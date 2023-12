Változik a világ, változik a beszerzés

A legnagyobb hazai gyártó cégek bevonásával végződött Gödöllőn a TRUMPF nemzetközi sales manager találkozója. A korábban kizárólag Ditzingenben megtartott éves rendezvénye a világjárvány után 2023-ben került első ízben más helyszínre – az új gödöllői székház jelentősége és a hazai akkumulátoriparban dolgozó több mint 350 lézerrendszer előtt tisztelegve egyből Magyarországra. A DENSO, az Audi és a Continental szakemberei 2023. november 14-én egy zárt körű Panelbeszélgetésen árulták el a cégeiknél alkalmazott sikeres beszállítói kapcsolatmenedzsment pilléreit. A találkozó során kiderült, hogy a TRUMPF olyan beszállítói kapcsolatok létrehozására törekszik, ami messze túlmutat az egyszerű költségmegtakarításon.

A beszerzési munka sok esetben nem követte a piacok gyors globalizációját, hanem tisztán adminisztratív folyamat maradt, stratégiai jelentőségű szerep nélkül. Pedig a beszerzés válhat értékteremtő folyamattá is; csökkenthető az adminisztratív munka, megérhető a folyamatosan változó piac és beazonosíthatók a fejleszthető területek. Azok a vállalatok, akik időben elkezdik a felkészülést, jelentős versenyelőnyre tehetnek szert a beszállítói kapcsolatok elmélyítésével.

Ennek élő példáját láthattuk a TRUMPF és a megrendelők Panelbeszélgetésén, ahol a ditzingeni lemezspecialista két német munkatársa tett fel moderált kérdéseket a meghívottaknak, de a 25 országból érkező 83 érkező értékesítési vezető is szabadon kérdezhetett a magyar megrendelői oldaltól. Az ügyfélkapcsolatok a nemzetközi sztenderdek által vezérelt, de mégis hazai kezelésének megismerése a külföldi TRUMPF-leányvállalatok működését volt hivatott inspirálni – a legjobb gyakorlatok átvételével.

Így vásárolnak ők

Dávid Csaba, az AUDI HUNGARIA Zrt. Gyártástechnológia járműhajtások szakterületének mérnöke, Jasztrabszki Péter, a Continental Automotive Hungary Kft. SMT folyamatmérnöke és Lencsés Viktor, a DENSO Gyártó Magyarország Kft. folyamatmérnöke állták is a sarat és őszintén válaszoltak a beszerzési folyamatokra, valamint a beszállítói kapcsolattartás változásaira vonatkozó kérdésekre.

Nem meglepő módon mindhárom gyártó cégnél digitalizált a fejlesztői és beszerzési környezet, ezenkívül a beszállítói menedzsment is nemzetközi sztenderdek alapján működik. Ha kívülről várnak választ valamilyen felmerült kérdésre, akkor mindenekelőtt a kevés számú auditált beszállítóhoz fordulnak – beszállítóként kulcsfontosságú tehát ebbe a körbe tartozni. A digitalizált környezet ellenére mindhárom szakember kihangsúlyozta a személyes kapcsolatok jelentőségét, hiszen sok esetben ezen múlik a hatékonyág és a zökkenőmentes működés. Dávid Csaba a prototípusgyártás sajátosságaként megemlítette, hogy elsőként a világhálón keres információkat és vizuális segítséget, csak másodsorban fordul a beszállítókhoz a kérdéseivel.

A személyes kapcsolatok fontosságán belül pedig a generalista kapcsolattartó meglétét hangsúlyozták ki, szemben az egy-egy részterületre szakosodott specialistákkal. Lencsés Viktor elmondása szerint a mindennapokban egy kapcsolattartóval akarják fenntartani az együttműködést és ha már mélyebbre ásnak az adott kérdéskörben, akkor kerülnek elő természetes módon a specialisták – akár Ditzingenben is.

Mindhárom cég számára nagyon fontos a tenderkiírás előtti személyes egyeztetés. Dávid Csaba szerint a prototípusgyártásban eleve rendkívül fontos az előzetes információgyűjtés és a gépspecifikációk letisztázása. Miután az adott specifikációk alapján kiválasztják a szükséges gépet, a folyamatot a beszerzési osztály veszi át, ami viszont már csak a beszerzési árra figyel. Jasztrabszki Péter elmondása szerint a budapesti Continental Automotive Hungary Kft. életében is egyre rövidül a piacra kerülési idő, ezért ha új termék gyártását kapják feladatul, akkor nincs idő hosszadalmas egyeztetésekre. Lencsés Viktor elmondta, hogy egy új gyártósor másfél év alatt érkezik meg és mintegy három évig gyárthatja az eredeti terméket, fontos tehát, hogy rugalmas gyártórendszereket szállítson a beszállító. Ezzel a megállapítással a másik két meghívott is egyetértett. Minden fejlesztés és beruházás eredményességét nemzetközi szinten figyelik és azok sikeréről, vagy kudarcáról, illetve a kiváltó okokról a többi leányvállalat is értesül.

A beszállítói erényekre vonatozó kérdések kapcsán mindhárom meghívott a szerviz jelentőségét emelte ki – azzal a megnyugtató kijelentéssel, hogy a TRUMPF jól vizsgázik ezen a téren. Lencsés Viktor egyenesen megkülönböztető jellegnek nevezte a karbantartási potenciált a beszállítói körben. Jasztrabszki Péter elárulta, hogy a Continental egy teljesen egyedi TRUMPF gépet működtet, amit a svájci leányvállalat tervezett és épített meg külön a számukra, ezért kezdetben az itthoni karbantartóknak nem csekély fejtörést okozott a gép szervizelése, de később ez a probléma is rendeződött. A megrendelők számára a szervízadatok megosztása is rendkívül fontos. A DENSO azonnal megosztja a cégközponttal, ha az analízisben bármilyen rendellenességet talál, az Audi pedig a digitális megoldások előnyét hangsúlyozta ki, amik azonnali visszajelzést adnak a lézeres hegesztés során tapasztalt gépparaméterekről.

A moderátorok azt a kérdést is feltették a meghívottaknak, hogy pilot jelleggel részt vennének-e új gépfejlesztések tesztelésében? A DENSO és a Continental képviselői kihangsúlyozták, hogy a feszített ütemű tömeggyártásban nincs lehetőség kísérletezgetésre. Dávid Csaba ezzel szemben azt mondta, hogy a prototípusgyártásban nagyon is releváns, hogy új technológiákkal kísérletezzenek adott időintervallumon belül.

Vezesd a változást!

Az elmúlt évek történéseinek – a világjárvány, az ellátási láncok megszakadása, az orosz-ukrán háború, a Szuezi-csatorna elzáródása, az energiaválság – hatására kiemelt kérdés lett a beszállítói lánc újragondolása. Korábban nem mérlegelt szempontokat kell figyelembe vennünk, hogy a beszerzés folyamata üzleti szempontból fenntartható legyen. Mindezt úgy, hogy a megrendelők és beszállítók között gyakorivá váltak a virtuális kapcsolatok – az erre szolgáló rutinok azonban kulcsfontosságúak, mivel a világjárvány alatt például a nemzetközi cégek megtiltották az ügyféltalálkozókat és a vásárok, nyílt napok látogatását.

Egyes elképzelések szerint a jövő sikerstratégiája az lesz, ha a fontos beszállítók az ügyfél tevékenységének szerves részét képezik majd és már a termékfejlesztéshez is hozzájárulnak saját kompetenciájukkal. Ezt nem mindenki tudja jól csinálni; a három meghívott mindegyike ismer olyan beszállítót, aki releváns okok nélkül is mindig keresné a megrendelőt, amivel nem segíti, inkább csak akadályozza annak munkáját. A beszállítói proaktivitást is lehet tehát túlzásba vinni.

Tény azonban, hogy sok vállalat már most szoros partneri viszonyt ápol a legfontosabb beszállítóival és ami biztos: a TRUMPF-on nem fog múlni. A vállalat megtette az ehhez szükséges lépéseket, kész és képes arra, hogy kombinálják az ügyfél és a beszállító szakértelmét, ami nyilvánvalóan jótékony hatással lesz a későbbi termékminőségre és az általános versenyképességre.

Molnár László