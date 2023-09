Mérföldkőhöz érkezett el a magyar lemezmegmunkálás

Ünnepélyes keretek között mutatták be a nagyközönségnek a TRUMPF gödöllői cégközpontját és bemutatótermét

Címkék: bemutató élhajlítás jubileum lemezmegmunkálás lézer lézeres vágás lézertechnológia megnyitó TruBend 5000 TruLaser 5030 fiber Trumark 5000 Trumpf

2023. szeptember 13: ez a nap arany betűkkel íródik be nemcsak a TRUMPF, hanem a magyar fémlemez-megmunkáló szektor évszázados történelmébe. A gödöllői Technológiai Központ nemcsak a TRUMPF régiós piaci jelenlétét erősíti, hanem a növekvő vásárlói igényeket is optimális hatékonysággal képes kielégíteni. A székház szerves részét képező bemutatóterem az iparág legújabb technológiáit vonultatja fel.

A számok éve

Egy ünnepélyes megnyitóval hivatalosan is birtokba vette a TRUMPF új délkelet-európai központját, amely a digitálisan hálózatba kapcsolt bemutatóüzemmel együtt a gödöllői Business Parkban található. A pontosan 100 éve, 1923-ban Christian Trumpf által egy nyugat-stuttgarti garázsban indított vállalkozás 50 éve van jelen Magyarországon, a hazai leányvállalat pedig 10 évvel ezelőtt jött létre. A hármas jubileum méltó megünneplése a feldolgozóipar minden igényét kielégítő kompetenciaközpont, amivel minden lehetőség adott ahhoz, hogy Magyarország is érdemben formálja egy high-tech iparág jövőjét és kivegye a részét a TRUMPF forradalmi innovációiból.

Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller, a TRUMPF SE + Co. KG igazgatótanácsának elnöke

„Vállalkozásként kinyilvánított szándékunk, hogy a jövőben a hálózatba kapcsolt gyártás megoldásszállítójaként még jobban kiszolgáljuk az egész délkelet-európai régiót – jelentette ki Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller, a TRUMPF SE + Co. KG igazgatótanácsának elnöke a magnyitó ünnepségen. – Ennek oka, hogy az elkövetkező években növekvő értékesítési piacra számítunk, még akkor is, ha a gazdasági kilátásokat illetően a felhők jelenleg kissé vastagabbak és sötétebbek az égen, főként a megnövekedett energia-, nyersanyag- és szállítási költségek, valamint a magasabb kamatlábak miatt. A mostani, összesen 13 millió eurós beruházás tehát nem csak a magyarországi jelenlétünket erősíti, hanem olyan országokban is, mint Románia, Bulgária, Horvátország, Szerbia, Szlovénia és Törökország, amelyeket Gödöllőről támogatunk okosgyár megoldásainkkal.”

Minden igényt kielégítő bemutatóterem

A bemutatóterembe lépő látogatók azonnal képet kaphatnak arról, hogyan építette be a TRUMPF az Ipar 4.0-t a saját gyártási folyamataiba. A német lemezspecialista intelligens gyár koncepciója már a kezdetektől azon alapul, hogy intelligensen kapcsolja össze a lemezmegmunkálás teljes értékteremtő láncát a beérkező megrendelésektől a tervezésen és gyártáson át a kiszállításig.

Major Tamás, a TRUMPF Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

„A lemezmegmunkálás területén 5-7 évvel ezelőtt indult el az a folyamat, aminek során a gyártó cégek elkezdték keresni a termelés optimalizálását elősegítő megoldásokat – jellemezte a hazai piacot Major Tamás, a TRUMPF Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. – Korábban a megoldást elsősorban egy újabb gép megvásárlásában látták, de az új trend értelmében azt is vizsgálni kezdték, hogy a rendelkezésre álló gyártóterületből és gépparkból miként tudnak minél többet kihozni. Ebből kifolyólag egyre többen kezdtek el érdeklődni az automatizált rendszereink és a hatékonyságot szintén nagymértékben növelni képes intelligens szoftvermegoldásaink iránt.”

A mintegy 1 000 négyzetméteres bemutatóteremben a TRUMPF átfogó gép- és szoftverválasztékának minden szegmense helyet kapott:

Egy automatizált TruMatic 3000 kombi lézer-stanc berendezés;

A Boost CAD/CAM programozórendszert és az Oseon gyártásvezérlő szoftver;

Egy kéttornyos TruStore lemezraktár a kiszolgálóegységgel;

A raktárra kötött TruLaser 5030 fiber síkágyas lézervágó gép;

Egy automatizált TruBend Cell 5000 élhajlító cella;

Egy TruLaser 3000 hegesztőcella;

Egy TruMark Station 5000 jelölőállomás;

Egy TruLaser Station 7000 hegesztőállomás;

Valamint egy TruPrint 1000 porágyas 3D fémnyomtató.

A nagy képernyők valós idejű folyamatteljesítmény-adatokat jelenítenek meg az aktuális gyártási folyamatokról. A bemutatóterem felett egy híd ível át, amely madártávlatból láttatja a gépeket, és a rajta állók számára a termelési rendszerek, valamint az anyag- és információáramlás egészét átláthatóvá teszi.

A bemutatóteremben a TRUMPF átfogó gép- és szoftverválasztékának minden szegmense helyet kapott

TruBend Cell 5000: amikor az egész több, mint a részek összessége

A BendMaster automatizálási egységet csatlakoztatva a TruBend 5000 élhajlító gépből komplett TruBend Cell 5000 hajlítócella hoztak létre Gödöllőn, amely ideális megoldás mindazok számára, akiknek fontos a produktív és rugalmas automatizálás és a széles munkadarabspektrum. A 40 kg teherbírású BendMaster 60 rendszer 2 000 × 1 000 mm méretű, a 100 kg teherbírású BendMaster 150 rendszer pedig 3 000 × 1 500 mm méretű lemezek kezelésére képes.

A BendMaster rendszerben a sínpályán mozgó robotkar végzi a teríték felvételét, a hajlítási feladatot, valamint a késztermék szállítószalagra vagy palettára helyezését. A hajlítógép és a BendMaster automatizált cellaként tehát az anyagszállítás terén is maximális szabadságot kínál a szállítószalagok és palettaszállítók révén. A munkadarabok megfogása történhet mechnikusan vagy vákuumtappancsokkal. A BendMaster programozása rendkívül gyors és egyszerű, így a viszonylag kis átállási idő a kisebb szériák gyártásának automatizálását is lehetővé teszi.

A TruBend Cell 5000 hajlítócella ideális megoldás mindazok számára, akiknek fontos a produktív és rugalmas automatizálás és a széles munkadarabspektrum

Az 5000-es sorozatot kifejezetten a nagy termékmixet gyártó cégek igényeinek megfelelően fejlesztették ki, ezért optimális a sok szerszámcserével és a gyakori beállításokkal járó kisszériás gyártásra. Ezt a folyamatot jelentősen megkönnyíti a ToolMaster automatikus szerszámcserélő, ami nemcsak az alsó és felső szerszámokat, hanem az ACB vezeték nélküli szögmérő rendszer szerszámait is képes tárolni és behelyezni a gépbe. A ToolMaster automatikus szerszámcserélő a hajlítógépet minden új programhoz automatikusan felszerszámozza, és nagy termékmix esetében is költséghatékonyan működtethető. A ToolMaster nem elengedhetetlen része a TruBend Cell 5000 hajlítócellának, de mivel a megoldás lényege a magas fokú automatizáltság és az autonóm működés, ezért célszerű, hogy már a szerszámcsere is gépkezelői segítség nélkül történjen.

Fenntartható építmény egyedi formatervvel

A fenntarthatóság jegyében tervezett új cégközpont fűtését és hűtését 38 geotermikus szonda biztosítja, a tetőkön pedig fotovoltaikus rendszer kapott helyet. A parkolóban számos töltőállomást alakítottak ki az elektromos autók számára. A kétszintes bemutatóterem a berlini Barkow Leibinger építésziroda tervei szerint épült, és egy pillangótető alatt egyesíti az irodákat, a szemináriumi helyiségeket, a raktárhelyiségeket, az étkezdét és a gyártási bemutatókat. Az építésnél csak ott használtak betont, ahol az műszakilag feltétlenül szükséges volt. Alapvetően klímasemleges vagy teljesen újrahasznosítható építőanyagként fát és acélt használtak. A vörösfenyőből készült ablakok Magyarországon készültek.

Molnár László