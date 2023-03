A Fujitsu európai partnerkapcsolatra lép a Nuixszal az adatvédelmi, valamint a bűnözés és csalás elleni megoldások piacán

Címkék: adatvédelem Fujitsu IT IT menedzsment kiberbiztonság kiberbűnözés

A Fujitsu kibővítette partnerkapcsolatát a nyomozati analitikai és hírszerzési szoftvereket szállító Nuixszal az adatvédelmi, valamint a bűnözés és csalás elleni megoldások piacán. A Fujitsu európai portfóliójába felvett Nuix termékekkel az ügyfelek megbízhatóan értelmezni tudják működési területük bármilyen adatát.

A vállalatok csalások kivizsgálására, adatvédelmi és közbiztonsági célokra használják a Nuix szoftvereit. A Nuix minden releváns forrásból gyorsan kinyeri az adatokat (a strukturálatlan adatokat is), és különleges együttműködési technikák segítségével azonosítja a digitális bizonyítékok és az emberi viselkedés összefüggéseit. Lehetővé tette például az újságírók számára a Panama-iratok értelmezését – az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumához (ICIJ) kiszivárogtatott több mint 2,5 millió bizalmas fájl alapján mintegy 170 ország 120 ezer vállalatának, politikusának, gazdasági bűnözőjének és gazdag magánszemélyének korábban titkos offshore pénzügyi tevékenységét tárták fel.

A Fujitsuval kötött új Gold Alliance Partnership révén az ügyfelek szélesebb köre vetheti be a Nuix képességeit, és kap kereshető, kontextusalapú hozzáférést hatalmas mennyiségű összetett, strukturálatlan adathoz. Az adatelemzés az e-mailekre, a közösségi médiára és több mint 1000 adattípushoz és fájlformátumhoz tartozó egyéb, ember által generált tartalmakra is kiterjed. A partnerkapcsolat keretében az adatvezérelt Nuix megoldások a használat alapján fizetendő (pay-per-use) FUJITSU uSCALE szolgáltatás részeként is elérhetők. Így az ügyfelek és a szolgáltatók skálázva, rugalmasan vehetik igénybe a megoldásokat, gyorsan reagálhatnak az új követelményekre, és könnyebben kezelhetik az IT-kapacitás kihívásait.

Az európai ügyfeleknél a Fujitsu PRIMERGY szerverinfrastruktúrájába integrálja a Nuix nagy teljesítményű képességeit. A Fujitsu PRIMERGY infrastruktúrával és a legújabb Intel lapkakészlettel együttműködő Nuix a korábbinál 40-szer gyorsabban végzi majd az elemzést. Ez a sebesség és hatékonyság lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy megismerjék, és minden eddiginél gyorsabban értelmezzék adataikat, miközben a hűtési és energiaigény csökkentésével a fenntarthatóságot is javítják.

Ár és piaci bevezetés

A Nuix megoldásai már jelenleg is elérhetők Európa minden országában. Az ár az ügyfelek pontos igényeitől függ – további információért forduljon a Fujitsu helyi irodáihoz vagy partnereihez.

