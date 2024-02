A Provim lett a hazai fődíjas a Schneider Electric fenntarthatósági versenyén

Címkék: automatizálás díj energiamenedzsment fenntarthatóság Schneider Electric verseny

Második alkalommal hirdette meg Magyarországon a partnerei fenntarthatósági törekvéseit és eredményeit elismerő Sustainability Impact Award for Partners (SIAP) pályázatát a Schneider Electric. Az idei díjátadón három vállalkozás vehetett át elismerést, a fődíjat a KÉSZ Csoporthoz tartozó Provim Kft. nyerte el, így hazánkból ők vesznek részt a megmérettetés európai fordulójában.

A Schneider Electric, amely az energiamenedzsment és az ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat, 2022-ben jelentette be, hogy Sustainability Impact Award néven pályázatot hirdet partnerei számára. A kezdeményezés célja, hogy díjazzák azokat a cégeket, amelyek élen járnak a fenntarthatósági törekvések megvalósításában.

A pályázatokat két fő kategóriában adhatták be a vállalkozások, a saját működésük karbonmentesítésében élen járó partnerek a „Sustainability Impact to my Enterprise”, míg a CO2-kibocsátásuk csökkentésében az ügyfeleiket is támogató partnerek a „Sustainability Impact to my Customers” kategóriában. Idén összesen három hazai társaság kapott díjat a pályázat keretében, egyikük két kategóriában is.

A „Sustainability Impact to my Customers” kategóriában a díjazottak között van az IAG-Profigram Zrt. Az automatizálási mérnöki vállalat többek között távhőszolgáltatók, önkormányzatok, erőművek számára nyújt stratégiai tanácsadást a jelenlegi növekvő energiaár-nyomás, a dekarbonizációs követelmények és a fenntarthatóság támasztotta kihívások kezelésére.

A cég a fejlett folyamatirányítási megoldások alkalmazásával jelentős megtakarítást ér el stratégiai partnerei számára mind az energiafogyasztásban, mind a CO2-kibocsátásban. Bár az eredményeket erősen befolyásolja, hogy milyen iparágról van szó, a teljeskörű tanácsadással és a folyamatoptimalizálással akár 30-40 százalékkal is csökkenthető az energiafogyasztás.

A Provim lett a hazai fődíjas a Schneider Electric fenntarthatósági versenyén

Szintén „Sustainability Impact to my Customers” kategóriában a Civis Villszer Kft. kapott elismerést. A 2009-ben alapított vállalkozás fő tevékenységei közé tartozik az épület villanyszerelés, ipari világítástechnika, épületvillamosság, valamint egyéb villanyszerelési munkák. A cég nagy hangsúlyt fektet a legmodernebb technológiák alkalmazására, ügyfelei magas szintű kiszolgálására, ennek részeként kínálja a Schneider Electric rendszereit, megoldásait ügyfelei számára. A felügyeleti és adatgyűjtő rendszerek használatával minimalizálják az állásidőt, optimalizálják a működést és növelik a berendezések élettartamát. A cég telepítette Magyarországon az első nagy teljesítményű (180 kW), a Schneider Electric által gyártott egyenáramú e-autó töltőt.

A Civis Villszer Kft. díjat nyert a „Sustainability Impact to my Enterprise” kategóriában is. A társaság mind a digitalizálás, mind az elektrifikáció területén jelentős fejlesztéseket valósított meg. Intelligens rendszereket működtet az energiafogyasztás elemzésére és mérésére, előremutató lépéseket tett az energiamixen belül a megújuló energia arányának növelésére, illetve a vízfelhasználás csökkentésére.

A „Sustainability Impact to my Enterprise” kategória másik nyertese és egyben a Sustainability Impact Award idei, magyarországi fődíjasa a Provim Kft. lett. A KÉSZ Csoporthoz tartozó vállalatnál kiemelt figyelmet fordítanak az energiatakarékosságra, a szén-dioxid-mentesítésre és a hulladék csökkentésére. A cégnél intelligens mérőberendezéseket telepítettek, amelyek adatait egy központi energiamenedzsment rendszer dolgozza fel. A Provim járműflottájának 85 százaléka hibrid meghajtású, kizárólag LED izzókat használnak, a műanyag és karton hulladék könnyebb feldolgozására pedig egy speciális présgépet is vásároltak. A hazai megmérettetés fődíjasaként a Provim Kft. képviseli majd Magyarországot a Sustainability Impact Award európai fordulójában.

„Nagy örömmel tölt el, hogy idén is igényes, valóban előremutató megoldásokat, kezdeményezéseket tartalmazó pályamunkákat értékelhettünk a Sustainability Impact Award versenyünk hazai fordulójában. Mi, a Schneider Electricnél abban a különleges helyzetben vagyunk, hogy nemcsak fejlesztjük és gyártjuk a jövő energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldásait, de saját magunk is használjuk őket, így megtapasztalhatjuk, hogy mekkora előnnyel járnak. Küldetésünknek tekintjük azt is, hogy partnereinket és ügyfeleinket is támogassuk a fenntarthatóbb és energiahatékonyabb működésben. Ehhez persze az is kell, hogy megosszuk egymással a tapasztalatokat és a jó gyakorlatokat például az olyan kezdeményezéseken keresztül, mint ez a verseny is, hogy minél többen legyünk, akik egy tudatos jövőt formálnak” – mondta el Veres Zsolt, a Schneider Electric országigazgatója az ünnepélyes díjátadón.