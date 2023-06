Az element14 közösség és a Hackster elindítja a Design Challenge programot a Little Free Libraries népszerűsítéséhez

A résztvevőket arra biztatják, hogy szomszédjaikkal könyveket cseréljenek STEM/STEAM élménnyel.

Az element14 és a Hackster közösségek bejelentették a „Little Free STEM Library Design Challenge” elindítását, ami arra ösztönzi a tervezőkből és mérnökökből álló közösségeket, hogy építsenek, fogadjanak be, vagy fejlesszenek egy helyi Little Free Library-t az STEM tapasztalattal.

Ennek a kihívásnak az a célja, hogy az element14 és a Hackster közösségek 3 millió tagja a STEM iránti szeretetüket egy kis ingyenes könyvtár fejlesztésére használják fel, ezzel is népszerűsítve a STEM/STEAM oktatás fontosságát. A résztvevőket arra biztatják, hogy blogot vezessenek a projektjükről az element14 Community vagy a Hackster weboldalain, hogy az online közösségek többi tagja is tanulhasson tapasztalataikból, és megismerje a kreativitásukat.

„A kis ingyenes könyvtárak fontos esezközei annak, hogy megosszuk a könyvek és az olvasás szeretetét a helyi közösségekkel, de általában nem a STEM-központúak – jelentette ki Dianne Kibbey, az element14 közösségi médiájának globális vezetője. – A tervezési kihívással arra biztatjuk tagjainkat, hogy a helyi könyvcsere is tükrözzék a STEM-oktatás fontosságát.”

A Design Challenge egy szórakoztató módja annak, hogy kreatív módon vegyünk részt a már amúgy is nagyszerű közösségi szolgáltatás felépítésében vagy fejlesztésében. A lehetséges projektek a következők lehetnek:

Lehetőséget teremteni egy dal lejátszására minden alkalommal, amikor egy kis ingyenes könyvtár ajtaja kinyílik;

Napelemes világítási rendszer kiépítése egy kis ingyenes könyvtár éjszakai megvilágítására;

Érintőképernyő biztosítása egy kis ingyenes könyvtárhoz, így az emberek vicces kérdésekre vagy rejtvényekre válaszolnak, mielőtt hozzáférnének a könyvekhez.

„A Little Free STEM Library Design Challenge elindításával lehetőséget teremtünk a globális innovátorok számára, hogy újragondolhassák a Little Free Library-t a STEM-források központjaként – mondta Jessica Tangeman, a Hackster vezérigazgatója. – „A Hackster reméli, hogy lehetővé teszi a STEM-oktatás felfedezését azzal, hogy felkéri a fejlesztőket, hogy egy hagyományos irodalmi hozzáférési pontot a mérnöki munka szórakoztató, megközelíthető reprezentációjává alakítsanak át a helyi közösségükben. Gerjesszük közösen a tanulás iránti szenvedélyt, és mutassuk be az irodalom és a STEM oktatás metszéspontjában rejlő hihetetlen kreativitást."

A leginnovatívabb Little Free Libraries könyvtárakkal rendelkező 5 legjobb résztvevő, csoport vagy közösségi tér mindegyike 20 x Micro:bitet és egy rakás Maker Shed könyvet kap. Ezen kívül a nyertesek 100 dolláros Rybbon-ajándékkártyát kapnak a STEM a közösségükben történő népszerűsítése érdekében tett erőfeszítéseikért. Építsen, fogadjon be, vagy fejlesszen egy meglévő Little Library-t, hogy esélyt kapjon a győzelemre!

A „Little Free STEM Library Design Challenge” 2023. szeptember 15-ig tart. A nyerteseket 2023 szeptemberében hirdetik ki.

A Design Challenge az Avnet Cares-szel együttműködve jött létre. Az Avnet 2022 márciusa óta működik együtt a Délnyugati Irodalmi Társasággal, a Rural Activation Innovation Network-kal, a Southwest Human Development-tel és az arizonai közkönyvtárakkal, hogy több mint 1 000 tematikus STEM készletet állítson össze az érintett területek számára. Az Avnet Cares egyik fő küldetése a tudomány által támogatott tartalom biztosítása a STEM/STEAM oktatás és tudatosság előmozdítása érdekében.

Ha többet szeretne megtudni az element14 és a Hackster közösségekről, valamint a „Little Free STEM Library Design Challenge” programról, kérjük, látogasson el a https://community.element14.com/STEMLittleLibrary weboldalra.

