Brno idén is kiugrást jelenthet az exportőröknek

A MOTOSALON igazi örömünnep a motorkerékpározás rajongóinak és egy olyan rendezvény, ahol az összes motorkerékpáros márkát és a kiegészítőket, azok újdonságát felvonultatják. A motorkerékpáros szakvásárt az SDA, a Gépjárműimportőrök Szövetségének motorkerékpáros szekciójának vezetésével rendezik. A seregszemlét a kerékpáros közösség közismert szereplői, versenyzők, kaszkadőrök és a legjobb motorkerékpáros oktatók támogatják. A múlt héten rendezett MOTOSALON ismét felvonultatta az összes motorkerékpáros márkát, amit a közel 60 ezer látogató is nagyra értékelt.

A MOBITEX bútoripari és belsőépítészeti szakvásár kora tavasszal vonultatta fel a lakberendezés és a lakásdíszek legújabb trendjeit. A termékbemutatók mellett ingyenes lakberendezési tanácsadást is igénybe vehetnek a szakemberek és a látogató nagyközönség is. A szakvásár keretében adják át a GRAND PRIX MOBITEX díjakat is.

Az OPTA az optikusok, optometristák és szemüveg-szakkereskedők vezető seregszemléje Csehországban, ahol a vezető világmárkák felvonultatják a következő szezonra összeállított kínálatukat. A szakvásáron szemüvegkereteket, napszemüvegeket, és szemüveg- és kontaktlencséket, technológiákat és eszközöket mutatnak be a szemész szakorvosoknak, optikusoknak és optometristáknak. A szakmai kínálatot az Osztrák-Magyar monarchiától at 1990-es évekig terjedő időszakot felölelő szemüvegek és a szemüvegdivat kiállítása egészíti ki.

Az AMPER a legnagyobb nemzetközi elektrotechnikai, energetikai, automatizálástechnikai, kommunikációs, világítás- és biztonságtechnikai szakvásár a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában, amely idén ünnepli alapításának harmincadik évfordulóját. A szakvásár kínálata elsősorban az energia-szolgáltatás, az automatizálástechnika, a digitalizáció és az elektromobilitás. A seregszemlén 20 ország több mint 400 kiállítója vesz részt, így többek között magyar vállalatok is.

TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA, 2024. április 7.–11.

A brnói mezőgazdasági, vadászati és erdőgazdálkodási szakvásárok az ország legfontosabb szakmai seregszemléi, amelyeket 6 éves kihagyás után idén ismét megrendeznek a brnói vásárközpontban. Úttörő újdonság az „Okos gazdaság“ különbemutató a növénytermesztés precíziós művelési, valamint digitalizálási és automatizálási technológiáinak felvonultatásával. A szakvásár kísérő rendezvényeinek sorába tartozik többek között a klímaváltozással és a mezőgazdasággal foglalkozó szakmai konferencia, a Cseh Köztársaság Agrárkamarájának éves konferenciája, valamint a hagyományos méhészeti kiállítás is. A SILVA REGINA az erdészek és vadászok szakvására. Az erdészeti technológiák bemutatása mellett a látogatók számos standon vásárolhatnak is vadászati és természetjáró felszerelést és kellékeket, valamint érdemes ellátogatni a trófea-kiállításra is. A BIOMASA keretében mindenekelőtt a biomassza energetikai hasznosításának technológiáit mutatják be.

Brno Patchwork Meeting, 2024. április 19.–21.

A világ minden tájától összesereglő művészek mintegy 600 munkát mutatnak be a hagyományos foltvarrástól a modern faliképekig és művészi kiltekig - ez a Brno Patchwork Meeting művészeti bemutató. A különböző textiltechnikák mellett a nyomtatási technikákkal is megismerkedhetnek az érdeklődők. A rendezvény harmadik ága pedig, ahol szakvállalatok mutatják be a szövetek, kiegészítők, varrógépek, gyöngyök, segédeszközök, a dekoráció és a textilfestékek, pamutok és művészi ruhadarabok széles skáláját.

Brnói Építőipari Vásár, 2024. április 24.–27.

A Brnói Építőipari Vásár áprilisban mutatja be az építőipar újdonságait és trendjeit, a mobil és moduláris házakat, a műszaki egyetemi projekteket a diákok hackathlon-jai és az építőipari ágazat számos más aktuális irányzata mellett. A megnyitó konferenciát az ágazat jelenlegi helyzetének, valamint a jövőbeli kilátásokat leginkább befolyásoló, legfontosabb gazdasági befolyásoló tényezők elemzésére szentelik. A szakvásár hivatalos megnyitóját megtiszteli számos kiemelt résztvevő, így többek között a cseh kormány, a régiók, városok, önkormányzatok és minisztériumok, a közigazgatás és a nagyberuházók képviselői, természetesen az építőipari, tervező és fejlesztő vállalatok, valamint a média képviselőivel egyetemben.

URBIS The Smart Cities Meetup, 2024. június 4.–6.

Az URBIS The Smart Cities Meetup találkozót egy minisztériumok, innovációs központok és további intézmények képviselőiből felállított, vegyes összetételű csapat készíti elő. A rendezvény egy konferenciából és egy kiállításból áll és az okos városok területén szerzett tapasztalatok megosztására és cseréjére szolgál. A legfontosabb résztvevők a városok és a területi önkormányzatok képviselői. A főbb témák közé tartozik a hatékony közigazgatás, az energiaellátás, a klíma, valamint a közlekedés jövője.

MSV, IMT, PLAST​EX, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH, 2024. október 8.–11.

Idén immáron a 65. Nemzetközi Gépipari Szakvásárt rendezik a brnói vásárközpontban, ahol a látogatók egyetlen helyszínre összpontosítva ismerhetik meg az új ipari megoldásokat és gyártástechnológiákat. Az MSV-vel egyidejűleg rendezik az IMT, PLASTEX, FOND-EX, WELDING és PROFINTECH szakvásárokat is. Ezek a seregszemlék elsődlegesen a szerszámgépeket és alakító gépeket, a műanyagipari, öntészeti, hegesztéstechnikai és felületkezelési gépeket és technológiákat vonultatják fel, de természetesen előtérbe kerül az ipari digitalizáció is. A vásárcsarnokokban kiépített standokon újszerű megoldási lehetőségeket mutatnak be, a Digitális Gyár 2.0 különbemutató pedig azt mutatja be, hogy miként lehet intelligensebb megoldásokkal növelni a termelés hatékonyságát. A szakvásáron kiemelt szerepet töltenek be a haladó és profi 3D-s nyomtatási technológiák. Újdonság az MSV-n, a Brnói Ipari Vásáron az ipari formatervezési szekció is, hiszen ez a terület is elengedhetetlen része lett a piaci sikernek. A vitafórumok és vállalati bemutatók keretében kiemelten foglalkoznak az energiatakarékosság és az energiafelhasználás optimalizálási legerőségeivel a gépipari vállalatok vonatkozásában. A nagy sikerű tavalyi premiert követően ismét lesz Contact Ukraine néven egy kiemelt stand a kapcsolatfelvételre ukrán vállalatokkal.

CARAVANING BRNO, 2024. november 7.–10.

A CARAVANING BRNO nemzetközi lakókocsi- és lakóautó-bemutató az egyik legfontosabb seregszemle a maga nemében a Cseh Köztársaságban, amely az évek során vezető szerepet ért el a vásárnaptárban. A seregszemlén évről évre felvonultatják a lakóautók és lakókocsik, a beépíthető megoldások, felszerelések és kellékek teljes tárházát, tehát mindazt, ami óhatatlanul szükséges a közúti utazáshoz. Az új kiemelt téma a hagyományos és a kalandutakat egyaránt előtérbe helyező utazás és kaland.

Festival Life!, 2024. november 22.–24.

A Festival Life! maga a mozgás és szórakozás. A nagyrészt visszatérő látogatók már nagy örömmel várják a közkedvelt SPORT Life! és a táncoló DANCE Life! rendezvényeket. Emellett a GAME Hall csarnokban rendezik a Cseh Köztársaság számítógépes játékok nemzeti bajnokságát, de nem hiányozhat az egész családnak szóló sportágakat bemutató Family Hall vagy az egészségfejlesztő ifjúsági sportokat felkaroló SPORT Life! sem.