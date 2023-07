Eldőlt, hogy kik képviselik Magyarországot a WorldSkills Lyon 2024 versenyen

34 diák indult a 2023-as FANUC Olimpián, aminek győztese egyben a szakmák világbajnokságának számító WorldSkills versenyre is kvalifikálta magát

A több mint 70 éves múltra visszatekintő Euroskills és Worldskills versenysorozaton 2024-ben minden eddiginél több, összesen 63 szakmában mérik össze tudásukat a legfiatalabb generáció versenyzői a tájkertészettől a mobil alkalmazások fejlesztéséig. Az Ipari Robotika (Robot Systems Integration) a 2019-es debütálásával a Worldskills egy viszonylag fiatal kategóriájának számít. Az Euroskills és Worldskills szakmai versenysorozatok egyik főtámogatójának számító FANUC oroszlánrészt vállalt abban, hogy a robotika bekerült a versenyszámok közé. A FANUC székházában évről-évre megrendezett FANUC Olimpia robotikai verseny ennek megfelelően mindig a következő évi Worldskills verseny válogatójának is számít.

Az ipar fejlődése minden érintett oktatási intézményt rákényszerít arra, hogy a diákjaikat az automatizálásra is oktassák. Ahol tehát eddig nem volt robotikai labor, ott is tervbe vették annak létrehozását. „A Olimpia Robotikai Verseny 2019-es életre hívásával a FANUC számára alapvetően a műszaki oktatás felé való nyitás volt a cél. Fontos számunkra, hogy a tehetséges diákok minél korábban találkozzanak a FANUC robotokkal és programozási környezetével. A WorldSkills verseny kiváló kereteket ad ehhez – jelentette ki Gyalog Anita, a FANUC Hungary Kft. marketing specialistája. – Azon felül, hogy edukációs cellát és képzést biztosítunk a résztvevő oktatási intézményeknek, hosszabb távon képzési tematikát is szeretnénk adni az oktatók kezébe. Motivációként pedig itt van a verseny, a FANUC ugyanis kizárólagos szponzora az Euroskills és Worldskills versenysorozaton Robot Systems Integration szakmának. Szeretnénk, ha az általunk támogatott körbe minden felsőoktatási intézmény bekerülne, ezért a WorldSkills válogató minden egyes kiírásakor igyekszünk újabb és újabb egyetemeket bevonzani a megmérettetésbe.”

A 2023-as FANUC Olimpián a feladat egy palettázási megoldás kidolgozása volt

Évről-évre bővül tehát az a hallgatói kör, amely részt vehet a WorldSkills válogatón, a legaktívabb egyetemek egyenesen házi előválogatókat tartanak. Tavaly pedig már a Szakképzési Centrumok felé is nyitottak a versennyel. Tény azonban, hogy a fiatal versenyzők között sokat számít a néhány éves korkülönbség, ezért a Szakképzési Centrumok külön verseny keretein belül, a Szakma Sztár Fesztiválon mérkőznek meg, aminek győztese vehetett részt a FANUC Olimpián – és a bronzérem azt bizonyítja, hogy fel is nőttek a feladathoz.

Nemzetközi színvonalú robotikai ismeretek

A Szegedi Tudományegyetem idén vett részt először a versenyben, egyből nyolc csapattal, ezért Szegedről kettő, az Óbudai Egyetemről és a Széchenyi István Egyetemről pedig egy-egy csapat versenyzett a FANUC Olimpián. A létszám a Szakképzési Centrumok versenyét megnyerő BMSZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum csapatával lett teljes. Az előválogatók során eltérő feladatokat kellett teljesíteni az adott oktatási intézmény profiljának megfelelően.

Bíró István, a FANUC Hungary Kft. robot applikációs mérnöke, a FANUC Olimpia fő szakértője és feladat kiírója

„A FANUC Olimpián a feladatot a téglagyártás ihlette, ahol főként FANUC M410iC robotokat alkalmaznak, ezt kellett modellezni piciben az EDU cellákban. Egy palettázási megoldást kellett kidolgozni; 60 db téglát kellett két palettára először egyszerű kötésben elhelyezni, majd a kibővített feladatokban megadott kötésben elválasztó lapokkal elhelyezni – árulta el Bíró István, a FANUC Hungary Kft. robot applikációs mérnöke, a FANUC Olimpia vezető szakértője és feladat kiírója. – A pontozás az Euroskills és Worldskills versenyeken alkalmazott pontozási metóduson alapult, mert a cél csakis az lehet, hogy a diákok nemzetközi színvonalú robotikai ismeretekre tegyenek szert mind az oktatás során, mind a verseny napjai alatt. A csapatok teljesítményén látszott, hogy hol milyen fejlettséget ért el a gyakorlati oktatás. Ezen tovább segíthet majd az általunk összeállított képzési tematika.”

Gratulálunk a résztvevőknek és a dobogósoknak!

A versenyzők visszajelzései nagyon pozitívak, ezek alapján a FANUC támogatása a felkészülésben is kiemelkedő volt, de a szakértők versenyen nyújtott támogatása volt a legnagyobb pozitívum, ahogyan elmagyarázták és megmutatták a feladatok helyes megoldásait.

A 2023-as FANUC Olimpia Robotikai Verseny végeredménye:

Csapattagok Oktatási intézmény Pontszám Helyezés Benczik Árpád / Németh Dávid Márk Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar 750 Aranyérem Aczél Ákos / Deák István Balázs Széchenyi István Egyetem 720 Ezüstérem Fekete Botond / Lepcsényi Erik BMSZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum 700 Bronzérem Kormány Tibor / Sárközi Bence Szegedi Tudományegyetem 683 Szűcs Péter / Varga Krisztián László Szegedi Tudományegyetem 679



Gratulálunk a nyerteseknek és sok sikert kívánunk nekik Lyonban, a 2024. szeptember 10-15. között megrendezésre kerülő 47. WorldSkills versenyen!

Molnár László