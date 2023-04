7 milliárd eurós rekord árbevételt ért el 2022-ben a Bosch Rexroth

Címkék: árbevétel bosch rexroth értékesítés nyereség

A Bosch Rexroth 2022-ben 7 milliárd eurós árbevételt ért el, ami a vállalat történetének legjobb értékesítési eredménye. Az előző évhez képest (6,2 milliárd euró) az értékesítés 14,1 százalékkal nőtt. A rendelésállomány csak kismértékben (-2,1 százalék) 7,3 milliárd euróra csökkent, ami az eddigi második legmagasabb érték. Akvizíciókkal és partnerségekkel erősödik a termékportfólió, melyek a vállalat jövőbeli növekedéséhez és a regionálisan kiegyensúlyozott jelenlétéhez is hozzájárulnak. A jelenlegi és új telephelyekbe, valamint a kutatás-fejlesztésbe történő beruházások rekordszintet értek el. 2022 végén a Bosch Rexroth világszerte mintegy 32 100 főt foglalkoztatott, ami 3 százalékos növekedést jelent.

„2022-ben nehéz körülmények között folytattuk a Bosch Rexroth erős növekedési pályáját. Továbbra is fejlesztjük portfóliónkat a hidraulika, a villamosítás és a gyártásautomatizálás területén, melyet a jövőbeli növekedés és ügyfeleink változó igényeinek kielégítése érdekében felvásárlásokkal is erősítünk A Bosch Rexroth még a nehéz időkben is megbízható és innovatív partner” – mondta Dr. Steffen Haack, a Bosch Rexroth AG igazgatóságának elnöke. Értékesítés: rekordszintű értékesítés a meredek kínai visszaesés ellenére is Az értékesítés 14,1 százalékkal 7 milliárd euróra nőtt, ami új rekordot jelent. A Bosch Rexroth 6,2 milliárd eurós forgalmával már az előző évben elérte a válság előtti szintet. A korábbi, 2019-es rekordot 849 millió euróval haladta meg. A legnagyobb növekedést (+34,8 százalék) az amerikai régió mutatta, ahol az árbevétel elérte az 1,4 milliárd eurót. Európában (Németországon kívül) az értékesítés 16,5 százalékkal, 2,4 milliárd euróra nőtt. Németországban az értékesítés 11,3 százalékkal, 1,4 milliárd euróra nőtt. A növekedés Ázsiában, Afrikában és Ausztráliában volt a legalacsonyabb, összesen 1,8 milliárd eurós árbevétellel. Ennek oka: Kínában, a régió legjelentősebb és összességében a Bosch Rexroth egyik legnagyobb piacán, a koronavírus-járvány miatt az eladások több mint 9 százalékkal csökkentek. Ezt azonban nagy mértékben kiegyenlítette és javította más régiók növekedése. A Bosch Rexroth az előző évben teljesen megszüntette oroszországi tevékenységét.

Az árbevételt a reálnövekedés mellett az árfolyamhatások és az áremelkedések is befolyásolták. Az anyag-, energia-, logisztikai és munkaerőköltségek meredeken emelkedtek a Bosch Rexrothnál is. A költségnyomás továbbra is nagyon magas.

Beérkező megrendelések: továbbra is magas szinten

A Bosch Rexroth mintegy 7,3 milliárd euró értékben kapott megrendeléseket (az előző évi rekordhoz viszonyítva mindössze 2,1 százalék volt az elmaradás). Sikerült ellensúlyozni az olyan negatív tényezőket, mint a folyamatos bizonytalanság, a szigorú kínai járványügyi szabályozás és az ukrajnai háború. A rendelésállomány azonban az év folyamán a régiók és a technológiák szintjén jelentős eltéréseket mutatott.

Beruházások a kutatás-fejlesztésbe és a globális gyártási hálózatba: rekordértékek és az ügyfélelőnyökre történő határozott összpontosítás

A Bosch Rexroth egyértelműen az innovációra és az ügyfelek hatékony kiszolgálására összpontosít, és ismét jelentősen többet fektetett a kutatás-fejlesztésbe és a globális termelési hálózatba.

A Bosch Rexroth 2022-ben mintegy 388 millió eurót fektetett kutatás-fejlesztésbe. Ez az árbevétel mintegy 5,5 százalékát jelenti (előző év: 344 millió euró, 5,6 százalék), és egyben a vállalat történetének legmagasabb értéke. A legfontosabb területek közé a digitalizáció és a mobil munkagépek villamosítása tartoztak az eLION platformmal, a gyártásautomatizálás a ctrlX AUTOMATION platformmal és az ACTIVE Shuttle autonóm mobil robotokkal, valamint az H4U (Hydraulics for You) ipari hidraulika szoftverplatformmal. A Bosch Rexroth egyebek mellett ezeket az újításokat is bemutatja a Hannover Messe kiállításon (2023. április 17–21 között).

A 46 telephellyel rendelkező globális termelési hálózatba történő beruházások 53,1 százalékkal 274 millió euróra nőttek (ez az árbevétel 3,9 százaléka). Ez az elmúlt tíz év legmagasabb értéke. A pénzt épületekbe, gépekbe és eszközökbe történő beruházással a meglévő telephelyek korszerűsítésére, valamint új telephelyek létrehozására fordították. A Bosch Rexroth új üzemeket épít Querétaróban (Mexikó) és Charlotte-ban (Észak-Karolina, USA), hogy erős regionális ellátási lánccal reagáljon az észak-amerikai keresletre. Szlovéniában három meglévő telephelyet egyesít egy új brniki üzemben, hogy ezzel is elősegítse az európai növekedést. Németországban több mint 120 millió euró fektettek iroda- és logisztikai épületekbe, a gyártásba és a lohri öntöde átfogó korszerűsítésébe.

Németországon kívül a legnagyobb beruházások Törökországban és Kínában történtek.

Ezek az intézkedések a regionálisan kiegyensúlyozott termelési hálózatnak köszönhetően és a fenntarthatóság révén, például a termelési folyamatok optimalizálásával vagy a szállítási távolságok csökkentésével még tovább javítják a termékek elérhetőségét.