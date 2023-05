Az ABB befejezte a Siemens kisfeszültségű NEMA motorokat gyártó vállalatának felvásárlását

Címkék: ABB akvizíció felvásárlás vasúti

Az ABB bejelentette, hogy befejezte a Siemens kisfeszültségű NEMA motorokat gyártó vállalatának felvásárlását. A tranzakciót eredetileg 2022. augusztus 11-én jelentették be. A felek a tranzakció pénzügyi feltételeit nem hozták nyilvánosságra. A mintegy 600 embert foglalkoztató vállalat 2021-ben 63 millió dollár árbevételt termelt.

A vállalat felvásárlása része a Hajtások üzletág nyereséges növekedési stratégiájának. Az akvizíció tovább erősíti az ABB vezető szerepét az ipari NEMA motorok gyártása terén, és további szilárd alapot teremt ahhoz, hogy az ABB még jobban ki tudja szolgálni globális ügyfeleit.

A vízszintes és függőleges telepítésű, nagy teljesítményű, indukciós és univerzális motorok termékcsaládját ABB márkanévre keresztelik át, és 2023 második negyedévében vezetik be újra a piacra.

A globális NEMA-motorgyártási piac – amely elsősorban az Észak-Amerikában használt ipari villanymotorok gyártását és forgalmazását foglalja magába – mérete közel 2,7 milliárd dollár. A NEMA motorok nélkülözhetetlen szerepet játszanak az élelmiszer- és italgyártás, az olaj- és gázipar, a bányászat és az aggregátum-termelés, valamint a víz- és szennyvízágazat berendezéseinek üzemeltetésében, továbbá kiemelt szerepük van a levegő- és folyadékszállítás, illetve a különféle gépek hajtása terén is.

Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, termékeivel és megoldásaival elősegíti egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását. A vállalat megoldásai a mérnöki szaktudás és a szoftverek összekapcsolásával optimalizálják a berendezések gyártását, mozgatását, energiaellátását és működtetését. A kiválóságáról több mint 130 éve jól ismert ABB közel 105 000 munkatársa elkötelezett az ipari átalakulást felgyorsító innovációk előmozdítása mellett. www.abb.com

Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, valamint energetikai szektorban.

