Brnói szakvásárok 2023-ban

A cseh gazdaság bruttó hazai összterméke 2022-ben 2,1 – 2,3 százalékkal bővült – ami a várakozásoknál jobb eredmény

Csehország gazdasága 2023-ban

Számos nehézség ellenére a cseh ipar 2022-ben viszonylag jól állta a sarat. A termelési volumen a január és szeptember közötti időszakban az ár- és a naptárhatás kiküszöbölésével 1,5 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét. A feldolgozóipar a negyedik negyedévben 80,5 százalékos kihasználtsággal dolgozott, ami ugyan alacsonyabb az előző negyedévnél, de jobb az előző évinél. A stabilitás érdekében a Cseh Nemzeti Bank novemberben már nem emelte tovább az alapkamatot: a kétszámjegyű inflációtól függetlenül a kéthetes letéti kamatlábat változatlanul 7 százalékon hagyta és intervenciókkal is támogatja a cseh koronát. A lakosság és a vállalatok anyagi terheinek csillapítása változatlanul az állam feladata. Ebből következően az adósságráta 2023-ban a becslések szerint a GDP 46 százalékára emelkedik.

A Brnói Vásártársaság 2022-es gazdasági eredménye

A vásártársaság bevétele 644 millió cseh koronát, mintegy 27,9 millió eurót tett ki, az üzleti eredmény pedig 2022-ben 6 millió cseh korona avagy mintegy 251.000 euró volt. Tomáš Moravec vezérigazgató ezekkel a szavakkal összegezte a tavalyi fejlődést: „Már a 2022 elején tudtuk, hogy ez az év csak a takarékoskodásról szól. Mindezek ellenére elértük az erre az évre kitűzött gazdasági célunkat.”

BVV95 – 95 éve ad egymásnak találkozót Brnóban az egész világ

A Brnói Vásártársaság idén ünnepli alapításának kilencvenötödik évfordulóját. Ebből az alkalomból a Brnói Vásártársaság a városi önkormányzattal és néhány helyi vállalattal karöltve szervez május végére egy ünnepséget változatos kulturális, sport- és szórakoztató programmal a széles nagyközönség számára.

„A vásárközpont fennállásának 95 éve alatt egyszerre lett a nemzetközi üzletkötések központja és a helyi lakosság változatos szabadidős rendezvényeinek kedvelt helyszíne. Az idei jubileumot ezért kétnapos rendezvénysorozattal ünnepeljük. A látogatóknak számtalan programot kínálunk a sportversenyektől a gyermekműsorokon át a koncertekig és színielőadásokig, sőt még egy pirotechnikai bemutató is lesz az Ignis Brunensis tűzijáték-fesztiválon” – mondta el Tomáš Moravec vezérigazgató.

Szakvásárok 2023-ban

STYL / KABO 2023. február 17.–19., 2023. augusztus 19.–21.

A STYL és KABO divat-, cipő- és bőrdíszmű-szakvásáron rendszeresen vonultatják fel a kiállítók a kereskedőknek és a beszerzőknek legújabb kollekcióikat. A STYL és KABO szakvásárokat évente kétszer, idén ráadásul a hatvanadik jubileumi alkalommal rendezik meg. A kínálat szinte valamennyi szegmensre kiterjed a klasszikus divatáruktól a szabadidős ruházatig, az alsóneműktől a ruházati kiegészítőkig és divatékszerekig. A legújabb kollekciókat a szakvásár alatt egy divatbemutató program keretében, egy a kiállítási csarnokban épített kifutón mutatják be.

Brnói építőipari szakvásár 2023. március 2.–4.

A Brnói Építőipari Vásár, az építészet fesztiválja, valamint a MOBITEX bútor- és lakberendezési vásár korunk legújabb trendjeit mutatja be – a kis alapterületű lakásokat és a természetbe ültetett luxuslakásokat, az ún. glamping-et. A kér seregszemlével egyidőben rendezik a P vásárcsarnokban a TINY HOUSES kiállítást is, ahol a cseh és külföldi vállalatok mutatják be a „helytakarékos lakhatáshoz” kapcsolódó ötleteiket és termékeiket. A vásárok a kísérő rendezvények széles skáláját kínálják a szakembereknek és a széles nagyközönségnek egyaránt.

PRODITE - GYERMEKEKNEK 2023. március 2.–5.

A PRODITE (GYERMEKEKNEK) a gyermekáruk vezető fogyasztói szakvására a Cseh Köztársaságban. A vásáron a gyermekeknek szóló legkülönbözőbb termékek gyártói találkoznak a végfelhasználókkal, gyermekáru-szakkereskedőkkel és gyermekruházati szakemberekkel.

A vásár elválaszthatatlan része a csábító kísérő rendezvények sokasága, ahol a gyermeket várók és a szülők ismerkedhetnek meg az egyes márkák minőségével, biztonságosságával és kínálatával. A kiállítók idén is megjelennek a boltokban még nem kapható kollekciókkal.

OPTA 2023. március 3.–5.

Az OPTA az optometristák és szemüveg-szakkereskedők vezető szakvására Csehországban, ahol a vezető világmárkák mutatják be a következő szezonra szánt kollekcióikat.

A szemüvegkeretek és napszemüvegek kínálata mellett megismerkedhetünk a dioptriás lencsék és kontaktlencsék gyártóival és azok technológiai megoldásaival, valamint optikai és szemészeti eszközökkel is. A szakmai legújabb trendjeibe, témáiba és fejlesztéseibe a szakvásárt kísérő OPTA FORUM programsorozata nyújt bepillantást.

A kísérő rendezvényeket színesíti az „Optika letűnt világa” című rendhagyó szemüveg-kiállítás, amely a szemüvegkészítés ókori kezdeteitől a 19. századig mutatja be a szemüvegek változását. A látogatók valóban páratlan gyűjteményekben gyönyörködhetnek.

ANIMAL TECH Nemzetközi Állattenyésztési Szakvásár és Cseh Nemzeti Jószágkiállítás 2023. április 22.–26.

Április 22-e és 26-a között rendezik a Brnói Vásárvárosban az ANIMAL TECH Nemzetközi Állattenyésztési Szakvásárt és a Cseh Nemzeti Jószágkiállítást. Ugyanekkor rendezik a Cseh-Morva Vadászszövetség alapításáénak centenáriumi ünnepségsorozata keretében a Cseh Nemzeti Vadászati Kiállítást is. A kiállítás keretében a csarnokokban és a szabadterületen mintegy 800 haszonállatot mutatnak be.

A kísérő rendezvények sorában tartoznak az országos bajnokságok és jószágminősítő bemutatók is. A 2023-as Nemzeti Jószágkiállítás keretében rendezik a World Charolais Technical Congress-t is. A Cseh-Morva Vadászszövetség centenáriumi ünnepségeinek keretében közel 200, Csehországban és Szlovákiában ejtett vad kiemelkedő trófeáit is bemutatják.

Stainless 2023. május 10.–11.

A Stainless Nemzetközi Rozsdamentes Acél Szakvásár ideális bemutatkozási és kommunikációs lehetőség a gyártóknak, beszállítóinak, kereskedőinek és felhasználóinak ebben a kiemelkedő szakmaiságú iparágban. A szakvásár kiemelkedő jellemzője a rendkívül magas nemzetközi részvétel a kiállítók és látogatók körében egyaránt. A legnagyobb kínálati csoportot a rozsdamentes acélok jelentik, ahol a rozsdamentes acél és az abból készült fémkohászati termékek gyártói, az anyag megmunkálására és kezelésére szolgáló gépek és berendezések gyártói mutatkoznak be. A kiállítók mindenek előtt a megrendelőikkel ápolják a kapcsolatot és új üzleti lehetőségeket keresnek a szakvásáron.

IDET 2023. május 24.–26.

PYROS, ISET 2023. május 24.–27.

A védelmi ipar bemutatkozásának egyik fontos színtere az alapításának harmincadik évfordulóját idén ünneplő IDET szakvásár, amellyel párhuzamosan rendezik a tűvédelemre és biztonságtechnikára és a kapcsolódó szolgáltatásokra szakosodott PYROS és ISET seregszemléket is. Az IDET szakvásárt a Cseh Köztársaság honvédelmi minisztériumával szoros együttműködésben szervezik, így az előző évekhez hasonlóan idén is nagyszabású kiállításra készül a Cseh Köztáraság hadserege is. A szakvásár része a Security Innovation Zone projekt is, amelyet a Cseh Védelmi és Biztonsági Ipar Szövetsége szervez a területen működő innovatív startup vállalatok bemutatására. A védelmi iparban működő ukrán vállalatok bemutatkozása szintén előkészületben van. A szakvásár alatt az IDET ARENA rendezvényterületen kísérő konferenciákat, valamint katonai, tűzoltó és rendőrségi eszközök dinamikus bemutatókat is kínálnak.

URBIS SMART CITY FAIR, FUTURE MOBILITY 2023. szeptember 19.–21.

Az URBIS SMART CITY FAIR és a FUTURE MOBILITY szakvásárok a szeptemberi Európai Mobilitási Héthez kapcsolódnak. Mindkét seregszemle konferenciákból, kiállításból és az ún. „Demo City” szabadterületen rendezett bemutatókból áll. A két szakvásár elsődlegesen a közlekedéshez kapcsolódó okos városi és önkormányzati megoldásokat kínál. Idén többek között a városlakók közlekedési szokásainak változása áll az előtérben.

MSV, Transport a Logistika, Envitech 2023. október 10.–13.

Az MSV szakvásár alapvetően a forgácsoló, alakító és szerszámgépek seregszemléje. Így lesz ez idén is a nagyszámú nemzetközi és cseh gyártó bemutatkozásával. 2023-ban kiemelt szerepet kap az energia-felhasználás is, hiszen tavaly drámai jelentőségűvé vált ez a kérdés, mert az energiaárak már korlátozó tényezőt jelentenek az iparágban. Azt, hogy ezt a problémát hogyan lehet most és hosszú távra is megoldani, azt a kiállító vállalatok standjain és a színvonalas kísérő rendezvények sokaságával mutatják be. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2023-ban is kiemelt szerepet kap az ipar digitalizációja a Digitális Gyár 2.0 projekt keretében is.

Caravaning Brno, GO, REGIONTOUR 2023. november 2.–5.

A Lakókocsik és Lakóautók Nemzetközi Kiállítása az egyik legfontosabb rendezvény a maga nemében nem csupán a Cseh Köztársaságban, hanem közép- és kelet-európai viszonylatban egyaránt. A Caravaning Brnoévről évre felvonultatja a lakóautók, lakókocsik és kiegészítők átfogó kínálatát érdekes vendégek és a kísérő rendezvények minden vásárnapra kiterjedő kiegészítésével. Ugyanebben az időszakban rendezik a cseh és a nemzetközi turisztikai desztinációk szépségét bemutató GO és REGIONTOUR turisztikai vásárokat is.

Festival Life! 2023. november 24.–26.

A Life! a mozgás és a szórakozás őszi fesztiválja. A hagyományos vagy akár rendhagyó vagy alig ismert sportokat kipróbálni akaró sportrajongók, a workshopokra vagy versenyekre vágyó táncosok és a fiatal vagy akár idősebb gamerek itt megtalálják, ami vágynak. A fesztiválon évről évre találkozhatunk a sport és a show világának közismert nagyjaival is.

