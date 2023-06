Fröccsöntött alkatrészeket gyártó öntvénygyár bezárása

Címkék: árverés aukció fröccsöntés fröccsöntőszerszám használt gép Surplex

A műanyag autóalkatrészek fröccsöntésével foglalkozó öntvénygyártó üzem bezárásával több mint 300 kiváló minőségű fémmegmunkáló gép és azok tartozékai, valamint három ritkán használt fröccsöntőgép kerül árverésre. Az érdeklődők július 5-ig licitálhatnak a Surplex.com oldalon ezekre a kiváló minőségű ipari berendezésekre.

Az autóipar állandó változásban van. Egy ilyen dinamikus és folyamatosan változó iparágban ez azt jelenti, hogy egyes vállalatoknak be kell lépniük a piacra és módosítaniuk kell portfóliójukat, míg másoknak be kell zárniuk. Ezek a változások különösen a kisebb beszállítókat és azok alvállalkozóit fenyegetik.

Az olaszországi Castelfidardóban (Ancona megye) egy öntvénygyártó üzem kényszerült bezárásra. Az üzem autóipari öntvénygyártásra szakosodott. Különösen olyan külső és belső autóalkatrészek tartoztak portfóliójukba, mint például ajtó-, oldal- és megerősítő panelek, valamint lökhárítók alkatrészei.

Egy olasz öntvénygyártó üzem 3D bejárása, melynek berendezései aukcióra kerülnek (© Surplex)

Öntvénygyártás és fröccsöntés

Az öntvénygyártás és a fröccsöntés alapvető gyártási folyamatoknak számítanak az autóiparban. Az öntvénygyártás során acélból vagy alumíniumból készítenek olyan szerszámokat, amelyek a fröccsöntési folyamathoz szolgálnak formaként. A fröccsöntési eljárás során az olvasztott műanyagot nagy nyomással injektálják ezekbe a formákba. Miután a műanyag kihűlt és megkeményedett, felveszi a szerszám formáját, és így jön létre a végleges alkatrész. Ez az eljárás rendkívül precíz és összetett alkatrészek nagy mennyiségben történő gyártását teszi lehetővé, és így ideális módszernek bizonyul az autóipar számára.

A megmunkálóközpontok segítségével precízen és hatékonyan állíthatók elő összetett formák acélból a műanyag fröccsöntés számára, ami döntő fontosságú a végtermékek minősége és pontossága szempontjából (© Surplex)

Az öntvénygyártó üzem gépei

Ha egy öntvénygyártó üzem bezár, akkor főként fémmegmunkáló gépek kerülnek a használt gépek piacára. A Surplex.com oldalon több mint 300 kiváló minőségű berendezés és azok tartozékai kerülnek aukcióra július 05-ig. Ezek között:

Különböző megmunkálóközpontok, mint például STS RED DEVIL és STS AVANTGARDE, PARPAS THSX/2000, OMV HS328 és HSL316, valamint EUMMACH HSM1000L

STS F2500 lemezfúrómű

ROSA ERMANDO LINEA SILVER 12.8 csiszológép

Mivel a gyártott formákat valós körülmények között, fröccsöntőgépekkel vizsgálták, az aukciós portfólióban kizárólag a formák vizsgálatára alkalmazott berendezések (250 és 2400 t között) is szerepelnek:

HAITIAN HT 2400 GOLD

MIR RMP 450, valamint MIR RMP 200

A HAITIAN HT 2400 GOLD fröccsöntőgép az öntvénygyártó legnagyobb vizsgálóberendezése (© Surplex)

Az üzem bezárásával nemcsak a főgépek kerülnek eladásra. Ez azt is jelenti, hogy az összes kapcsolódó kezelőberendezés, mérőkészülék és további tartozékok is rendelkezésre állnak. Ez átfogó lehetőséget kínál az érdeklődők számára, hogy kiváló minőségű berendezések széles választékát szerezzék be. A beszállítók berendezései ugyanis megfelelnek az autógyártók által támasztott magas precizitási és hatékonysági követelményeknek.

A Castelfidardóban (Olaszország) található berendezések és gépek megtekintése előzetes egyeztetést követően lehetséges. Ha pedig ez túl messzinek bizonyul, akkor az innovatív 3D bejárás teszi lehetővé a teljes üzem jelenlegi állapotában történő virtuális felfedezését.

Egy üzem felszámolása

Az üzemek felszámolásával járó kihívások sokrétűek. A Surplex ipari aukciósház szakemberei támogatást tudnak nyújtani az értékesíthető gépek és üzemi berendezések értékelésének, értékesítésének és szállításának átvállalásával. A castelfidardói üzem teljes állományát átfogóan katalogizálták, dokumentálták és filmre rögzítették a virtuális bejárás céljából. Ez maximális átláthatóságot biztosít. Miután az aukció lezárult és az összes gépet átadták új tulajdonosaiknak, azután az üres épületet is átadják a tulajdonosnak.