Fenntartható értékteremtés

A Jungheinrich ismét a világ egyik legfenntarthatóbb vállalata

Címkék: anyagmozgatás fenntarthatóság Jungheinrich lítiumionos technika logisztika targonca

A fenntarthatóság manapság minden gyártó vállalatnál az első helyen szerepel. Az intralogisztika terén úttöröként a Jungheinrich már 2020-ban bemutatta a fenntarthatóságra vonatkozó stratégiáját. Az egyik legfontosabb cél az üvegházhatású gázok kibocsátásának elkerülése és csökkentése, hiszen a nettó nulla kibocsátás elősegítheti a globális éghajlatváltozás megállítását. A Jungheinrich többek között csatlakozott a „50 Sustainability & Climate Leaders” nevű kampányhoz. A kezdeményezést támogató, különböző iparágakban aktív 50 nemzetközi vállalat vezető szerepet vállal a klímavédelemért és az ENSZ által kijelölt 17 fenntartható fejlődési célért folytatott küzdelemben

vAz EcoVadis vezető, fenntarthatóság-értékelő platform a Jungheinrichet fenntarthatóság szempontjából világszerte a legjobb vállalatok közé választotta, 2023-ban immár harmadik alkalommal adta át a Jungheinrichnek a vállalati felelősségvállalásért járó platina tanúsítványt. Az EcoVadis ezzel elismeri a vállalat kiemelkedő elkötelezettségét a környezetvédelem, a munkaügyi és emberi jogok, az etika és a fenntartható beszerzés iránt. A platina minősítéssel az EcoVadis ismét megerősíti, hogy a Jungheinrich továbbra is a világ leginkább fenntartható vállalatainak legjobb 1%-ához tartozik.

Úttörő a környezetvédelem és az emberi jogok terén

Az EcoVadis idén különösen kiemelte a Jungheinrich "kiemelkedő" teljesítményét a környezetvédelem területén. Itt a vállalat többek között az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére és az értékes erőforrások megőrzésére irányuló hatékony intézkedéseinek köszönhetően érte el a maximális pontszámot. A Jungheinrich egyértelműen elkötelezte magát a 1,5 fokos cél mellett, és 2030-ig világszerte minden telephelyén és üzemében CO 2 -semleges üzleti tevékenységet kíván megvalósítani. 2021 óta a Jungheinrich valamennyi németországi telephelye, beleértve a hat németországi üzemet is, kizárólag zöldáramot vásárol.

Azóta a Jungheinrich-csoport világszerte tovább folytatja az átállást a megújuló energiákra. A zöldáramra történő átállás mára 21 országban megtörtént. Ennek fontos tényezője a saját napenergia előállítása, melynek érdekében a vállalat folyamatosan szereli fel telephelyeit fotovoltaikus rendszerekkel. A Jungheinrich Hungária Kft. telephelyén a szabályozások miatti 1 éves várakozást követően idén novemberben készült el a napelemrendszer, amely éves szinten a magyarországi központ fogyasztásának 30%-át fedezi. Emellett 100%-ban zöldáramot használnak.

Újrahasznosítás és elektromobilitás

A Jungheinrich a használt targoncák ipari méretű felújításával is takarékoskodik az erőforrásokkal, a felújítás során a körforgásos gazdálkodást valósítják meg. A targoncákhoz felhasznált nyersanyagok akár 99 százalékát újra felhasználják vagy újrahasznosítják. Az új gyártáshoz képest a vállalat így akár 80% CO 2 -t is megtakarít.

A vállalat a targoncagyártással kapcsolatban is fontos mérföldkőhöz érkezett 2023-ban: az idei év márciusában gördült le a bajorországi Moosburgban az utolsó belsőégésű motorral hajtott Jungheinrich targonca a gyártósorról. Azóta a vállalat 100 százalékban elektromos targoncákat gyárt, ezzel pedig az első olyan vállalat az ágazatában, amely teljes mértékben átállt az elektromos mobilitásra.

A lítiumion-technológia úttörőjeként a Jungheinrich már több mint 10 éve gyárt sorozatgyártásban lítiumion akkumulátorral szerelt targoncákat. Az úgy nevezett PowerLine sorozattal új mércét teremt az intralogisztikában. Az integrált Li-ion akkumulátor nemcsak forradalmian új, ergonomikus kialakítást tesz lehetővé, hanem az első olyan targonca, amely szén-dioxid-semleges az ügyfeleinknek történő kiszállításig