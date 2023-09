A Hödlmayr sikerének alapja: multimodális szállítási megoldások a fenntarthatóság érdekében

Címkék: Hödlmayr Hungária Logistics Kft. közúti szállítás logisztika szállítmányozás vasúti jármű

A közlekedésben érdekelt gazdasági ágazatok a közelmúltban hihetetlen változásokon mentek keresztül. Gondoljunk csak az új járműmeghajtási technológiákra, a fenntarthatóság növelésével kapcsolatos általános szemléletváltásra vagy az emberek magatartás-változásaira az utazások esetében. Ez természetesen jelentősen hatott az olyan járműlogisztikai cégekre is, mint a Hödlmayr. Az időben megtett stratégiai intézkedések, elsősorban a multimodális megoldások előtérbe helyezése lehetővé tette, hogy a vállalat a lehető legjobban felkészüljön a jövő kihívásaira. Koncepciójuk lényege vasúti kapacitásaik következetes szélesítése.

A vállalat jelenleg egész Európában húsz irányvonatrendszert használ, amelyekkel évente 170.000 gépjárművet továbbít. „Ezt nemcsak fenntarthatósági, hanem gazdaságossági szempontok is indokolják. A járműveket – ameddig csak lehet – vasúton szállítjuk, és arra törekszünk, hogy a szállítás utolsó kilométereit alternatív technológiával hajtott tehergépkocsikkal tegyük meg“ – emelte ki Robert Horvath, a Hödlmayr International AG pénzügyi vezetője és igazgatósági tagja.

Iván György, a Hödlmayr Magyarország Kft. ügyvezetője

A Hödlmayr fenntarthatósági céljai

A Hödlmayrnél idejekorán megkezdték a vasúti szállítási kapacitások kiépítéséhez szükséges lépések előkészítését, és terveik szerint 2030-ig meg kívánják ezeket duplázni. Ezen felül azt tervezik, hogy a megújuló energiaforrások felhasználásával meghajtott tehergépkocsijaik aránya 2040-ig elérje a 90 százalékot.

Multimodális megoldások Magyarországon – Példa: Zaragozából Győrbe

A Hödlmayr magyarországi leányvállalatánál is nagy hangsúlyt fektetnek az olyan logisztikai megoldásokra, amelyek a zökkenőmentes szállítás biztosítása mellett a klímacéloknak is megfelelnek. „Multimodális szállítási koncepcióink gyakran üzelti szempontból is komoly előnyt jelent – és emellett kiválóan illeszkedi fenntarthatósági stratégiánkhoz. Remek példa erre ügyfelünk, az Auto Wallis Csoport gépjármű kis- és nagykereskedelmmel foglalkozó cég számára kidolgozott multimodális megoldás a Zaragoza-Győr útvonalon történő szállításra“ – mondja Iván György, a Hödlmayr Magyarország Kft. ügyvezetője. A bemutatott példában a Hödlmayr diszpécserei két multimodális lehetőség közül is választhatnak. Az egyik esetben a zaragozai Opel gyárból teherautókkal viszik a szállítmányokat a tarragonai kikötőbe, majd onnan hajóval a szlovéniai Koperbe, ahonnan vasúton jutnak el Győrbe. A másik opció, hogy Zaragozából a pasajesi kikötőbe közúton, onnan Zeebrüggébe vízi úton, végül Győrbe pedig vasúton jutnak el az autók.

Az ehhez hasonló megoldások szakmailag összetett feladatokat jelentenek a Hödlmayrnél dolgozó szakemberek számára. „Diszpécsereink nap mint nap komoly kihívásokkal néznek szembe. A feladatok – ahogy a fenti példában is látszik – hétről-hétre változnak, így nemcsak magabiztos szaktudásra és tapasztalatra, hanem rugalmasságra és megoldásorientált gondolkodásmódra is szükség van. A logisztikai ágazatban dolgozó kollégáinkban mindezek a képességek megtalálhatók“ – húzza alá nem minden büszkeség nélkül Iván György, aki mindig örül, ha fiatalok csatlakoznak csapatukhoz.

A multimodális szállítási koncepciók legfontosabb előnyei

A multimodális koncepciók lényege, hogy a folyamaton belül többféle – vízi, vasúti, közúti – szállítási módot alkalmaznak abból a célból, hogy a kiindulási hely és a célállomás között a lehető legoptimálisabb megoldást válasszák. Ilyen módon a szállítási idő rövidülhet, és a költségek is zsugorodnak – ráadásul jelentősen csökken a környezetterhelés.