Ezért jó, ha robotok végzik el az emberek munkáját

A munkaerőhiányra, a rezsiköltségekre és a szolgáltatás minőségére is hatással van a robotok alkalmazása

A robotok alkalmazása javíthatja a hatékonyságot és a szolgáltatások minőségét, különösen a raktározás és a logisztika területén, ráadásul a közhiedelemmel ellentétben nem elveszik az emberek munkáját, mindössze átveszik a monoton, fárasztó és fizikailag megterhelő feladatokat, amiket a munkavállalók egyébként sem szívesen végeznek el. Így a cégek és az alkalmazottak egyszerre profitálhatnak a robotizációból, amelyet nem csupán a nagyvállalatok, hanem kkv-k és startupok is egyre nagyobb arányban alkalmaznak hazánkban.

A raktározás és logisztika területén egész évben segítséget nyújthatnak, így a cégeknek az olyan kiemelt időszakokban, mint a karácsony vagy a Black Friday, sem kell attól tartaniuk, hogy nem tudják a lépést tartani a megrendelésekkel. „A robotok alkalmazásának köszönhetően kiegyensúlyozott lesz a raktározás és a munkamennyiség, így csúcsidőben sem adódhatnak problémák a cégeknél. Mivel jellemzően vannak kiemelt időszakok, illetve holt időszakok, ezért változó lehet, hogy éppen milyen mennyiségű munkaerőre van szükség. Robotok alkalmazásával ezt a hullámzó görbét ki lehet egyenesíteni, így lehetséges, hogy egész évben ugyanolyan minőségű legyen a szolgáltatás” – mutatott rá Gecse Márton, az AI-Robotics ügyvezető igazgatója. A robotok képesek a precíz munkára, illetve gyorsan reagálni a kihívásokra az AI-alapú szoftverek miatt, így könnyedén elvégeznek olyan feladatokat, mint a termékek mozgatása, csomagolása vagy rendezése. Ez lehetővé teszi a gyorsabb és hatékonyabb raktározást és szállítást, ami időt takaríthat meg és javíthatja a folyamatok sebességét.

A jövőben elvárás lesz az aznapi kiszállítás

Amikor a megrendelők csomagokra várnak, akkor a késés vagy az esetleges kavarodás miatt előszeretettel okolják a futárcégeket, azonban érdemes belegondolni, hogy a szállítás sokkal korábbi szakaszában is adódhatnak problémák. A robotoknak köszönhetően a hibaszázalék minimális lesz, nem lesz olyan, hogy például valaki más terméket kap, mint amit rendelt. Növekszik a hatékonyság, növekszik az eladási potenciál, ami különösen a kiemelt időszakokban lényeges. A gyorsabb kiszállítást a robotrendszert használó cégek fogják tudni biztosítani. „Most még megkülönböztető érték, hogy egy cégnek van másnapi vagy aznapi kiszállítása, azonban a jövőben ez alapkövetelmény lesz. Ez a futárcégeken is múlik ugyan, de ha a logisztika megvan, akkor minden bizonnyal futárcéget is lehet találni a feladatra” – hangsúlyozta Gecse Márton.

A robotok tényleg elveszik az emberek munkáját?

A közhiedelemben még mindig az él, hogy a robotok számos munkát elvehetnek az emberektől, pedig valójában azokban a pozíciókban képesek őket helyettesíteni vagy éppen velük együttműködni, amit az emberek egyébként sem szívesen végeznek el. „Vegyük például a komissiózást, ami a termékek előre megadott megrendelés szerinti összegyűjtését takarja. Ahhoz, hogy ezt a feladatt egy ember elvégezze, egy műszakban akár 15-20 km-t is sétálnia kell, ami elég megterhelő, ha ezt hetente akár csak 5 napon át kell végeznie. Ezt a feladatot átvehetik a robotok, az operátor pedig már csak áll, és azzal együttműködve kigyűjti a robotrendszerből a termékeket” – hangsúlyozta az AI-Robotics ügyvezetője. A robotok tehát segítséget jelenthetnek a munkaerőhiány problémájának leküzdésében, emellett csökkenthetik az alkalmazó cégek költségeit is. „A robotoknak nincs szükségük fényre, télen nem fáznak, és nyáron nincs melegük, így hozzájárulnak a rezsiköltségek jelentős csökkentéséhez, ami az elmúlt időszakban egy kifejezetten kritikus szemponttá vált” – tette hozzá a szakértő. A robotok képesek folyamatosan működni anélkül, hogy szükség lenne pihenőidőkre vagy műszakváltásokra. Ez 0-24-es raktározást és szállítást tesz lehetővé a hét minden napján, ami különösen előnyös lehet a nagy forgalmú időszakokban.

