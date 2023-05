Az interpack-on nagy lendületet vett a világ csomagolóipara

Címkék: azonosító címke BD-Expo címke csomagolás csomagolástechnika düsseldorf interpack jelöléstechnika messe düsseldorf

Május 4-10. között a kihagyhatatlan seregszemlén, a Düsseldorfban rendezett interpack szakvásáron gyűltek össze mindazok, akik a termékek csomagolásával és feldolgozásával foglalkoznak. „Welcome Home – Üdvözöljük újra itthon“ jelmondattal üdvözölte az interpack a szerte a világból érkezett látogatókat. Az öröm, hogy a szakemberek végre ismét személyesen találkozhattak, óriási volt.

A szakvásár teljesítette, sőt túl is szárnyalta a kiállítói elvárásokat: a világ legnagyobb és legfontosabb csomagolóipari szakvására 2023. május 4-10. között újabb mérföldkő az iparág fejlődésében, a világméretű szakmai kapcsolatrendszer építésében, az üzletkötésben és tartalom-szolgáltatásban. A 2023-as interpack-ra 155 országból érkeztek szakmai látogatók, sok esetben konkrét beruházási tervekkel. A csomagolóipar erejét és kreativitását 2.807 kiállító megoldásai és technológiái bizonyították. A seregszemle számtalan ötlettel, kezdeményezéssel és a következő években megvalósuló kézzel fogható üzletkötéssel szolgált.

„Az interpack-kal végre megrendezhettük a Messe Düsseldorf egyik legfontosabb seregszemléjét. Szakvásárunk látványosan visszatért és megszilárdította világviszonylatban is vezető szerepét a kapcsolatépítésben a csomagolóipar, a kapcsolódó technológiai iparágak és valamennyi felhasználó iparág szereplői között. Messze túlszárnyaltuk az előzetesen kitűzött célokat” – hangsúlyozta Bernd Jablonowski, a Messe Düsseldorf kereskedelmi igazgatója a szakvásár zárásakor.

Összesen mintegy 143.000 látogató érkezett Düsseldorfba az interpack szakvásárra, kétharmadrészük Németországon kívülről. Számos európai ország mellett a legtöbb látogató Indiából, Japánból és az Egyesült Államokból érkezett, emellett pedig a látogatók mintegy 75 százaléka felső- vagy középvezető volt.

„Végre megint van interpack!“ – hallhattuk gyakran a csarnokokban, hiszen hat éves kihagyás után találkozhattak újra személyesen is a világ minden pontjáról érkezett szakemberek. Ennek megfelelően nagy örömet is okozott a viszontlátás. „Az interpack 2023 utóhatását még sokáig érzékeljük mind üzleti vonatkozásban, mind a személyes kapcsolatokban” – mondta el Thomas Dohse, az interpack igazgatója a hét vásárnap után. „Nagyszerű hangulat uralkodott a csarnokokban és az interkulturális párbeszéd mindenkit felpezsdített. Ismét „simply uniqe” – „egyszerűen nagyszerű” volt a seregszemle.“

Ezt igazolja a látogatók egybehangzóan kedvező véleménye is: több mint 96 százalékuk nyilatkozta, hogy teljesítette a vásárlátogatáshoz fűzött célkitűzéseit. Szintén elégedetten nyilatkoztak a kiállítók, hiszen sok esetben túlteljesítették a várakozásaikat. „Köszönjük a Messe Düsseldorfnak a kitűnő szervezést. Biztos vagyok abban, hogy ezt minden kiállító vállalat nevében elmondhatom. Az interpack 2023 egyszerűen kihagyhatatlan a gyártók, szolgáltatók és felhasználók számára szerte a világban a tapasztalatcseréhez és az üzletkötéshez” – mondta el Markus Rustler, az interpack 2023 elnöke a seregszemle végén.

Az átalakulásban rejlő lehetőség

A jelenlegi piaci változások, a hatalmas kihívások és a még nagyobb lehetőségek tükrében az idei interpack volt kétségtelenül az egyik legfontosabb a szakvásár eddigi történetében. Az átalakulás az automatizálás szükségszerűségében, a fenntarthatóságra törekvésben és a változó fogyasztói szokásokban érhető tetten.

Számos innovációban volt tapasztalható, hogy az interpack stratégiailag négy kiemelt témakörre, a körforgásos gazdaságra, az erőforrások kímélésére, a digitalizációra és a termékbiztonságra összpontosít. A csomagolóipari és a csomagolásokat alkalmazó, folyamat alapú iparágak innovációs ciklusában hagyományosan fontos elemet képező szakmai seregszemle idén is tökéletesen megfelelt ennek a feladatának.

Fenntartható csomagolási technológiák

A fenntarthatóság és annak minden vonatkozása volt egyértelműen az interpack kiemelkedő témája. A kiállítók csúcstechnológiai megoldásokat és rendszerszintű koncepciókat vonultattak fel a hatékonyság és a fenntarthatóság növelésére a teljes értékláncban. „A fogyasztási cikkek számos gyártója fenntarthatósági célokat fogalmazott meg” – fejtette ki az interpack-on Richard Clemens, a VDMA Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetsége élelmiszer- és csomagolóipari gépek tagozatának ügyvezetője. „A csomagolóipari gépgyártó vállalatok az elmúlt évek során műszaki módosításokkal és új fejlesztésű gépekkel, berendezésekkel tették lehetővé a fenntartható csomagolási koncepciók bevezetését. Az interpack az újdonságok kirakata, egyúttal pedig a fenntartható körforgásos gazdaság felé mutató további fejlesztés irányadója” – foglalta össze Richard Clemens.

Az interpack keretében a világ előtt bemutatkozó számtalan megoldások között találjuk a csomagolóanyagok és -eszközök változatos sokaságát. Több mint 1000 kiállító mutatkozott be ebben a kínálati csoportban, ami új rekordot jelent.

Jövőbemutató tartalom

Az interpack nem csupán az üzletkötés színtere, hanem tartalomszolgáltató is az iparágban élőben és digitálisan egyaránt. Az interpack és a packaging journal Tightly Packed elnevezésű tv-stúdiójából 50 beszélgetést sugároztak és ezzel még szélesebb körben tették láthatóvá az élőben streamelt adásokban a kiemelt témákat és trendeket. Csak a vásárnapok alatt is már több mint 200.000 néző követte ezeket az adásokat.

A Spotlight Talks & Trends fórum mágnesként vonzotta a látogatókat és hét kiemelt témával, mint például a logisztikával, a körforgásos gazdasággal és az e-kereskedelemmel foglakozott hét vásárnapon. A programot közösen szervezte az interpack, a dfv Conference Group és a PackReport.

Új és üdítő rendezvényformák

Szintén nagy figyelemmel követték az iparág képviselői az olyan különleges szakmai kísérő rendezvényeket, mint az interpack StartUp Zónát, vagy a Co-Packing közösségi standot. Számos szakembert vonzott az izgalmas csomagolási innovációkat méltató díjátadó ünnepség, és a globális élelmiszer-pazarlás és élelmiszer-veszteség elleni küzdelmet szolgáló „SAVE FOOD Highlight túra” is. A nőket támogató „Women in Packaging“ különbemutató a kapcsolatrendszereit építő és a nemzetközi iparágban dolgozó mintegy 200 nő tapasztalatait helyezte fókuszba.

A látogatók körében szintén nagyon jó fogadtatásra talált a 80 kiállítóval egy önálló vásárcsarnokban párhuzamosan rendezett components. A csomagolási és folyamat-technológiák szoftvereit és elemeit kínáló beszállítóknak fontos szerepe van a gyártási folyamatok digitalizációjában.

A következő interpack szakvásárt 2026. május 7 -13. között rendezik Düsseldorfban.

Kiállítói vélemények

„Az interpack 2023 szakvásáron kitűnő volt a hangulat és örömmel voltunk részese ennek a rendezvénynek. Ugyanolyan érzést nyújtott a seregszemle, mint a korábbi években és nagyon elégedettek vagyunk a látogatók szakmai színvonalával. Számos nemzetközi delegációt és fontos üzleti partnereinket üdvözölhettük a kiállítási standunkon és új ígéretes érdeklődőket ismerhettünk meg.”

Markus Rustler, a Theegarten-Pactec GmbH & Co. KG ügyvezető tulajdonosa

„Nagyszerű hangulat, teli kiállítási standok, számos jó üzletkötés – így foglalhatjuk össze az interpack 2023 szakvásárt. A tagvállalataink nagyon elégedettek. A hétvégén – várakozásainknak megfelelően – nagyon sok tengerentúli vevő érkezett. A látogatók szakmai színvonala nagyon magas volt – sok esetben a gépeket a vásári standon vették meg. Hat évnyi kihagyás után annál nagyobb öröm volt végre viszont látni Düsseldorfban az interpack közösséget. Nekünk az interpack az iparág vezető szakvására, és az is marad.“

Richard Clemens, a VDMA Német Gép- és Berendezésgyártók élelmiszer- és csomagolóipari tagozatának ügyvezetője

„Az interpack az IMA számára egy történelmi mérföldkő a vásárnaptárban. A seregszemlén 2023-ban közel 5000 m²-es standon állítottunk ki – ez minden idők legnagyobb standja a vállalatunknál. 46 gép, 12 új modell és 22 darab, az IiOT technológiával összekapcsolt gép hangsúlyozza a IMA szerepvállalását az innovációban és a digitalizációban. A fenntarthatóság az IMA rendszerének egyik alappillére – felvonultatjuk a megoldásokat az új, környezetkímélő anyagok a gépeinken történő feldolgozásához. Rendkívül sokan kerestek fel minket és a vevőinket lenyűgözte a sokrétű és innovatív kínálatunk.”

Monica Cervellati, vállalati kommunikációs és szakvásári igazgató, IMA

„A 2023-as interpack sikeres volt a Metsä Board szemszögéből. Az Innovation Lab Area különbemutatónk keretében adtunk ötleteket a látogatóinknak a megújuló és könnyen újrahasznosítható anyagokból késülő, körforgásos csomagolási megoldásokhoz, amelyek segítik a műanyag-felhasználás csökkentését. Az idén folytatott megbeszélések túlszárnyalták a várakozásainkat. A világ minden sarkából érkező látogatók szakmai színvonala meglepően jó volt és teljes mértékben megfelelt a nemzetközi szakvásáron történő részvételünkhöz kapcsolt várakozásainknak.”

Marjo Halonen, kommunikációs alelnök, Metsä Board

„Az interpack nekünk a legfontosabb szakvásár. 2017-ben még egy kisebb kiállítói standon jelentünk meg, 2023-ban egy nagyobb mellett döntöttünk. Rendkívül tetszett a nagyfokú nemzetközi részvétel a szakvásáron és az új csarnokkiosztás. 2026-ban ismét itt leszünk.”

Andreas Grabotin, a DACH (német ajkú országok) igazgatója, markem-imaje

„Az iparágunk rendezvényei közül leginkább talán az interpack 2023 szakvásárt vártuk, mert nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy ismét találkozzunk a partnereinkkel és vevőinkkel, hogy új projekteket és együttműködéseket indítsunk. Több mint 50 gépet mutattunk be elsőlegesen a fenntarthatóság, a digitális innováció, a laboratóriumi megoldások, a steril csomagolás, az ellenőrzés és az visszakövethetőség területén. Látogatóink mindenek előtt a környezetkímélő megoldások, a párhuzamos architektúrájú és mesterséges intelligenciát alkalmazó innovatív robottechnikai megoldásaink iránt érdeklődtek. Lenyűgözött, hogy milyen határozott és konkrét kérdésekkel fordultak hozzánk a látogatók, egyúttal pedig sajnálattal vettük tudomásul, hogy a világban jelenleg tapasztalható nehézségek miatt nem találkozhattunk érdeklődőkkel bizonyos földrajzi térségekből.”

Valentina Marchesini, HR-igazgató és marketingkommunikációs vezető, Marchesini Group S.p.A.

„Az Uhlmann Pac-Systeme részéről az interpack átütő sikert hozott. A teljesen egyértelműen a fenntarthatóságra összpontosító standkoncepciónkat nagyon jól fogadták a szakmai látogatók. Ezzel a standkialakítással olyan vásárlátogatók érdeklődését is felkeltettük, akik eredetileg nem tervezték, hogy felkeresnek minket. Termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésének mozgatórugója a fenntarthatóság mind a Parenteralia, mind az Oral Solid Dose esetében – ezt keresik a vevőink és ezzel tudtunk szert tenni új kapcsolatokra is. Az interpack-ot valójában az fémjelzi, hogy élőben és működés közben tapasztalhatják meg a kínálatunkat és hogy egyszerű velünk a kapcsolatfelvétel. A magunk részéről nagyon örülünk annak, hogy a szakvásárt ismét meg tudták rendezni.“

Gabi Bauer, marketingkommunikációs igazgató, Uhlmann Pac-Systeme

„Folyamat- és csomagolástechnika egy jobb életért – ezt tapasztalták a vásárlátogatók a Syntegon standján. Számos megoldást és választ kínáltunk olyan piaci trendekre, mint az automatizálástechnika, a digitalizáció és a fenntarthatóság. A vevők és érdeklődők visszajelzései mutatják, hogy ezzel pontosan megfelelünk az igényeiknek. Az új gépektől a teljes gyártósorokon át a szolgáltatásokig bezárólag élénk volt az érdeklődés. A Syntegon márkánk számára legelső interpack nagy sikernek bizonyult.”

Dr. Michael Grosse, az ügyvezetés elnöke, Syntegon

„A személyes beszélgetésekből nagyon sokat meríthettünk. Minden egyes vásárnapon jelentős számú vevő és érdeklő keresett fel minket. Már a vásárnapokon is kötöttünk konkrét szerződéseket, de számos további megállapodás előkészítését is megkezdhettük. Az interpack keretében kiemelt hangsúlyt fektettünk a rugalmasan és különböző célokra használható édesipari megoldásokra a csokoládé-, gumi- és zselétermékek területén, valamint a szolgáltatásokra és digitalizációra is, hogy a puszta gépbeszerzésen túl is az ügyfeleink rendelkezésre álljunk.”

Jessica Runkel, ügyvezető, Winkler und Dünnebier édesipari gépgyár

„Hat év után nagy örömmel állítottunk ki végre ismét az interpack-on és a világjárvány hosszú időszakát követően ismét találkozhattunk egyszerre igen sok nemzetközi érdeklődővel és vevővel. Az interpack keretében a gyártósorok átfogó integrációjára fektettük a hangsúlyt. Vállalatunk átfogó megoldásokat kínál, ezért több tekintetben is kibővítettük a kínálatunkat és örömmel tapasztaltuk számos látogató nagy érdeklődését.”

Tobias Weber, elnök-vezérigazgató, Weber Maschinenbau GmbH

„Az újrahasznosíthatóság fontos szempont lett a csomagolásoknál, függetlenül attól, hogy üveg, papír vagy műanyag alapú csomagolásról van szó. A Starlinger gyártmányú, újrahasznosított polietilénből és polipropilénből készült Big Bag zsákjaink rendkívül jól fogadták az interpack látogatói. Az egyik vevőnket, a brazil Packem-et, az újrahasznosított polietilén Big Bag zsákok gyártásának úttörőjét ki is tüntették a WorldStar Packaging Award díjjal. Ez volt nekünk a szakvásár kiemelkedő fénypontja!“

Angelika Huemer, ügyvezető tulajdonos, Starlinger & Co Gesellschaft m.b.H.

„Nagyon örülünk, hogy hat év elteltével ismét eljöhettünk az interpack-ra! Véleményünk szerint semmi sem válthatja ki a közvetlen kapcsolatot és eszmecserét a vevőkkel. Nagyon sok új terméket hoztunk magunkkal a szakvásárra és ezek között van több, a fenntarthatósághoz, a folyamatbiztonsághoz és a megbízható és egyszerű kezeléshez kapcsolódó innováció is. Az interpack-on épített standunk tökéletes színtere volt a kommunikációnak, a párbeszéd kezdeményezésének az érdeklődőkkel és a vevőkkel, és itt kaphattunk közvetlen véleményeket és visszajelzést is az új termékeinkről. A látogatók szakmai színvonala és száma is összességében kitűnő volt. Azon vagyunk, hogy három év múlva is itt lehessünk!”

Axel Schäfer, marketing és kereskedelmi termékigazgató, Schütz GmbH & Co. KGaA.

„Az interpack jelentős lendületet ad a környezetvédelmet előtérbe helyező, fokozott hatékonyságú csomagolóipari termelési folyamatok kialakításának. Pontosan és tudatosan erre építünk az átfogó megoldásainkkal – az erőforrásokat kímélő csomagoló rendszereinkkel, szolgáltatásaink minden részletre kiterjedő széles skálájával vagy a jövőbe mutató gépipari technológiákkal. Az élénk érdeklődés a megoldásaink iránt az interpack-on azt bizonyítja, hogy jó úton járunk.“

Dr. Johannes T. Grobe, értékesítési és szolgáltatási igazgató, KHS csoport

„A 2023-as interpack a mi esetünkben rendkívül sikeresen zajlott – a megelőző seregszemléhez hasonlítva is jóval több látogató fordult meg a kiállítói standunkon. A vásáron épített kapcsolataink színvonalát szintén rendkívül jónak értékeljük.”

Adrian Ritzhaupt, a vállalatcsoport kereskedelmi és szolgáltatási igazgatója, Mosca GmbH

Magyarországi képviselet:

BD-Expo Kft

Máté Szilvia

Tel.: 1/346-0273

E-mail: office@bdexpo.hu

www.bdexpo.hu/interpack

www.interpack.com