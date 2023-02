Apró svéd startupból 150 éves innovációs zászlóvivő

Címkék: atlas copco kompresszor sűrített levegő

Kis helyi startupként kezdte meg működését Svédországban pontosan másfél évszázada, rövid idő alatt pedig világszerte, így Magyarországon is az ipari innováció mozgatórugójává vált a svéd vállalat.

Az Atlas Copco-t 150 éve, 1873-ban Stockholmban alapították, és a vállalat kezdetben a svéd vasúti rendszer építéséhez szállított berendezéseket. Az egyedülálló svéd mentalitást képviselő cég forradalmasító megoldásaival az elmúlt másfél évszázadban a világipar jelentős fejlődéséhez járult hozzá, többek között az élelmiszertermeléstől kezdve a bányaiparon át az űrutazásig. Az alkalmazott újszerű megoldásokkal optimalizálható a termelékenység, csökkenthetők a költségek, illetve a kibocsátott szén-dioxid mennyisége.

A svéd innováció Magyarországon 1968-ban jelent meg. Az Atlas Copco csoport idén ünnepli hazai jelenlétének 55 éves évfordulóját és jelenleg már több, mint 200 munkavállalót foglalkoztat Magyarországon. Szerteágazó és megbízható munkájuk eredményét láthatjuk szinte mindenhol, ahol ugyanis nagyobb ipari gyártás, tevékenység zajlik, ott sűrített levegőre, illetve az Atlas Copco kompresszoraira, berendezéseire és szerszámaira is szükség van. A péksütemények hűtése, az italos címkék felragasztása, az autóalkatrészek összeszerelése is nehezebb lenne nélkülük, de a cég gépeivel végeztek Rudabánya területén ércbányászati fúrásokat, illetve a vállalatcsoport kompresszorait használták többek között a Chinoin gyógyszergyárában, a Magyar Hajó és Darugyárban, az M4 metróvonal építése során, a múltban pedig a mecseki Uránbányában és a Tungsramnál is. Világszerte, az iparilag gyártott sör 50%-nak előállításához az Atlas Copco kompresszorait használják.

„A 150 éves Atlas Copco már sok évtizeddel ezelőtt a fenntarthatóságot és a költséghatékonyságot tűzte ki vállalati céljául. Nemcsak a saját termelésében, hanem az ügyfelek működése során is célja az energiatakarékosság: azért fejleszti és tökéletesíti berendezéseit évről évre, hogy segítse partnereit a gyártási- és működési költségek optimalizálásában „– mondta Bakos Tamás az Atlas Copco Kompresszortechnika üzletág Közép-Kelet Európai Régiójának ügyvezetője. Ennek köszönhető, hogy a cég mára a kompresszorok és a sűrített levegős berendezések piacvezetőjévé nőtte magát.

A vállalatcsoport termékeivel már mindegyik kontinensen megtalálható, 180 országban szolgálja ki ügyfeleit és 49 000 munkavállalóval járul hozzá innovatív megoldásaival az ipar további fejlődéséhez.

Tudjon meg többet az Atlas Copco történetéről: https://www.atlascopco.com/hu-hu/about-atlas-copco/az-atlas-copco-magyarorszagon