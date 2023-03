A fémipar nemzetközi platformja

A GIFA, a METEC, a THERMPROCESS és a NEWCAST 2023 az energia-intenzív fémkohászati ipar legnagyobb horderejű platformja

A düsseldorfi vásárnégyes kiemelt témája az ecoMetals, a dekarbonizáció és a körforgásos gazdaság

2023. június 12-e és 16-a között ismét Düsseldorf lesz a nemzetközi öntészeti és fémkohászati ipar középpontja: a négyévente megrendezésre kerülő és az öntészeti technológia, az öntvények, a fémkohászat, valamint a hőkezelési technológia teljes skáláját felvonultató vezető világvásárok, a GIFA, a METEC, a THERMPROCESS és a NEWCAST idén is az energia-intenzív iparágak fontos seregszemléje lesz, a jelenleg tapasztalt kihívások ugyanis még inkább ösztönzik a fémipar digitalizációját, valamint a fenntartható és jövőbemutató megoldások felé mutató útkeresést.

A világpiaci változásokat tizenkét vásárcsarnokban vonultatja fel ötvennél is több országból érkező több mint 2.000 kiállító, amelyek a legújabb technológiák és termékek teljes skáláját mutatják be. A „Bright World of Metals – A fémek csillogó világa” kiemelt témái idén: a fémkohászati ipar dekarbonizációja, az ecoMetals, a körforgásos gazdaság, a digitalizáció, az additív gyártástechnológiai eljárások, valamint az elektromobilitás és a könnyűszerkezetes járműgyártás.

„A jelenlegi iparági környezetben arra számíthatunk, hogy júniusban a jövőbe tekintő GIFA, METEC, THERMPROCESS és NEWCAST vásárok várnak ránk. Az Európai Unió 2050-es klímavédelmi terve miatt a fémkohászati ipar éppen most vág neki legforróbb feladatainak, ezért minden eddiginél nagyobb szüksége van komoly és hathatós, a világméretű szakmai eszmecserét szolgáló kommunikációs platformokra. A kiállítói visszajelzések tükrében a négy nyári seregszemlén egyértelműen a szakma fénypontja lesz a találkozó. Olyan kiemelkedő márkák, mint a GIFA esetében a Heinrich Wagner Sinto, az Oskar Frech, a Vesuvius vagy a METEC esetében a Dihag Holding, a Primemetals, az SMS group vagy a NEWCAST-on a Heunisch, a Kutes Metal, a Thoni Alutec vagy a THERMPROCESS szakvásáron többek között az Aichelin, az Electrotherm ás a WS Wärmeprozesstechnik mellett gyakorlatilag minden neves vállalat bemutatkozik, hogy úttörő újdonságokkal és ötletekkel szolgálja a nagyszabású átalakulást” – fejtette ki Malte Seifert, a GIFA, a METEC, a THERMPROCESS és a NEWCAST igazgatója a Messe Düsseldorf-nál. „Az utazási korlátozások lazítása szárnyakat adott a kiállítói bejelentkezéseknek az ázsiai térségben. A szakmai látogatók ezért idén ismét örülhetnek a szakvásároknál megszokott jelentős nemzetközi részvételnek” – folytatta Malte Seifert.

A „The Bright World of Metals – A fémek csillogó világa” nem csupán a kiállítók tekintetében, hanem a látogatói struktúrában is méltó a hírnevéhez: a szakvásár látogatóinak több mint fele nem is csupán Európából, hanem a tapasztalatok szerint a tengerentúlról érkezik.

Jól áttekinthetően tagolt csarnokkiosztás

A tájékozódás megkönnyítésére az egyes szakvásárokat és kínálati csoportokat vásárcsarnokokra különítették el, így a látogatók átfogó és optimális áttekintést kapnak az egyes piacokról:

GIFA – 10-es és 11-es vásárcsarnok: présöntés és a kapcsolódó berendezések

GIFA – 12-es csarnok: csapolás- és adagolástechnika, öntészeti kémia

GIFA – 13-as csarnok: additív gyártás, „Öntött műszaki megoldások” különbemutató, GIFA találkozó, GIFA fórum

GIFA – 15-ös, 16-os és 17-es csarnok: modell-, öntőforma- és magkészítés, öntészeti gépek és berendezések

GIFA – 16-os csarnok: robottechnika

METEC – 1-es csarnok: kovácsolási technológia

METEC – 1-estől 5-ösig terjedő csarnokok: berendezésgyártók

METEC – 5-ös csarnok: részegységek és beszállítók

THERMPROCESS – 9-es csarnok: THERMPROCESS és ecoMetals fórum

THERMPROCESS - 9-es csarnok: FOGI különbemutató

NEWCAST: 13-as és 14-es csarnok a NEWCAST fórummal (13-as csarnok)

ecoMetals – út a jövőbe

2011 óta szerves része a „Bright World of Metals – A fémek csillogó világa” seregszemlének és egyúttal a vásárnégyes egyik fénypontja a Messe Düsseldorf vásártársaság ecoMetals kampánya. A fenntarthatóság fejlesztésére szolgáló kezdeményezésként közvetlenül kapcsolódik az öntészet és a fémmegmunkáló ipar környezettudatosabb megoldásaihoz és támogatja azokat a kiállító vállalatokat, amelyek innovatív, fenntartható és gazdaságilag versenyképes technológiákba ruháznak be. A környezettudatos innovációkat a szakvásár látogatói az ecoMetals emblémával kitüntetett vásári standokon és a portálon közzétett összeállításban ismerhetik meg. Az érdeklődő látogatókat mindegyik vásárnapon ingyenes vezetett bejárásokkal – az úgynevezett ecoMetals Trails bejáráok keretében – vezetik el a GIFA, METEC, THERMPROCESS és NEWCAST szakvásárokon a kiválasztott kiállítókhoz.

Az új technológiákkal, a széndioxid-kibocsátás csökkentését és megelőzését szolgáló új technológiákkal, a szén helyett egyre inkább a megújuló energiaforrások és a hidrogén felhasználásával a „The Bright World of Metals – A fémek csillogó világa“ zöld úton jár a klímasemleges jövő felé. A 9-es csarnokban rendezett ecoMetals Fórumon 2023. június 15-én és 16-án vitatják meg a fémipar átalakulásának legfontosabb témáit.

Egységes egészet alkot a szakvásárok és a kísérő rendezvények programja

A szakvásárok sikeréhez járul hozzá a szakmai kísérő rendezvények sorozata, a különbemutatók és a szakmai találkozók is. Ezzel kapcsolatban az alábbi rendezvényeket érdemes külön kiemelni:

metals4you: utánpótlás-fejlesztési program közép- és felsőoktatási diákoknak

utánpótlás-fejlesztési program közép- és felsőoktatási diákoknak GIFA fórumok: 2023. június 12-én és 13-án (13-as csarnok, D07-es stand)

2023. június 12-én és 13-án (13-as csarnok, D07-es stand) Öntészeti szakemberek találkozója: 2023. június 12-e és 16-a között (13-as csarnok, C39-es stand)

2023. június 12-e és 16-a között (13-as csarnok, C39-es stand) Utánpótlás-program látvány-öntészettel: 2023. június 12-e és 16-a között (13-as csarnok, E50-es és F52-es stand)

2023. június 12-e és 16-a között (13-as csarnok, E50-es és F52-es stand) Intézmények bemutatója: 2023. június 12-e és 16-a között (13-as csarnok, C17-es stand)

2023. június 12-e és 16-a között (13-as csarnok, C17-es stand) ESTAD (Európai acéltechnológiai és acél-alkalmazási napok): 2023. június 12-e és 16-a között (a CCD Süd kongresszusi központban)

2023. június 12-e és 16-a között (a CCD Süd kongresszusi központban) EMC (Európai fémkohászati konferencia): június 11-e és 14-e között (a CCD Süd kongresszusi központban)

június 11-e és 14-e között (a CCD Süd kongresszusi központban) FOGI különbemutató: 2023. június 12-e és 16-a között (9-es csarnok, C42-es stand)

2023. június 12-e és 16-a között (9-es csarnok, C42-es stand) Az energetikai fordulat tematikus napja: 2023. június 12. (9-es csarnok, D74-es stand)

2023. június 12. (9-es csarnok, D74-es stand) THERMPROCESS FÓRUM: 2023. június 13. – 14. (9-es csarnok, D74-es stand)

2023. június 13. – 14. (9-es csarnok, D74-es stand) VDMA TechTALK: 2023. június 15. (9-es csarnok, D74-es stand)

2023. június 15. (9-es csarnok, D74-es stand) ecoMetals Fórum: 2023. június 15. – 16. (9-es csarnok, D74-es stand)

2023. június 15. – 16. (9-es csarnok, D74-es stand) DGFS találkozó: 2023. június 12. (az X teremben)

2023. június 12. (az X teremben) NEWCAST FÓRUM: 2023. június 14. (13-es csarnok, D07-es stand)

2023. június 14. (13-es csarnok, D07-es stand) NEWCAST ünnepélyes díjátadó: 2023. június 14-én (13-as csarnok, D07-es stand)

2023. június 14-én (13-as csarnok, D07-es stand) CAEF Fórum: 2023. június 15. (13-as csarnok, C49-es stand)

2023. június 15. (13-as csarnok, C49-es stand) A német öntészeti ipar innovációs díjának átadó ünnepsége: 2023. június 15. (13-as csarnok, D07-as stand)

2023. június 15. (13-as csarnok, D07-as stand) WFO fórum: 2023. június 15. (13-as csarnok, D07-es stand)

2023. június 15. (13-as csarnok, D07-es stand) Öntészettörténeti kollokvium: 2023. június 16. (13-as csarnok, D07-es stand)

2023. június 16. (13-as csarnok, D07-es stand) Öntészek találkozója: 2023. június 12. – 16. (13-as csarnok, C39-es stand)

2023. június 12. – 16. (13-as csarnok, C39-es stand) Utánpótlás-program látvány-öntészettel: 2023. június 12. – 16. (13-as csarnok, E50-es és F52-es stand)

2023. június 12. – 16. (13-as csarnok, E50-es és F52-es stand) Intézmény-bemutató: 2023. június 12. – 16. (13-as csarnok, C17-es stand)

2023. június 12. – 16. (13-as csarnok, C17-es stand) Öntött műszaki megoldások: 2023. június 12. – 16. (13-as csarnok, C27-es stand)

2023. június 12. – 16. (13-as csarnok, C27-es stand) BDG/FVG/VDG taggyűlések: 2023. június 15.

GIFA: az öntészeti technológia műszaki fórummal egybekötött vezető világvására

Az öntészeti ipar világviszonylatban is vezető szakvásáraként a GIFA és annak kínálata a jövőbemutató innováció minden területére kiterjed. A szakvásár nagyközönsége júniusban az öntészeti gépek, az öntvények, a szerszámgépek, a robottechnika, a 3D nyomtatás és sok minden más széleskörű kínálatával találkozhat. Mindebben kiemelt szerepet kap a környezet és az erőforrások kíméletes felhasználása, de az energiahatékonyság is. Ezen kívül a GIFA kísérő rendezvények széles skáláját kínálja különbemutatókkal, előadásokkal, vitafórumokkal, bemutatókkal és olyan rendezvényekkel, ahol szerte a világból találkoznak a résztvevők. Az összes jelentős ország mintegy 900 kiállítója mutatkozik be a 10-estől 13-asig, valamint a 15-östől 17-esig terjedő csarnokokban. Eddig már bejelentkeztek olyan világpiaci szereplők, mint a német ASK Chemicals, a szintén német FOSECO és a Heinrich Wagner Sinto, a Hüttenes Albertus, az Oskar Frech, a Kuka Deutschland GmbH, a spanyol Loramendi S. Coop. Szintén számíthatunk komoly közösségi standokra Kínából és Olaszországból, valamint idén először egy közös mexikói standra is.

NEWCAST: jelentős nemzetközi részvétel

Az öntészeti termékek hatodik alkalommal megrendezett, a Newcast Fórummal egybekötött nemzetközi szakvásárának 13-as és 14-es csarnokaiban mintegy 400 kiállító mutatja be azt, hogy mennyire világméretű tevékenységgé vált az öntvények előállítása. A fenntarthatóság és az energia-hatékonyság itt is a szakvásár szerves részét képezik. Olyan piacvezetők, mint például a német Gießerei Heunisch vagy Eisenwerk Brühl, a török Kutes Metal San. és a lengyel Thoni Alutec vagy az amerikai Waupaca Foundry mellett a német vállalatok is ezen a platformon mutatkoznak be. Szintén szembetűnő a jelentős kínai, indiai, tajvani, brazil és török közösségi standok részvétele.

1. Gienanth Sales GmbH (66 négyzetméteren),

2. Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG (64 négyzetméteren),

3. Grohmann Aluworks GmbH & Co.KG (60 négyzetméteren),

4. Grunewald GmbH & Co. KG (54 négyzetméteren),

5. La Fonte Ardennaise S.A. (50 négyzetméteren),

6. Siempelkamp Giesserei GmbH (42 négyzetméteren)

METEC: sikerre tör tizenegyedszer is

A kongresszussal egybekötött nemzetközi fémkohászati szakvásár a tizenegyedik részvétel alkalmával a 2019-es sikerekre épít: az 1-es, 3-as, 4-es és 5-ös csarnokokban szerte a világból több mint 500 kiállító mutatja be a nyersvas-, acél- vagy színesfém-termelés, illetve az acélöntészet és acélalakítás berendezéseit, valamint a kohó-, henger- és acélművi felszereléseit és berendezéseit. A METEC keretén belül kovácsolt alkatrészeket is bemutatnak. A kiállítók között találjuk a Dihag Holdingot (Németországból), az Intecót (Ausztriából), a Primetals Technologies Ltd.-t (az Egyesült Királyságból), a Vesuviust (Belgiumból), az SMS Group-ot (Németországból), a Tenova S.P.A.-t (Olaszországból) és a Sinosteelt (Kínából).

Az iparág nagyágyúi a THERMPROCESS-en

Hozzávetőlegesen 60 százalékos külföldi részvétellel és mintegy 300 kiállítóval a 13. THERMPROCESS szintén vezető világvásár, és a szakmabeliek kihagyhatatlan találkozója. Ezt tükrözi az eddig beérkezett kiállítói jelentkezések száma és a kiállítók listája is: az ipari kemencék, az ipari hőkezelő berendezések és a nemesfémek, keményfémek, kerámiák, vas- és acélanyagok, valamint a szerkezetei elemek és felszerelések, az üzem- és segédanyagok technológiai trendjeit vonultatja fel Németországból az Aichelin, az Ajax Tocco Magnethermic GmbH, az ABP Induction Systems GmbH, az Electrotherm, a Honeywell Thermal Solutions – Elster GmbH, valamint az Inductotherm Europe Ltd az Egyesült Királyságból, az Otto Junker Németországból, a Seco/Warwick Europe Lengyelországból és a WS Wärmeprozesstechnik Németországból. A termékek környezeti lábnyom nélküli előállítása a jövőkép – a hőkezelési iparág és a beszállítói pedig együttesen világítják meg a seregszemlén a megvalósítás lehetőségeit.

Elérhető az elektronikus jegyelővétel

Az érdeklődő látogatók már a szakvásárok megnyitása előtt online megvásárolhatják a GMTN 2023-ra szóló belépőjüket, amivel ráadásul pénzt és időt is megtakarítanak: az egynapos online belépő ára online elővételben 55,00 euró (a helyszíni pénztárban felszámított 70,00 euró helyett), a szakvásárok teljes időtartamára érvényes bérlet ára pedig 108,00 euró (a helyszíni 138,00 euró helyett); a diákbelépő ára 20,00 euró, a vásárlásnál pedig igazolni kell a tanulói jogviszonyt.

A szakvásárokhoz kapcsolódó ágazati portálok a www.gifa.de, www.metec.de, www.thermprocess.de, www.newcast.de és www.tbwom.com címen kínálnak tájékoztatást és számtalan szolgáltatást, többek között interaktív használható csarnokterveket a vásárlátogatás előkészítésére. Ez megkönnyíti a kapcsolatfelvételt a kiállító vállalatokkal, megvilágítja a legújabb piaci trendeket és felvonultatja az újdonságokat a „The Bright World of Metals – A fémek csillogó világából”, így a szakemberek a vásári éveken kívül is mindig naprakész ismeretek birtokában lehetnek.

Magyarországi képviselet:

BD-Expo Kft.

Máté Szilvia

Tel.: 1/346-0273

E-mail: office@bdexpo.hu

www.bdexpo.hu