Az ARKANCE felvásárolja a VinZero-t és megduplázza méretét

Az ARKANCE a csoport történetének legnagyobb akvizíciójával a digitalizáció globális szereplőjévé válik.

A több mint 100 éves francia családi tulajdonban lévő Monnoyeur leányvállalata felvásárolta a VinZero nemzetközi vállalatot és annak márkáit, az A2K Technologies, A2K Cloud, Cadline, Capricot Technologies és U.S. CAD márkákat. Az új globális csoport a digitalizációra és a digitális átalakulásra specializálódott az építőipari és ipari szektorban: "Az ARKANCE most már megfelelő mérettel rendelkezik, hogy kifinomult megoldásokat fejlesszen, valamint elegendő kapacitással, hogy ezeket meg is valósítsa és fel tudja venni a tempót a digitalizációs trendek növekedésével" - mondta Gregoire Arranz, az ARKANCE vezérigazgatója.