A Farnell „Bee Heroes” játékra hívja a gamereket

Címkék: díj e-commerce e-kereskedelem Farnell környezetvédelem verseny

Új online játék indult a cég „Mentsd meg a méheket” kezdeményezésének támogatására, melynek célja 12 hónap alatt 3 millió rovar megvédése.

A Farnell az online játék, a Bee Hero elindításával egy új elemet vezetett be a Save the Bees nevű kampányához. A Farnell célja, hogy előmozdítsa a környezettudatosságot és a környezetvédelmet és ezen innovatív játékélményen keresztül világosítsa fel a játékosokat a méhek ökoszisztémánkban betöltött kritikus szerepéről.

A Verseny 2023. augusztus 25-ig tart. Az érdeklődők ezen a linken keresztül nevezhetnek a versenyre.

A Bee Hero játékban a játékosok egy méhész szerepét töltik be, és meg kell védeniük a méheket a szmog és a klímaváltozás káros hatásaitól. Minden héten egy új beállítást mutatnak be egy platformjáték formájában, amely három teljesítendő pályából áll. A játék célja a lehető legtöbb pont megszerzése. Pontokat különféle módokon lehet szerezni, például regisztrációval a játékra, gyors pályák teljesítésével, virággyűjtéssel, a méhellenségek legyőzésével, játékra hívással és a heti kvízek megválaszolásával. Ahogy a játékosok haladnak előre a játékban, lehetőségük nyílik díjakat nyerni, köztük Garmin GPS-órát, Go Pro Hero-t, Kindle Signature Edition olvasót és ajándékkártyákat.

A játékban részt vevő játékosok hozzájárulnak a BeeMan küldetéséhez, hogy megóvják a méheket és létfontosságú szerepüket az ökoszisztémákban szerte a világon. Ez az oktatási kaland nem csak lehetőséget kínál a játékosoknak izgalmas nyeremények elnyerésére, hanem arra is képessé teszi őket, hogy pozitív hatást gyakoroljanak a környezetre.

„Új Bee Hero játékunk célja, hogy felhívja a figyelmet a méhek fontosságára és ökoszisztémánkra gyakorolt hatására – mondta Aditya Moorthy, a Farnell globális marketingért felelős alelnöke. – Ez egy szórakoztató és lebilincselő módja annak, hogy cselekvésre ösztönözze az embereket, és kivegyék a részüket a beporzók megvédéséből. Alig várom, hogy Bee Hero legyek.”

A Farnell dedikált webhelyein mindenki számára elérhető Bee Hero magával ragadó platformot kínál a méhek jelentőségének megismeréséhez és a védelmükben való aktív részvételhez.

Ha többet szeretne megtudni erről a kampányról, kérjük, látogasson el a https://uk.farnell.com/save-the-bees oldalra.