Az ötlettől a versenypályáig

Milyen gépek segítenek a Forma-1-es autó fejlesztésénél?

Technika, ügyesség és sebesség – ez a Forma-1 lenyűgöző világa. Hogyan fejlesztenek egy Forma-1-es autót az első ötlettől a versenypályáig? És milyen csúcstechnológiás gépek teszik lehetővé ezt a folyamatot? Jelenleg négy ilyen csúcskategóriás megmunkálóközpont kerül értékesítésre a Surplex.com oldalon.

A Forma-1 világszerte nézők millióit ejti bűvöletébe. A sebesség és precízió látványa mögött azonban a technológia és a stratégia mélyreható világa húzódik meg. Tudta például azt, hogy egyedül a Red Bull Racing – az aktuális világbajnok, a konstruktőrök és pilóták jelenlegi vezetője – közel 1100 embert foglalkoztat, ebből 350-et a motorszakosztályon?

Az első ötlettől a kész versenyautóig: A Forma-1-ben folyamatosan fejlesztik és optimalizálják a járműveket. (© jamesteohart / Shutterstock.com)

Minden milliméter, minden csavar és minden egyes alkatrész végtelen órányi tervezés, tesztelés és továbbfejlesztés eredménye. Így egy autó a szezon utolsó futamán az első futamon szereplő autó sokadik változata. A folyamatos innovációknak és fejlesztéseknek köszönhetően az egész szezonon keresztül módosítják és optimalizálják.

Lényegre törő stratégiai tervezés

A Forma-1 száguldó világában a tervezés kulcsfontosságú. Még az átfogó fejlesztési projektek esetében is figyelemre méltóan rövid idő telik el a kezdeti ötlettől a megvalósításig – gyakran csupán néhány hét vagy hónap. A fejlesztés összetettsége befolyásolja az ütemtervet. Az olyan kulcsfontosságú részek, mint például az első szárny, sok fejlesztési időt igényelnek, és ezekkel korán foglalkoznak. A szezon előrehaladtával aztán csapatok olyan közepes fejlesztési idejű részekre összpontosítanak, mint például az alváz és a diffúzor. Az olyan alkatrészek, mint a gyors előnyökkel járó féktengelyek, később kerülnek beépítésre a rövid távú optimalizálás érdekében.

Kézzel gyártott, részletgazdag agyagmodell. Nagyobb alkatrészek esetén azonban hatékonyabb és gyorsabb marási technika szükséges. (© Frame Stock Footage / Shutterstock.com)

A versenypályán látható alkatrészek csak a jéghegy csúcsát képezik. A számtalan tervnek csupán töredéke kerül az autóba, és nem minden fejlesztés hozza meg a remélt sikert. Ez az intenzív fejlesztési folyamat szakértők százait és számtalan munkaórát köt le, hogy minden egyes részletet tökéletesítsenek.

Digitális tervezés és szimulációs teszt

Egy F1-es fejlesztés születése mindig egy innovatív és kreatív ötlettel és vázlattal kezdődik. Számítógéppel támogatott tervezőszoftver (CAD) az első olyan eszköz, amellyel a mérnökök a digitalizáláshoz dolgoznak.

A jármű aerodinamikájának szimulálásához olyan fejlett eszközök kerülnek alkalmazásra, mint a CFD (Computational Fluid Dynamics) szoftver. A FEM (végeselemes módszer) szoftver a teljesítmény és a biztonság biztosítása érdekében szimulálja a mechanikai tulajdonságokat és az anyagok viselkedését a különböző terhelések alatt.

A raklaprakodó rendszerrel ellátott 5 tengelyes DMU 60 eVo Linear megmunkálóközpontot az alkatrészgyártás maximális hatékonyságára optimalizálták. (© Surplex)

Modellek: A számítógéptől a szélcsatornáig

A Forma-1 nemcsak a digitális tervezőművészet világa, hanem a precíziós kézművességé is – mint például a szélcsatornába szánt modellek és a tényleges prototípusok, illetve a végleges alkatrészek gyártása.

A Forma-1-ben az aerodinamikai tesztelési korlátozások (ATR) szabályozzák azt, hogy az egyes csapatok milyen erőforrásokat használhatnak aerodinamikai tesztelésre. A cél az esélyegyenlőség: Minél jobban teljesített egy csapat az előző szezonban, annál kevesebb tesztidőre jogosult. A Red Bull Racingnek például bajnokként csupán 1260 CFD-szimuláció és 202 szélcsatorna-teszt, illetve 50 óra idő áll rendelkezésére. Ezzel szemben a 2022-ben utolsó helyen végző csapatként a Williams majdnem kétszer annyi tesztelési lehetőségre jogosult.

Tiszta precíziós munka: Az 5 tengelyes DMU 65 monoBLOCK megmunkálóközpont lenyűgöző pontossággal állít elő rendkívül összetett alkatrészeket. (© Surplex)

A szélcsatorna-tesztek számára a modelleket gyakran ureolból, keményhabból vagy egyfajta agyagból készítik, mivel ezeket az anyagokat könnyű alakítani és megmunkálni. Az ilyen modellek létrehozása, legyen szó akár az egész autóról vagy csak egyes alkatrészeiről, kézzel vagy speciális marógépek, például portálmarógépek vagy mobil marógépek segítségével történik, amelyeket kifejezetten az autóiparban történő modellkészítés számára fejlesztettek ki.

A mikrotervezéstől a makrogyártásig

A Forma-1 azonban nemcsak az aerodinamikai finomságokról, hanem a legmagasabb szintű precíziós mechanikáról is szól. Egy F1-es autó minden egyes alkatrésze – legyen az bármilyen kicsi is – döntő szerepet játszik az összképben. E tökéletesség eléréséhez számos fejlett gyártási technológiát alkalmaznak. CNC marógépek és esztergagépek segítségével összetett és nagy pontosságú alkatrészek gyárthatók fémtömbökből. Ezek a gépek lehetővé teszik a mérnökök számára, hogy nagy pontossággal és megismételhetőséggel dolgozzanak, így ideális eszközök az F1-es autók kritikus fontosságú alkatrészeinek gyártásához. 3D nyomtatók is alkalmazásra kerülnek. Az additív gyártási eljárás gyors prototípusgyártást és olyan összetett alkatrészek gyártását teszi lehetővé, amelyeket hagyományos módszerekkel nehéz lenne előállítani.

A WENZEL DT-Mill nagy teljesítményű marógép segítségével 1:1 méretarányú autómodellek készíthetők keményhabból, agyagból vagy ureolból. A berendezés a Surplexnél áll megvásárlásra, és egy cseh autóipari prototípusgyártó üzeméből származik. (© Surplex)

A Forma-1-es istállótól az árverésig

A Forma-1 folyamatos fejlődése és fejlesztése azt követeli meg, hogy az egyes istállók folyamatosan megújítsák és korszerűsítsék berendezéseiket. Ezek a kiváló minőségű gépek, amelyek némelyike csupán kis mértékben használt, aztán a használt gépek piacára kerülnek – szerencse a prémium kategóriás berendezéseket kereső szaküzemek számára.

Míg egyes csapatok tovább használják a berendezéseiket belsőleg vagy továbbadják azokat partnereiknek, újra lehetőség nyílik ilyen kivételes gépek használtan történő beszerzésére. Egy aktuális példa: Egy brit Forma-1-es istálló most a neves DMG MORI négy csúcskategóriás 5 tengelyes megmunkálóközpontját kínálja közvetlen értékesítésre a Surplex.com ipari aukciós házon keresztül. Részletesen:

Két DMU 60 eVo Linear berendezés raklaprakodó rendszerrel (gyártási év: 2018 és 2017)

DMU 65 monoBLOCK (gyártási év: 2016)

DMU 50 3. generációs raklaprakodó rendszerrel (gyártási év: 2017)

A berendezések az északkelet-angliai Newcastle upon Tyne településén találhatók.