A globális túlfogyasztás napja

Több mint 25 000 Tonna CO2 megtakarítása a használt gépek kereskedelmével

Címkék: árverés aukció fenntarthatóság használt gép Surplex

A globális túlfogyasztás napja idén 2023. augusztus másodikára esik. A Surplex.com-on a használt gépek világméretű kereskedelmén keresztül több mint 25 ezer tonna CO2-t takarítottak meg tavaly, ami több mint 11,5 másodperccel tolta ki a globális túlfogyasztás napját. A használt gépek globális hálózatba kapcsolt piaca ugyanis a gyártási erőforrások körforgásos gazdaságaként működik, és így hozzájárul a fenntartható jövőhöz.

A globális túlfogyasztás napja (angolul Earth Overshoot Day) egy évente kiszámított dátum, amely azt jelzi, hogy az emberiség által felhasznált erőforrások mikor haladják meg a Föld adott évi regenerálódási képességét. Más szóval: Ettől a naptól kezdve hitelből élünk, és több természeti erőforrást használunk el, mint amennyit a Föld egy év alatt képes újratermelni. A globális túlfogyasztás napját a Global Footprint Network számítja ki. Ennek során különböző tényezőket vesznek figyelembe, például az üvegházhatású gázok kibocsátását, az erőforrások fogyasztását és az erdőirtást.

Idén ez a nap 2023. augusztus 02-ára esik. Ekkorra elhasználjuk az összes olyan erőforrást, amelyet a Földünk idén képes regenerálni és rendelkezésünkre bocsátani.

Minden egyes hozzájárulás eltolja ezt a dátumot

Az emberiség ökológiai lábnyomának 60%-áért a CO 2 -kibocsátás felelős. A gazdaságunk szén-dioxid-mentessé tétele ezért jelentős lehetőség lenne. A használt gépekkel való kereskedés egy lehetőség, mivel jelentős erőforrásokat takarít meg. Ha a leírt gépeket nem selejtezik, hanem értékesítik, és így újra felhasználják, akkor a használt gépek piaca a körforgásos gazdaság elemeként működhet. A körforgásos gazdaság olyan rendszer, amely az erőforrások újrafelhasználásán és újrahasznosításán alapul ahelyett, hogy elhasználná és ártalmatlanítaná azokat. Ennek során központi szerepet játszanak a használt gépek. A gépek újrafelhasználása nemcsak meghosszabbítja azok életciklusát, hanem az új gépek gyártásának szükségességét is csökkenti, melynek köszönhetően kevesebb erőforrást használnak fel és kevesebb hulladékot termelnek. Ez az ökológiai lábnyom jelentős csökkenéséhez vezet.

#MoveTheDate és a Surplex

2022-ben 14 000 nagyobb gépet, berendezést és készüléket értékesítettek a Surplex.com felületén – továbbá számos más olyan ipari árut, üzemi berendezést és tartozékot, amelyet nem számítottak be. Ha a gépeket és berendezéseket ehelyett újonnan gyártották volna le, akkor több mint 20 000 tonna acél előállítása vált volna szükségessé. Ez önmagában 25 000 tonna CO 2 kibocsátásának felet volna meg. Ennek megtakarításában segített a Surplex platform, amely legalább több mint 11,5 másodperccel késleltette a globális túlfogyasztás napját. A Surplex így járul hozzá a jövő fenntarthatóságához. Ha képesek vagyunk évi hat nappal kitolni a globális túlfogyasztás napját, akkor az emberiség 2050-re elérheti a fenntarthatóság határát.

De 11,5 másodperc még mindig messze nem elég. A használt gépek piacának aktuális problémája az, hogy az európai gyártóüzemek és a gépkereskedelem nincs megfelelően hálózatba kapcsolva. Ezt a hiányosságot azonosították az ALICIA elnevezésű uniós projekt partnerei. Tizenkét ipari és kutatói csoport, köztük a Surplex és különösen a Surplex spanyolországi telephelye (Surplex Ibérica), három éven át végez kutatásokat a Müncheni Műszaki Egyetem vezetésével. A projektet az Európai Unió finanszírozza a Horizont program keretében. Jövőképünk: Öt-tíz éven belül a gyártási erőforrások – például teljes gyártósorok, egyedi gépek és pótalkatrészek – olyan hosszú ideig történő kereskedelme és újrafelhasználása az egyes európai gyárak között, amíg maximalizálják azok élettartamát. Az aktuális becslések szerint ugyanis például az autóiparban a gyártóberendezések akár 70%-át is idő előtt kivonják a termelésből, ami gazdaságtalan és ökológiai szempontból is káros. Az „Assembly Lines in Circulation”, röviden ALICIA ezen szeretne változtatni. A Surplex pedig csak támogatni tudja ezt.