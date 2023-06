Az ABB és partnerei felújított robotokat ajándékoztak az Óbudai Egyetemnek

Magyarországon az ABB 2016 óta működik együtt a robotikai képzés terén hazai felsőoktatási intézményekkel, közöttük az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karral.

Az adományozott IRB 1600 és két IRB 2400-as robot számos ipari alkalmazásban használhatók, ezek közé tartozik a termékmozgatás, gépkiszolgálás, marás, vízvágás és hegesztés.

Az ABB és partnerei felújított robotokat ajándékoztak az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának.

A cég több mint 40 országban működik együtt iskolákkal, főiskolákkal és egyetemekkel, hogy a diákok elsajátítsák a robotprogramozás és működtetés alapjait. Partneri kapcsolataik révén az intézmények részt vehetnek az automatizált megoldások kutatásában és fejlesztésében a tényleges alkalmazásokban történő felhasználás érdekében, ezáltal a diákok foglalkoztatási lehetőségeit is javítják.

Magyarországon az ABB 2016 óta alakított ki hasonló együttműködést a hiánypótló robotikai képzés terén a hazai felsőoktatási intézményekkel, közöttük az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karral.

Az egyetemmel való együttműködés részeként az ABB oktatási célra ajánlotta fel az egyik IRB 2400-as robotkart. Az IRB 2400-as korábban az Adientnél, az ABB egyik partnerénél üzemelt. Ezek a robotok számos ipari alkalmazásban használhatók, ilyenek a termékmozgatás, gépkiszolgálás, marás, vízvágás, illetve az Adient esetében, a hegesztés. A másik IRB 2400-as, valamint a több gyártási funkcióhoz, például ívhegesztéshez, gépkiszolgáláshoz, termékmozgatáshoz és csiszoláshoz alkalmazott IRB 1600-as robot pedig az ABB egy másik partnerétől érkezett az egyetemhez.

„Nagyra értékeljük az ABB elkötelezettségét egyetemi programjaink mellett. A most adományozott robotkarok elsődlegesen gyakorlati oktatási célokat fognak szolgálni, de emellett kutatási feladatok is várnak rájuk. Az egyetemünk hallgatói, munkatársai, ipari partnerei, a Science Park leendő alkalmazottai, és székesfehérvári középiskolák is fogják ezeket használni.” – mondta el Dr. Széll Károly, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar egyetemi docense.

Az Adient örömmel fogadta az ABB kezdeményezését, hogy a leszerelt ABB robotok ezentúl az egyetemen, új feladatkörben folytatják tevékenységüket. A cég szakembereinek tapasztalata szerint az Óbudai Egyetemen kiváló a robotika területén folyó oktatás színvonala. Az oktatók magasan képzettek, gyakorlati példákkal támasztják alá a tananyagot, így a tanulóik a most átadott robotokon is tudnak majd gyakorolni.

„Reményeink szerint ezzel az adománnyal is hatással lehetünk a holnap döntéshozóinak műszaki készségeire, arra a gyakorlati tudásra, amit a munkaerőpiacra magukkal visznek." – mondta Haray Norbert, az ABB Kft. Robotika és Gyártásautomatizálás üzletágának vezetője. „A technológiát szállító vállalatok, az oktatási intézmények és a kormányzatok együttműködése szükséges ahhoz, hogy a társadalom felkészüljön a munkahelyek átalakulására, teljes mértékben kihasználja a rugalmas automatizálásban rejlő potenciált, és megragadja a folyamatban lévő újraiparosítással feltáruló új lehetőségeket. Cégünk ehhez a folyamathoz kíván hozzájárulni az oktatás iránti elkötelezettségével” – tette hozzá a vezető.

„Hallgatóink zöme duális képzésben vesz részt, így végzős diákjaink nem pályakezdőként lépnek ki intézményünkből, hanem gyakorlattal rendelkező mérnökként. Aki megkapta a megfelelő oktatást, bátrabban dolgozik a robotokkal, hiszen ismeri a funkcióikat. A tapasztalt és gyakorlati tudással felvértezett diák magabiztosabban kezeli a robotokat. – mondta Dr. Széll Károly. „Az ipar halad a hatékonyabb, kiválóbb minőséget igénylő gyártás felé, ezért egyre nagyobb az igény a robotizálásra, és minél több szakember egyre jobb színvonalú képzésére ezen a területen. Az egyetem számára az iparági együttműködések alapvetőek, többek között networking lehetőséget, tudásmegosztást, egyedi képzéseket jelentenek, az ipari partnerek számára, és nem utolsó sorban az egyetemi képzés láthatóságát növelik” – tette hozzá.

