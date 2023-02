Egy szakvásár mindenkinek: áttekintés a 2023-as interpack-ról

Címkék: azonosító címke BD-Expo címke csomagolás csomagolástechnika düsseldorf interpack jelöléstechnika messe düsseldorf

Azt sem tudja, merre forduljon a kiállítási csarnokokban? Az interpack-on ez nem fordulhat elő. Annak érdekében, hogy a látogatók mindent megtaláljanak, amit keresnek, jól áttekinthetően csoportosították a szakmai kínálati csoportokat a vásárközpont teljes területét elfoglaló interpack 2023 csarnokaiban.

Az iparág egyetlen más szakvására sem tükrözi a világpiacot annak minden sokszínűségével. A 2023-as interpack ismét a legnagyobb nemzetközi piaci áttekintést kínálja a „simply unique – egyszerűen páratlan“ jelmondathoz hűen a csomagolóiparnak és a kapcsolódó folyamat alapú iparágaknak. Hogy a 18 kiállítási csarnokban ne vesszünk el a részletekben, testre szabott csarnokkiosztást alkalmaznak az alapvető célcsoportok, az élelmiszerek, italok, édes- és sütőipari termékek, gyógyszeripari, kozmetikai, non-food és ipari áruk szakembereinek megszólítására.

2023. május 4-10. között szerte a világból érkező mintegy 2700 vállalat mutatja be a teljes értékláncot lefedő csúcstechnológiai megoldásait és a csomagolóipari trendeket, felmutatva a növekedési lehetőségeket és megválaszolva az iparág előtt álló kihívásokat.

Édesipari és sütőipari termékek

Az édesipari és sütőipari termékek csomagolási folyamataival és a csomagológépekkel a látogatók az 1-es, 3-as és 4-es csarnokban találkozhatnak az interpack-on. Akinek édességeket kell csomagolnia, az többek között a Sollich, az Aasted, a Theegarten-Pactec, a Chocotech, a Bühler vagy a Winkler und Dünnebier vállalatoknál kérhet szaktanácsot. A sütőipari termékek ágazatának képviselői olyan kiállítókkal találkozhatnak, mint például a Hebenstreit, a Rheon Automatic Machinery, a Colussi Ermes, a Tonelli, a TT Italy vagy a Reading Bakery System.

Más iparágakhoz hasonlóan az édes- és sütőipari termékek, falatkák és feldolgozott gabonakészítmények csomagolásában is sok minden változott az elmúlt évek során. Kiemelt fontosságot kaptak a fenntartható megoldások. A gépek és berendezések gyártói többek között az új anyagféleségekhez és az anyagában egynemű csomagolásokhoz igazítják a kínálatukat. Emellett mint a csomagolóipar egészében, itt is előtérbe kerülnek a digitális technológiák.

Élelmiszerek, italok, non-food és ipari áruk

Az élelmiszeripar jelenti az interpack egyik kiemelkedő látogatói célcsoportját, és ennek megfelelően nagy az élelmiszeriparnak szóló kínálat is. Világszerte nő a csomagolt élelmiszerek kereslete, emellett pedig a telített, nagy vásárlóerejű piacokon nő a fogyasztói tudatosság és a fenntarthatóság, a regionalitás, a bio minősítésű vagy a fairtrade kereskedelem felé mozdulnak el a vásárlói szokások még a csomagolás vonatkozásában is. Mindez az energiagazdálkodáshoz fűződő jelenlegi kihívásokkal és az erőforrások kíméletes használatával karöltve az iparág átalakulását eredményezi. Hasonló helyzetben van az italipar és a non-food termékek piaca is: az élelmiszerekhez hasonlóan ezeket is az 5-ös és 6-os, valamint a 11-estől a 14-esig terjedő csarnokokban találjuk. Az interpack látogatóinak mintegy 20 százaléka ipari termékekhez kapcsolódó megoldások iránt érdeklődik, ezeket is a fenti a csarnokokban találják.

Az 5-ös vásárcsarnoktól kezdődik az élelmiszerek kínálati csoportja olyan nagy nevekkel, mint a Multivac Sepp Haggenmüller, az Ulma Packaging, a Weber Maschinenbau és a Fuji Machinery. A 6-os csarnokban például a Fawema, a Coesia, a Syntegon Technology vagy a Duravant mutatja be számtalan, a folyamat alapú iparágakhoz és csomagolásokhoz kapcsolódó alkalmazástechnikai innovációt.

A körbejárással optimálisan megtekinthető csarnokok a 11-estől a 14-esig olyan kiállítókat vonultatnak fel, mint az Omori Machinery, a Mettler-Toledo (a 11-es csarnokban), az Extend Great International és a Haver & Boecker (a 12-es csarnokban), a KHS, a Krones, az Aetna Group, a Sidel és a ProMach (a 13-as csarnokban), valamint a Gerhard Schubert Verpackungsmaschinen, az Ishida Europe Limited, a Loesch-Hastamat és a tna solutions (a 14-es csarnokban). A 13-as csarnok kínálatában elsődlegesen az italipari töltés- és csomagolástechnikai megoldások szerepelnek.

A gyógyszeripar és a kozmetikai ipar

Az egész világon tapasztalható demográfiai változások tükrében jó eséllyel fejlődhet tovább a gyógyszeripar. A gyógyszerfejlesztés egyre szigorúbb követelményeivel együtt fejleszteni kell a gyógyszereket csomagoló és töltő gépeket és berendezéseket. A gyógyszergyártóknak átfogó megoldásokra van szükségük, és ezeket az interpack 15-ös, 16-os és 17-es csarnokaiban ismerhetik meg, ahol kiemelten a gyógyszerek és kozmetikumok csomagolására szolgáló folyamatokat és berendezéseket fogják össze. A látogatók itt olyan gyártókkal találkozhatnak, mint az IMA Industria Macchine, a Marchesini Group, az Optima packaging group, a Romaco Holding, a Körber Medipak Systems és az Excellence United tagvállalatai. A gyógyszerek és a kozmetikumok gyártására szolgáló gépekkel és berendezésekkel szemben joggal támasztanak szigorú követelményeket a termékbiztonság, a hamisítás elleni védelem és az utánkövethetőség tekintetében. A kozmetikai termékek emellett a fenntarthatósági mozgalom kiemelt figyelmét is élvezik.

Csomagolóanyagok és csomagoló eszközök

Az iparág szemében kiemelkedő jelentőséggel bír az interpack 7-es és 7a, 8a, 9-es és 10-es csarnokaiban bemutatott kínálat, ugyanis a látogatók itt tekinthetik meg a kiállítók mintegy harmadát jelentő csomagolóanyagok és csomagolási végtermékek gyártóinak kínálatát. A csomagolóanyagok, csomagoló eszközök és segédeszközök minden alkalmazási területre kiterjedő kínálata már önmagában is a világ legnagyobb csomagolóanyag-szakvására, és ennek is köszönhetően ilyen egyedi az interpack szakvásár. Ezen a területen ismerhetünk meg valamennyi csomagolóanyagot, és kiemelkedően sok innovatív megoldással találkozhatunk a fenntarthatóság és az erőforrások kíméletes felhasználása vonatkozásában. Így például új anyagféleségeket mutatnak be, fenntartható nyersanyagokat alkalmaznak, és növelik az újrahasznosított anyagok arányát a csomagolásokban.

Ebben a kínálati csoportban kiemelkedően sok a kiállító, és kiemelkedő a nemzetközi részvétel aránya is – többek között a Sappi Europe, a Sonoco, a Mayr Melnhof Packaging, a Berry Global, a Schütz GmbH, a S.I.T. Group vagy a Seda International Packaging kínálatát ismerhetjük meg.

Címkézés, jelölés, feldolgozás

Tájékoztat, ékesít és egyedi – a csomagolás számos információ hordozója. Azt, hogy a csomagolási megoldásokat hogyan lehet a legkülönbözőbb termékek és követelmények esetében alkalmazni, azt a 8a és 8b csarnokokban mutatják be a kiállítók. Itt állítja ki címkéző és feliratozó gépeit például a Bluhm Systeme, a Langguth, a Domino Printing Sciences, a Videojet Technologies, a Herma vagy a Possehl. A kínálatot a csomagolóanyag-gyártásra és a csomagolások integrált nyomtatására vonatkozó megoldások teszik teljessé. Itt olyan vállalatokat kereshetünk fel, mint a Starlinger, a Totani, a Fujifilm Europe, a Brückner Group vagy a HP Deutschland.

components

„Every part counts – a rendszerek minden egyes eleme számít” – szól a jelmondat a components szakvásáron, amelyet idén is az interpack-kal párhuzamosan, de önálló szakvásárként rendeznek. A components keretében ismerhetjük meg a hajtás-, vezérlés- és érzékeléstechnika, az ipari képfeldolgozás, az anyagmozgatás, az ipari szoftverek és kommunikáció kínálatát, valamint a kulcsrakész csomagolástechnikai automatizálási rendszereket. Ezen kívül itt vonultatják fel a gépalkatrészeket, részegységeket, kiegészítőket és perifériákat, valamint a csomagolóeszközökhöz kínált alkatrészeket és segédeszközöket. A kiállítók között találjuk itt például a Pilz-et, a Gimatic-ot, az Igus-t, a Voestalpine Edelstahl-t és a Mädler-t.

A 10-es és a 16-os vásárcsarnok között felállított időszakos 18-as csarnokkal ez a kínálati csoport központi helyet kapott az interpack-on belül, így az interpack látogatói és kiállítói közvetlenül ellátogathatnak a components-re és viszont.

Optimális felkészülés

A kiállító vállalatok a szakvásárt megelőzően tudnak egyénileg bemutatkozni a kiállítói és a termékadatbázisban innovatív megoldásaikkal és emellett megadhatják az interpack-on megjelenő kapcsolattartóikat is. Az új tudnivalókkal és termékekkel folyamatosan frissített kiállítói és termék-adatbázis már elérhető a www.interpack.de címen.

Magyarországi képviselet:

BD-Expo Kft

Máté Szilvia

Tel.: 1/346-0273

E-mail: office@bdexpo.hu

www.bdexpo.hu/interpack