz forgalomba. Ennek érdekében továbbra is következetesen évi 80 millió eurót ruház be kutatás-fejlesztési tevékenységeibe.

Hans Beckhoff, a Beckhoff Automation alapítója és ügyvezető igazgatója: „Innovatív, úttörő szemléletünkkel szeretnénk továbbra is fenntarthatóan növekedni, tendenciává váló újításokat kifejleszteni és »New Automation Technology« elnevezésű koncepciónkon alapuló új termékcsaládokat bevezetni a piacra.”

A Beckhoff az idei, 2023-as évre is egészséges két számjegyű növekedésre számít, amire biztosíték a nagy rendelésállomány. Jelenleg azonban a megrendelések jelentős csökkenése figyelhető meg világszerte, ami nagyrészt a rövidebb szállítási időkre való műszaki reagálás, és csak kisebb mértékben enyhe gazdasági visszaesés következménye.

Az elmúlt két évet kemény beszállítói fennakadások jellemezték a félvezető termékszektorban, amely minden Beckhoff termék alapvető alkotóelemét jelenti. Ez rendkívül hosszú szállítási időket eredményezett mind a Beckhoff esetében, mind általában az automatizálási iparágban. Hans Beckhoff mégis arra számít, hogy a helyzet könnyebbé fog válni: „Legkésőbb az idei év, de talán már a harmadik negyedév végére általában ismét a szokásos szállítási időket tudjuk biztosítani ügyfeleink számára.”

Számtalan technológiai mérföldkő

A vállalat mindig is híres volt kiváló jellemzőkkel rendelkező vezérléstechnikai eszközeiről, és arról, hogy egyre kijjebb tolja az automatizálás határait. „Világszerte az innovatív automatizálási technológia egyik mozgatórugója vagyunk már 43 éve. Büszkék vagyunk újító szellemünkre és az ebből született műszaki megoldásokra. Idén az EtherCAT 20 éves fennállását ünnepeljük” – jelentette ki Hans Beckhoff, rámutatva a vállalat történetének egyik legjelentősebb fordulópontjára. Ez a Beckhoff által kifejlesztett és a 2003-as hannoveri vásáron bemutatott kommunikációs rendszer nagy teljesítőképességű, valós idejű, Ethernet-alapú megoldásként számos különféle alkalmazási területen bizonyított. Folyamatosságának és műszaki fejlesztésének köszönhetően a rendszer megszilárdította piaci pozícióját, sőt, nyílt IEC-szabvánnyá vált. Az EtherCAT ma már világszabvány, amihez nagyban hozzájárult a protokoll közzététele és az EtherCAT Technology Group (ETG) megalapítása az SPS szakkiállításon 2003-ban. A 72 országból (2023 márciusában) több mint 7 000 tagvállalatot tömörítő ETG a világ legnagyobb terepibusz-felhasználói szervezete.

A Beckhoff Automation értékesítési görbéje továbbra is exponenciálisan nő. A verli székhelyű, automatizálási technológiákat fejlesztő vállalat 2000 óta évente átlagosan 15%-kal növeli értékesítését

„Az újítások terén a 2022-es év különösen nagy év volt számunkra” – jelentette ki Hans Beckhoff a tavalyi pénzügyi év összegzéseként. A vezérlőszekrény nélküli automatizálást támogató MX-rendszer forradalmi újítás, amely teljesen kiválthatja a hagyományos vezérlőszekrényeket, és ezáltal teljesen új gyártásautomatizálási módszerek bevezetését teszi lehetővé. Mindehhez társul a gépi látást lefedő átfogó eszközkínálatunk, amely a 2017-ben bemutatott TwinCAT Vision szoftvermegoldásunkat teljes körű rendszerré egészíti ki. Mivel a kameráktól és lencséktől a megvilágító elemeken át a teljes rendszeregységekig minden komponens EtherCAT-alapú, kiaknázható a vezérléstechnikába történő tökéletes integrálás minden előnye. Ilyen például az összes gépi folyamattal való rendkívül pontos szinkronizálás, a mérsékelt tervezési és hardverköltségek, valamint az egyszerűsített üzembe helyezés és támogatás.

Egy másik kiváló példa az ATRO (Automation Technology for Robotics) elnevezésű moduláris ipari robotrendszer, amellyel egyedileg és rugalmasan lehet összeállítani optimális robotstruktúrákat a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. A rendszer egyik kiemelkedő előnye, hogy az adatokat, a tápellátást és a különféle folyadékokat belső kialakítású csatornákon továbbítja. Mindezt úgy oldották meg a tervezők, hogy minden tengely forgása végtelenített, ami jobb térgeometriai elérést és rövid pozicionálási útvonalakat tesz lehetővé. Az ATRO-ban rejlő innovációs lehetőségeket felismerte a Hermes-díj szakértői zsűrije is, amit a Hannoveri Szakkiállításon jelentettek be, jelölve a rendszert erre a nagy tekintélyű technológiai díjra.

A 2023-as HERMES-díjra jelölt ATRO-rendszerrel egyedi robotstruktúrák hozhatók létre számos különféle területen. A rendszer lehetőségeit teljeskörűen bemutató videó weboldala: www.beckhoff.com/atro

Az április 17 és 21. között megtartott Hannoveri Szakkiállításon a Beckhoff standján (9-es csarnok, F06-os stand) nemcsak ezeket a technológiai mérföldköveket jelenítették meg, hanem a kiállítás központi témájához – „Termelési folyamatok digitális átalakítása” – illeszkedő újítások egész sorát is. Ilyen például a különösen nagy teljesítőképességű, 24 processzormaggal rendelkező, ultrakompakt C6043 típusú ipari PC, amely alkalmas külső grafikus kártyák (GPU-k) befogadására is, így ideális hátteret nyújt számításigényes alkalmazások számára, különösen a mesterséges intelligencia terén.

Szintén újdonság a vezérlésprogramozás hatékonyságát fokozó és a közvetlen támogatás optimalizálását elősegítő innovatív chatbot-technológia megvalósítása. Ehhez fejlesztette ki a vállalat a TwinCAT XAE fejlesztői környezethez a TwinCAT Chat Client elnevezésű kliensalkalmazást. Ennek segítségével kényelmesen használhatók a nagy nyelvi modellek (LLM), például az OpenAI vállalat által kifejlesztett ChatGPT a TwinCAT 3-alapú vezérlők fejlesztéséhez. Így például egy függvényblokk hiányzó kódja automatikusan kiegészíthető, vagy a meglévő kód optimalizálható, dokumentálható, illetve a jobb áttekinthetőség érdekében újrabontható (refaktorálható).

Innovatív ötletek az alkalmazottaktól

A vállalatnak jelenleg világszerte 5 680 munkatársa van, közülük több mint 2 200 mérnök. „A Beckhoff vállalatnál nem ritka, hogy az alkalmazottak akár teljes pályafutásuk alatt hűek maradnak a céghez. Ez számunkra döntő jelentőségű és rendkívül fontos, mert nagy tudással rendelkeznek és innovatív ötleteik vannak – és ez a szakértelmük, valamint erős motiváltságuk az, ami a PC-alapú vezérléstechnika vezetőjévé tesz bennünket” – fejtette ki Hans Beckhoff.

Hans Beckhoff szerint a vezérlőszekrény nélküli automatizáláshoz kifejlesztett MX-rendszer az idei év egyik fő új terméke, amely óriási innovációs lehetőségeket kínál a teljes gépgyártási ágazat számára

A vállalat jelenleg összesen közel 200 gyakornokot és diákot foglalkoztat. A magasan képzett szakemberek iránti igény kielégítése érdekében a Beckhoff számos különböző szakképzésen képez fiatalokat, és 2010 óta munkaintegrált tanulmányi programokat is indít. A Bielefeldi Alkalmazott Tudományok Egyetemének güterslohi campusával együttműködve öt okleveles mérnöki szakot kínál mechatronikai/automatizálási, üzemszervezési, szervizmérnöki, digitális logisztikai és digitális technológiai szakirányon. A vállalat évente átlagosan száz gyakornokot képez ki mérnöki szakterületeken. „Célunk, hogy a tehetséges fiatalokat a régióban tartsuk” – magyarázta Hans Beckhoff a munkaintegrált tanulmányi program alapgondolatát. Az ilyen jellegű tanulmányok működési modellje iránt mások is érdeklődnek – többek között az Egyesült Államok, Mexikó, Finnország, Malajzia és Kína is tárgyalásokat folytat a Bielefeldi Alkalmazott Tudományok Egyetemével, hogy jobban megismerjék ezt a képzési módszert, és esetleg maguk is megvalósítsák, vagy csereprogramokat indítsanak.

