Zöld utat kapott a hatékony e-flotta-kezelés

A flottatöltések leegyszerűsítését célozza a Siemens szoftverközpontú szolgáltatása

Címkék: e-mobilitás elektromobilitás elektromos jármű elektromos töltőállomás flotta flottamenedzsment siemens Siemens Zrt.

Az elmúlt évek a járműipar földcsuszamlásszerű változásairól szóltak. Az országok, vállalkozások és magánemberek világszerte egyszerre indultak el egy fenntarthatóbb közlekedési modell irányába. De a saját életünkből is tudjuk, hogy még egy magánembernek sincs könnyű dolga, ha a villanyautó gazdaságosságáról kell döntést hoznia. Mi szóljon akkor a cégvezető, aki számára üzletileg és technológiailag is sokkal bonyolultabb a képlet? A dinamikus terheléselosztással működő szoftverrendszerek részben épp a homály oszlatását célozzák. Működésükről Négyesi Szilárd, a Siemens Zrt. e-mobilitási szakértője beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Mennyire ismeri a Siemens az e-depók világát?

Négyesi Szilárd: Ha egy iparvállalatnál vagy logisztikai vállalkozásnál felmerül a stratégiai tervezés kérdése, akkor óhatatlanul az elektrifikáció jelenti a jövőképet. Milyen villamosenergia-háttérre van szükségünk ahhoz, hogy ne verjük magunkat felesleges kiadásokba, ugyanakkor a kiállási képesség se szenvedjen csorbát? Milyen tőkebefektetésre van szükség? Számtalan kérdés merül fel az ügyfeleknél, a Siemens pedig a teljes értékláncot átlátja és leszállítja. Gyártunk különböző típusú töltőberendezéseket, szoftveres megoldásokat – akár épület- és energiamenedzsment-rendszerekkel integrálva –, és már a tervezési fázistól együtt tudunk működni az ügyfelekkel.

Négyesi Szilárd, a Siemens Zrt. e-mobilitási szakértője

A Siemens már 118 éve részt vett egy elektromos autó kifejlesztésében, működtetésében. A mai értelemben vett e-mobilitással aktívan 2016 óta foglalkozunk Magyarországon, 2020-ban pedig már a saját fejlesztésű termékeink is megjelentek a piacon. A mi közreműködésünkkel építették ki 2021-ben Magyarország első komolyabb e-busz-depóját, ahol jelenleg 40 darab töltőberendezés üzemel a Volánbusz 40 darabos Mercedes-Benz eCitaro-flottáját kiszolgálva. Az ilyen jellegű, komplex töltési infrastruktúra menedzselését segítheti a Siemens DepotFinity szoftvere.

Mit ad hozzá a DepotFinity szoftver az összképhez?

Ha megvannak járművek és a töltők, az önmagában még nem eredményez hatékony működést. Az alkotóelemeket átlátható módon egységgé kell hangolni, és éppen ezt végzi el a négy digitális szoftvercsomagban kapható DepotFinity szoftver. Ez egy klasszikus, a háttérben futó folyamatokkal foglalkozó back-end megoldás olyan kiegészítő funkciókkal, mint például a járművek rotálása, azok használati fokától függően. Így a flotta amortizációja is nagyjából egyenletes marad.

Az energiamenedzsment funkció figyelembe veszi, hogy mekkora a rendelkezésre álló villamos teljesítmény, amit eloszt a töltők között – egy 100 kW kapacitású töltő tehát tölthet kisebb teljesítményen is. De a harmonizáció a töltési idők függvényében is megtörténhet; ha több idő van a töltésre, akkor megint csak nem szükséges a teljes villamos teljesítményt igénybe venni, hanem időbeli eltolással töltjük fel a járműveket. Megint csak költségoptimalizálási célokból, hiszen vagy eleve kisebb villamos teljesítményt kötök le, vagy a rendszerhasználati díj lesz alacsonyabb – a túlfogyasztást ugyanis jelenleg büntetőtarifa terheli. Az optimalizálással akár 35 százalékos energiaigény-csökkenés érhető el, ami az időablak növelésével tovább fokozható.

Hogyan segíti a szoftver a döntéshozatalt?

A szoftver grafikus módon, valós időben jelzi ki az üzemeltetőnek az információkat, és azt is be lehet állítani, hogy kiket riasszon incidens esetén. A naplóadatokból kideríthető, hogy töltőoldalon keletkezett-e leállás, vagy a jármű jelzett-e hibát. A DepotFinity a töltéskezelés mellett a karbantartásra is tesz javaslatot, például az útvonalak légszennyezettségi szintjének figyelembevételével. Készíthetünk egyedi töltési terveket, vagyis megadhatom a járművek várható futásteljesítményét, a szoftver pedig kiszámolja, hogy ehhez melyik töltő mennyit töltsön.

Mennyire tudatosak a beruházók, a teljes birtoklási költség szemlélet felül tud kerekedni a bekerülésiköltség-számításokon?

Az e-buszok üzemeltetői a jövőnek dolgoznak, és nem feltétlenül csak az ár a döntő tényező. A közszolgáltatásban nem megengedhető, hogy csődöt mondjon a technika. Az e-logisztika pedig egy most ébredő, és az elkövetkező 3-5 évben erősen fejlődő szegmens. Itt még rengeteg edukációra van szükség, de az ágazat gyorsan változik, ezért a döntéshozói is nyitottak az újdonságokra.

A célunk jelenleg nem is lehet más, mint hogy már a kezdetektől ott legyünk minden beruházásánál, mert a közös munkával maximalizálni lehet a költséghatékonyságot. Hiába veszik meg ugyanis a legmodernebb járműveket, szoftveres háttér nélkül kevésbé lehetnek hatékonyak az üzemeltetők, és a depómenedzser szoftver díjának többszörösét fizethetik majd ki üzemeltetési pluszköltségként. Aki most esetleg nem is nyitott a depómenedzsment szoftverek irányába, az egy év múlva már egészen biztosan az lesz, ha kellő tapasztalatot szerez az üzemeltetés kihívásairól.

Milyen IT-beruházást igényel egy flottamenedzsment szoftver?

A szoftver a felhőben fut, ami tovább segíti a projekt megtérülését. A felhőből teljes riportokat, statisztikákat tölthetünk le, tetszőleges bontásban. Egy, vagy egyszerre akár több telephelyet láthatunk. Ha a depó kapacitását más cégek számára is megnyitjuk, akkor a szoftver az ehhez kapcsolódó adatokat is kiadja, ami akár a számlázás alapját is képezheti. A multifunkciós depók korszakában ez jelentős előnyt fog jelenteni, és nagyon lerövidíti majd a teljes e-flotta-beruházás megtérülési idejét.

A teljes jövőkép pedig az energia helyben történő megtermelését, tárolását és a járművek intelligens töltését foglalja magában, amihez a Siemens átfogó termék- és megoldásválasztékkal rendelkezik. Az egész e-mobilitás ugyanis csak akkor ér valamit, ha az energiát minél nagyobb mértékben megújuló forrásokból állítjuk elő. A Siemens ezért az új energiaelosztási technológiák – például a mikrogridrendszerek – egyik legnagyobb fejlesztője és egyben használója: például mikrogrid felel a több ezer fős müncheni Siemens-központ energiagazdálkodásáért. A helyi hálózatok és az intelligens szabályozórendszerek az erősségeink közé tartoznak, ezek hatékonyan összefogják a különböző energiatermelő, -tároló és -fogyasztó rendszereket, így egyetlen egységként is kezelhetők.

Molnár László