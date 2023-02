Aukción több mint 200 műanyag- és fémmegmunkáló gép

Az érdeklődők még 2023. 02. 28-ig licitálhatnak kiváló minőségű használt gépekre üzemük számára a Surplex.com oldalon.

A használt gépek segítségével a vállalatok javíthatnak saját termelésükön, ugyanakkor alacsonyan tarthatják a ráfordított költségeket. Tekintettel arra, hogy az aukciós piacon egyre nagyobb a kiváló minőségű használt gépek választéka, most jött el a tökéletes alkalom a vállalatok számára, hogy ilyen megbízható gépekbe ruházzanak be.

A világjárvány és a globális politikai feszültségek erősen befolyásolták a logisztikai, energia- és nyersanyagárakat, az üzemeknek pedig jelenleg módosítaniuk kell számításaikat, hogy mindezek ellenére versenyképesek maradhassanak. Ha használt gép vásárlásakor a legjobb üzletet szeretnénk kötni, akkor érdemes olyan profikkal együttműködni, mint a Surplex ipari aukciós ház.

A Surplex jelenleg is több mint 220 vonzó műanyag- és fémmegmunkáló gépet és tartozékot kínál egy aukció keretében. Az aukción szerepel például egy olyan OPTACOM kontúrmérő készülék, amely akár 1 méteres alkatrészek számára is pontos 3D mérési lehetőségeket kínál. Emellett egy SCHÜTTE többorsós eszterga is a kínálat részét képezi, amely olyan kisméretű alkatrészek nagy sebességű gyártását teszi lehetővé, mint például csavarok vagy csapok.

Ezenkívül a következő gyártók kiváló minőségű gépei kerülnek aukcióra:

MÜGA TURN CNC esztergagép,

MIKRON vertikális megmunkálóközpont,

DECKEL MAHO vertikális megmunkálóközpont,

DECKEL szerszámmarógép,

valamint további szerszámgépek, géptartozékok és műhelyberendezések.

A gépekre 2023. 02. 28-ig lehet licitálni, gépek megtekintése előzetes egyeztetés alapján lehetséges.