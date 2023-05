2023-ban is várja az érdeklődőket a CHIRON OPEN HOUSE

Kompetens, intelligens, innovatív, fenntartható: személyre szabott megoldások minden iparág számára

Fejlett gyártás – most. Ezzel a mottóval május 10. és 12. között ismét „OPEN HOUSE-Time” lesz a CHIRON Csoportnál. A Tuttlingenben zajló kiállítás három napja az előremutató gyártási folyamatokról szól, amelyek tökéletesen megfelelnek a felhasználók specifikációinak, termékeinek és iparágainak.

Hogyan lehet megtervezni egy ilyen folyamatot, és mik az előnyei? A szakértők ezt megmunkálási példákkal demonstrálják az autóiparban, az orvostechnikában, a repülőgépiparban, a precíziós technológiában, a szerszámgyártásban és a gépgyártásban.

Visszatekintés CHIRON Group OPEN HOUSE 2022: A jól bevált iparági találkozó tavaly végre élőben zajlott Tuttlingenben

A vezérmotívum a CHIRON Csoport tevékenységét jellemző sajátos négyes karakter, amely meghatározza az egyéni igényekre szabott megoldások kidolgozását és kínálatát: hozzáértő, intelligens, innovatív, fenntartható. Ezeket az attribútumokat képviseli egyrészt a hat márka, a CHIRON, a STAMA, a CMS, a FACTORY5, a GREIDENWEIS és a HSTEC, amelyek specifikus vagy kombinált kompetenciáikat mutatják be az OPEN HOUSE-on.

A szakmai közönség a kiállítás három napján példaértékű megmunkálási folyamatokat minden felhasználói iparág számára, és számos gépi előnyt tapasztalhat meg élőben

Másrészt a gépek előnyei: például a marási és esztergálási kompetencia továbbgondolva a DZ 22 S mill turn system 8-ban, nagy mennyiségek duplaorsós megmunkálásához. Vagy hat oldal komplett megmunkálása magas autonómiával az MT 715 two +-sszal. A látogatók megtapasztalhatják a gyártási megoldások teljes skáláját – a csökkentett ökológiai lábnyomú Micro5-tel végzett mikromegmunkálástól a maximális felülethatékonyságig nagy méretű alkatrészek megmunkálásánál az autó- és repülőgépipar részére a 22, 25 és 28-as gyártási sorozattal.

Az additív gyártás, az automatizálás, a szolgáltatások, a digitális megoldások és a gépfelújítás kompetenciaterületéről szóló előadások a mai és a jövőbeni gyártási gyakorlathoz is lendületet adnak. Csakúgy, mint az előadási program a két témanappal: „kompetens és intelligens” és „innovatív és fenntartható”. És ne felejtsük el a kísérő kiállítást, 26 minőségi partnerrel a fémfeldolgozás teljes értéklánca mentén.

A 26 szakértő partner és az izgalmas előadási program új lendületet ad a gyártási gyakorlathoz

„Amellett, hogy példaértékű, jövőorientált megmunkálási folyamatokat mutatunk be minden felhasználói iparág számára, kiemelten fontos számunkra a vendégeinkkel folytatott intenzív párbeszéd – hangsúlyozza Matthias Rapp, a Marketing Global vezetője. – Minden látogatóról személyesen gondoskodunk, és »exkluzív túrát« kap a kiállításon, célzott tanácsokkal.” És természetesen a rendezvény nemcsak az idei „fejlett gyártás – most” mottójának megtapasztalására kínál kiváló lehetőséget, hanem egy ösztönző eszmecserére is, például a kiállítás második napjának végén a vendéglátással és élőzenével egybekötött Get together-ön.

