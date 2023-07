Elektronikai versenyt szponzorál a Farnell

Címkék: díj elektronika elektronikai tervezés Farnell fenntarthatóság verseny

A Farnell és a Maker Faire Rome együttműködnek, hogy inspirálják a környezetvédelmi innovációt a FAE Technology által szervezett„My Maker PCBA: Your Electronics For A Better Planet” tervezési versenyen.

A Farnell a Maker Faire Rome-mal együttműködve támogatja a FAE Technology „My Maker PCBA: Your Electronics For A Better Planet” néven ismert tervezési versenyét. A világ minden tájáról érkező versenyzőket arra kérik fel, hogy ragadják meg a lehetőséget és aknázzák ki az elektronikus technológiában rejlő lehetőségeket a fenntartható jövő megteremtésében. A pályázat már megnyílt, és 2023. szeptember 15-ig várják a jelentkezéseket.

A beágyazott elektronikára szakosodott FAE Technology elkötelezetten támogatja a technológia és a fenntarthatóság összekapcsolását, miközben olyan jövő felé törekszünk, ahol az elektronika nélkülözhetetlen eszköz a korunk kihívásaira adott konkrét megoldások megtalálásában. Ennek keretében született meg a „My Maker PCBA: Your Electronics For A Better Planet” verseny, ami kifejezetten a környezeti fenntarthatóságra összpontosító projektekre összpontosít.

A pályázat a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos koncepciók és alkalmazások széles skáláját öleli fel. A legfontosabb témakörök közé tartoznak az Agritech, a körforgásos gazdaság, az intelligens városok, a mobilitás, a villamosítás és még sok egyéb. Azok a pályázók, akik rajzokkal, anyagjegyzékkel és Gerber építési fájlokkal kiegészített elektronikus projekteket dolgoztak ki, pontosan megértik, hogy mit céloz ez a verseny.

A versenyen való részvétel nagyszerű nyereményekkel kecsegtet. Az értékelő bizottság érdemeik és találékonyságuk alapján bírálja el és jutalmazza a három legjobb projektet. A FAE Technology ezután együttműködik a nyertesekkel, hogy az egyes bemutatott projektek összetettsége alapján korlátozott számú (1-től 10-ig terjedő) prototípust állítson elő elektronikai kártyákból. A nyertesek egyedülálló lehetőséget kapnak arra, hogy projekteiket a Maker Faire Rome – The European Edition kiállításon is bemutassák, a FAE Technology külön zónájában.

„Nagyon örülünk, hogy a FAE Technology-val és a Maker Faire Rome-mal együttműködve támogathatjuk ezt a versenyt, amelynek célja, hogy kiaknázzuk az elektronika lehetőségét a fenntartható jövő megteremtésében – jelentette ki Martina Lucchese, a Farnell Italy regionális értékesítési vezetője. – Mivel a Farnell aktívan részt vesz a CSR-kezdeményezésekben, és elkötelezett egy jobb holnap megteremtése iránt, ez az együttműködés tökéletesen illeszkedik küldetésünkhöz.”

A regisztrációhoz, vagy a versenyről szóló további információkért kérjük, látogasson el a https://makerfairereme.eu/en/my-maker-pcba-your-electronics-for-a-better-planet-2/ oldalra.