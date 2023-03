A fenntartható digitalizáció ösztönzi a növekedést

Erős növekedést regisztrált a COPA-DATA Közép- és Közép-Európában, valamint a Közel-Keleten

Címkék: bevétel COPA-DATA digitalizálás Kelet-Európa Közép- és Kelet-Európa zenon

A salzburgi székhelyű COPA-DATA szoftvergyártó is profitál az automatizálás, a digitalizáció és a fenntarthatóság Közép- és Kelet-Európában és a Közel-Keleten is hódító megatrendjeiből. 2022-ben a COPA-DATA CEE/ME leányvállalatának bevételei több mint 20 százalékkal, kb. 6,4 millió eurós rekordra nőttek a régió több mint 30 országában. Ugyanebben az időszakban a szén-dioxid-semlegessé vált vállalatot számos díjjal is elismerték. A termékinnováció és a megoldások értékesítése során továbbra is a digitalizációra és a fenntarthatóságra kerül a hangsúly, hogy a növekedést 2023-ban is fenntartsák.

Egyre több gyártó, energiaszolgáltató és infrastruktúra-üzemeltető használja a zenon szoftverplatformot, hogy könnyen és maximálisan átláthatóan felügyelje és vezérelje berendezéseit. A DATA szoftverplatformja lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy holisztikus vezérlési és irányítási rendszereket építsenek ki különböző gyártók gépeihez, üzemrészeihez és vezérlőrendszereihez, megkönnyítve ezzel a hatékony, rugalmas és rugalmas üzemi műveleteket.

Komoly forgalom bővülés

„2022-ben még az eddigi legsikeresebb, 2021-es pénzügyi évünk eredményeit is meghaladtuk – mondta Johannes Petrowisch, a COPA-DATA CEE/ME vezérigazgatója. – A bevétel több mint 20 százalékkal, 1,12 millió euróval közel 6,4 millió euróra nőtt.”

Johannes Petrowisch, a COPA-DATA CEE/ME ügyvezető igazgatója: „2022-ben bevételünk több mint 20 százalékkal, közel 6,4 millió euróra nőtt, és szén-dioxid-semleges vállalattá váltunk. 2023-ba lépve , továbbra is erős termék- és megoldásfókuszt fogunk a digitalizációra és a fenntarthatóságra összpontosítani.”

Ezzel a leányvállalat jelentősen hozzájárult ahhoz a stratégiai célhoz, hogy 2026 végére (öt éven belül) megduplázódjon a COPA-DATA csoport bevétele. Az i5invest nemzetközi tanácsadó cég 2022-ben a zenon szoftverplatform értékére alapozva több mint egymilliárd dollárra értékelte a céget, egyedüliként az „unikornis” kategóriába sorolva a vállalkozást Salzburg tartományban. „Nagyon büszkék vagyunk erre a minősítésre, mivel kihangsúlyozza a COPA-DATA innovációs vezető szerepét az ipari automatizálás terén – jelentette ki Johannes Petrowisch. – Az unikornis státusz ellenére szeretném hangsúlyozni, hogy a COPA-DATA továbbra is önálló családi vállalkozás marad.”

A fenntarthatóság ösztönzi a növekedést

A folyamatos növekedés elősegítése érdekében a COPA-DATA tovább növeli létszámát. A cég újabb irodaháza 2022-ben nyílt meg 120 modern munkaállomással. Az épület – részben a zenon alapú épületautomatizálási és energiaadat-kezelő rendszerének köszönhetően – a legjobb energiahatékonysági és fenntarthatósági besorolásokkal büszkélkedhet. A fenntarthatósági elkötelezettség abban is tükröződik, hogy a COPA-DATA CEE/ME az elmúlt évben öt országban 200 fát ültetett.

„Szén-dioxid-semleges vállalatként a fenntarthatóság az egyik fő szempontunk – hangsúlyozta Johannes Petrowisch. – 2022-es növekedésünket a zenon azon képességének köszönhetjük, hogy ügyfeleinket a digitalizációval viszi előrébb a fenntarthatóbb termelés felé vezető úton.”

Régiók és iparágak egészséges mixe

A COPA-DATA CEE/ME értékesítési területén belül a bevétel 60 százalékával Ausztria volt a legnagyobb piac. Kelet-Európa és a Közel-Kelet hasonló mértékben járultak hozzá a fennmaradó 40 százalékhoz. A világjárvány okozta bizonytalanságok megszűnése az átlag feletti növekedéshez vezetett 2022-ben ezekben a régiókban.

A teljes értékesítési régióban az ipar középpontjában az energia és az infrastruktúra áll, amely az üzletmenet mintegy 50 százalékát teszi ki. A forgalom egyharmada a gyártás terén realizálódott. A 2022-ben eladott licencek körülbelül felét rendszerintegrátorok vásárolták meg, a többi végfelhasználókhoz, OEM-ekhez és gépgyártókhoz került. 2022-ben a további tíz vállalat csatlakozott a COPA-DATA CEE/ME2022 partnerhálózatához.

Derűs kilátások 2023-ra

„Növekedési ütemünk nem mutatja a lassulás jeleit – mondta Petrowisch. – 2023-ban újra kétszámjegyű bevételnövekedést várunk.” A tartós növekedés ösztönzésére a COPA-DATA CEE/ME azt tervezi, hogy bővíti létszámát Salzburgban, Lengyelországban és Szaúd-Arábiában. Egy 2022-es elismerés a tehetségek bevonzásának képességét is díjazta. A COPA-DATA-t ugyanis Salzburg legjobb családi vállalkozásának választották. Harmadik helyezést ért el a Salzburgi Kereskedelmi Kamara által díjazott „Kiváló tanulószerződéses vállalat” versenyen, mintegy 250 jelentkezővel versengve.

A COPA-DATA szoftverplatformjának következő verziója, a zenon 11 várhatóan 2022 közepén kerül a piacra. Funkcionálisan a legfontosabb fejlesztések közé tartoznak a Linux operációs rendszer, a webalapú felhasználói felületek és az IoT további támogatása. A COPA-DATA hangsúlyt fektet az elosztott eszközök helyfüggetlen működésének javítására, valamint a digitalizációra, mint az energiaellátás és -termelés fenntarthatóságának elősegítésére.

www.copadata.com