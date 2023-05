50 év történelem, 100 százalék innováció

Fél évszázados jubileumát ünnepli a Renishaw

Címkék: 3D koordináta méréstechnika koordináta méréstechnika mérés méréstechnika mérőgép mérőműszer Renishaw tapintós

Aki járatos a méréstechnikában, annak nem kell bemutatni a Renishaw-t. Attól a pillanattól kezdve, hogy a cégalapító Sir David McMurtry 50 évvel ezelőtt kifejlesztett egy kapcsoló típusú mérőtapintót, egészen az 5 tengelyes REVO-2 mérőrendszer megjelenéséig, a Renishaw folyamatosan a méréstechnika úttörői közé tartozott és tartozik.

A cégépítés DNS-e

A legendás szuperszonikus Concorde repülőgépnek nagy távolságokat kellett repülnie a gazdaságos üzemeltetés érdekében, amihez nagy teljesítményre volt szükség. A mérnökök az utánégetővel ellátott Rolls-Royce/Snecma Olympus 593 gázturbinás sugárhajtóművet választották a légellenállás csökkentéséhez. A hajtómű minőség-ellenőrzése azonban nem adott megnyugtató eredményeket sem a Rolls-Royce, sem a megrendelő brit-francia konzorcium számára.

A Sir David McMurtry által feltalált kapcsoló típusú tapintó mérőfej nemcsak az Olympus hajtóművek gyártásakor felmerült méretellenőrzési problémát hidalta át, hanem olyan kihívásokat is megoldott, amikkel világszerte több precíziós gyártó is szembesült. Végeredményben a koordináta-mérőgépeken (CMM) végzett mérések automatizálását is lehetővé tette.

A Renishaw-t eredetileg a mérőtapintó kereskedelmi hasznosítására hozták létre

A Rolls-Royce szabadalmat kért McMurtry eredeti tervére, amit 1972. szeptember 21-én nyújtottak be, és amiben őt jegyezték be feltalálóként. A feltaláló a kapcsoló típusú tapintó mérőfej titkait egy kollégájával, John Deerrel is megosztotta. A találmányban rejlő szélesebb körű kereskedelmi lehetőséget Deer is felismerte, a Rolls-Royce pedig beleegyezett, hogy amennyiben céget alapítanak, licencbe adja nekik a szabadalmat. McMurtry és Deer (ma a Renishaw elnöke és alelnöke) ezért megvásároltak egy már működő céget, és 1973. április 4-én bejegyezték a Renishaw első cégformáját, a Renishaw Electrical Ltd.-t. A ma már mintegy 3 milliárd font értékű vállalat napjainkban 36 országban 5 200 munkatársat foglalkoztat.

A Rolls-Royce McMurtry találmányára 1972. szeptember 21-én nyújtott be szabadalmi bejelentést, feltalálóként McMurtryt bejegyezve

Átfogó alkalmazási kör

McMurtry és Deer hamar felismerték a mérőtapintók CNC-szerszámgépeken való használatában rejlő lehetőségeit is, aminek nyomán 1977-ben a Renishaw piacra dobta első, már a szerszámgépek számára kifejlesztett mérőfejét. Jóllehet a Renishaw üzleti tevékenységének jelentős része ma is a koordináta-mérőgépekhez és szerszámgépekhez használt érintéses és érintésmentes (lézeres) mérőrendszerekhez köthető, a vállalat már a kalibráláshoz, a pozíciómeghatározáshoz és az ellenőrző méréshez szükséges méréstechnikai rendszerek széles választékát gyártja, ezenkívül perifériák, tapintószárak és rögzítések is szerepelnek a kínálatában.

Sir David McMurtry és John Deer

A cég a mérés, a gyártás és a folyamatszabályozás területén szerzett szakértelme mellett a Raman-spektroszkópiát alkalmazó roncsolásmentes anyagvizsgálati rendszerek és az agysebészetben használt robotrendszerek kifejlesztésében is élen jár, ezenkívül vezető technológiai szerepet tölt be a 3D fémnyomtatás terén is. Az elmúlt fél évszázad során a Renishaw termékei az alkatrészgyártás és a tudományos kutatás fontos területeit forradalmasították, hozzájárulva ahhoz, hogy az ipar nagy teljesítményű, precíziós termékeket gyárthasson a mindennapi életünk megkönnyítéséhez. A repülőgépek, gépkocsik, okostelefonok, elektromos járművek akkumulátoraitól a napelemek gyártásán át az agysebészetig és a fogászatig alig találunk olyan iparágat, amely valamilyen módon ne profitálna a cég innovációs erejéből.

A hagyomány felelősséggel is jár

Talán léteznek sorsok a vállalkozások életében is. McMurtry és Deer egy nappal azután indították el saját cégüket, hogy Martin Cooper a manhattani Sixth Avenue egyik járdáján állva egy tégla méretű eszközzel elindította a világ első mobilhívását. Ahogy a mobiltelefon átrajzolta az emberi társadalmat, úgy alakítják át a Renishaw-hoz hasonló úttörő vállalkozások az ipar és az élettudományok világát. Sok mérnök foglalkozik azzal, amit technológiának neveznek, de egy szilárd alapokon álló vállalkozás azt is tudja, hogy a technológia végső célja az emberek életének jobbá tétele. A Renishaw ennek igyekszik majd megfelelni a következő 50 év során is.

A Renishaw régen – és most

„Az idei év arra szolgál, hogy visszatekintsünk a társalapítóink, illetve a korábbi és jelenlegi munkatársaink által elért sikerekre, hiszen ők nagyon sokat tettek a precíziós gyártás globális fejlődéséért – mondta Will Lee, a Renishaw vezérigazgatója. – Bizakodva tekintünk az elkövetkező évtizedek elé is. Jelentős befektetéseket hajtunk végre a kutatásban és fejlesztésben, hogy megoldásaink folyamatosan a világ élvonalába tartozzanak. Elköteleztük magunkat a magas színvonalú saját gyártás mellett, hogy nemzetközi ügyfeleink szigorú követelményeinek is meg tudjunk felelni. Ezenkívül leányvállalataink révén kiváló helyi kiszolgálást és támogatást kínálunk. A világ átalakítása a tét. A cél az elkövetkező 50 évben is olyan termékek, anyagok és eljárások kidolgozása, amelyek emberek milliárdjait érintik majd, és meghatározzák jövőbeni világunkat.”

„A 10 éves még merész, a 20 éves tettre kész, harmincasként dolgozol, negyvenesként foltozol, az 50 éves bölcs talán…” Tóth Enikő verse talán egy vállalkozás életét is képes leírni. Persze, még a legígéretesebb vállalkozások nagy része sem éri meg saját fél évszázados jubileumát, ehhez ugyanis stabil vízió és folyamatos megújulási képesség is szükséges.

Az 1973. április 4-én alapított Renishaw ezt a jelentős mérföldkövet egy egész éven át tartó globális eseménysorozattal ünnepli meg, amely magában foglalja a legnagyobb telephelyeken tartott nyílt napokat, az alkalmazottak számára szervezett családi napokat, valamint az „50-et az 50-re” jótékonysági kezdeményezést, amelynek keretében 150 000 fontot adományoznak 50 nonprofit szervezetnek abban a 36 országban, ahol a vállalat irodákkal rendelkezik.

Molnár László