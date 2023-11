A Light + Building szakvásáron mutatják be a 2024/25-ös trendeket

A vizuális effektusoktól a pihentető belső tereken át a rendhagyó megoldásokig

A Light + Building szakvásár a fénytechnika és a világítás legfontosabb termékeit és megoldásait vonultatja fel. A vezető világvásár szerteágazó kínálatában hasznos és értékes támpontot jelent a tájékozódásban a bora.herke.palmisano stíluskutató iroda trendbemutatója. A stíluskutató szakértők három meghatározó irányzatot azonosítottak a 2024/25-ös években és ezeket világítják meg elemzéseikben, előadásaikban és egy ötletekkel sziporkázó különbemutatóban.

Épített világunk egyik meghatározó eleme a fény. A fénnyel tudunk látványosan kiemelni egyes elemeket, optimális esetben karöltve az építészeti kialakítással is, miközben a fénynek közvetlen funkciója is van. Az innovatív műszaki megoldások izgalmasan kapcsolódnak a jövőbemutató formavilághoz. A 2024/25-ös trendekbe nyújt bepillantást a bora.herke.palmisano stíluskutató iroda prezentációja a Light + Building szakvásáron a 3.1-es csarnokban kialakított Design Plaza keretében. A stíluskutató szakértők március 3-8. között előadások keretében mutatják be minden vásárnapon azokat a társadalmi folyamatokat és fejlődéseket, amelyek a 2024/25-ös szezonban befolyásolják a világítás formavilágát. A trendkutató iroda rövid kitekintője így szól: „A trends 2024/25 előadások a Light + Building szakvásáron bepillantást engednek a világítás fejlődését meghatározó úttörő változásokba és felsorakoztatják az erőforrásokat kímélő gyártástechnológiák, a hosszú élettartamú anyagok, a hagyományos, szinte művészi kézművesség, valamint a modern digitális gyártástechnológiák széles skáláját. A legújabb termékekhez párosítják az igényes és különleges formatervezési követelményeket, valamint megvilágítják az egyén, a tér és a megvilágítás közötti kapcsolatrendszert.” Azt, hogy mindez hogyan tükröződik konkrétan is a színekben, a formákban és az anyagokban, azt a szakvásárt kísérő trendbemutató mutatja be. Három meghatározó trendet vonultatnak fel.

Welcome Tomorrow

A WELCOME TOMORROW – TÁRT KAROKKAL VÁRJUK A JÖVŐT keretében a varázslatos fényhatásokat párosítják lenyűgöző formavilággal és haladó technológiai megoldásokkal. A fejlesztők és tervezők találékonyan térképezik fel az újonnan feltárulkozó lehetőségeket, és jövőbe mutató megoldásokat vázolnak fel. Lélegzetelállító látványhatásokkal és illúziókkal, például tükröződéssel, mozgással, valószerűtlenül csillogó fényekkel, valamint érzéki fényhatásokkal hipnotizáló, természetfeletti esztétikai hatást keltenek. A jövőbemutató formavilágban újra és újra összekapcsolódik a kézműves kivitelezői szaktudás a kifinomult technológiai megoldásokkal.

Embrace Simplicity

Az EMBRACE SIMPLICITY a letisztultság ölelésében a hangulatos formavilág, valamint a nyugodt és nyugtató kialakítás térnyerését fémjelzi. A formavilág újraértelmezése tapinthatóvá teszi a holisztikus megközelítést: az eredmény fontos ismérve, hogy fenntartható, célszerű és érzelemkeltő. Letisztult, magától értetődő, struktúrájában és anyagválasztásában őszinte, hiteles példák a világításra, amelyek tudatosan fenntartható anyagválasztása mindig egy önálló történetet is mesél. A kézműves kivitelezés minősége itt ugyanolyan fontos, mint a természetes anyagok használata, az ötletgazdag kísérletezés alternatív anyagokkal, modern gyártástechnológiákkal, valamint a hasznosság és az érzelmi kapcsolódás tévedhetetlen felmutatásával.

Create Uniqueness

A CREATE UNIQUENESS – TEREMTSÜNK EGYEDIT a rendkívülit, az egyedülállót és a páratlant szabadítja fel a béklyóiból. Ez a trend a változatos és rendhagyó, egyöntetűen egyedi formai megoldások eklektikus egyvelege. Markáns formák, kifejező felületek, rendhagyó formavilág – a lakótér válogatott mesteri műremekek szakavatottan válogatott gyűjteményének tűnik. Szembetűnő a váratlan és egymást ellenpontozó párosításban megjelenő, merőben eltérő anyagok használata. Lebilincselő tereket alakítanak ki: az elegánsan avítt megjelenést párosítják a szembetűnő modernséggel, a béklyóitól megszabadult szellemiségről tanúskodó, kimagasló színvonalú kézműves kivitelezéssel. Az ipar és a kézművesség termékeny párbeszéde páratlan formavilágot és termékeny térkomponálási ötleteket szül.

A trendkutatók: a bora.herke.palmisano stíluskutató iroda

Claudia Herke, Cem Bora és Annetta Palmisano elemzi a Messe Frankfurt vásártársaság megbízásából a divat és a művészet, a belsőépítészet és a lifestyle nemzetközi irányzatait. Sok éves tapasztalataikkal, valamint a trendek előrejelzésében és az anyagkutatásban szerzett szaktudásuknak köszönhetően elemzéseikkel, előadásaikkal és az ötletadó különbemutatókkal értékes támpontokkal szolgálnak a szakmai látogatóknak.

Tovább tudnivalók a Light + Building szakvásáron bemutatott 2024/25-ös trendekről: https://light-building.com/trends

A Light + Building – a világítástechnika és az épületvillamosság vezető világvására. A Light + Building szakvásár 2024. március 3 - 8. között várja a látogatókat.

