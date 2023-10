Úttörő megoldással állt elő a magyar cég az akkumulátorok tárolása és tűzvédelme érdekében

A gyártók számára még mindig kihívást jelent az akkumulátorok tárolása, világszerte elavult módszereket alkalmaznak

Címkék: akkumulátor biztonság biztonságtechnika tűzbiztonság tűzvédelem

Jelentős kihívást jelent a gyártók számára az akkumulátorok tárolása, hiszen kifejezetten tűzveszélyes termékekről van szó. Erre szeretne innovatív, robotizált megoldást kínálni az AI-Robotics, amely felismerte annak problémáját, hogy míg egyre fejlettebb technológiát alkalmaznak a vállalatok az akkumulátorok gyártása során, a tűzvédelem mégis alacsony színvonalú a gyárakban. Az izolációs tűzmegelőző robotrendszer forradalmian változtathatja meg az akkumulátorok és veszélyes hulladékok tárolását.

Az AI-Robotics, nem csupán egy jelentős szereplő a mesterséges intelligencia és robotizáció terén, hanem egy olyan cég, amely forradalmian új megoldásokkal járul hozzá a tűz detektálásához, megelőzéséhez és az akkumulátorgyárak biztonságához, amely hazánkban is egyre relevánsabb kérdéssé kezd válni. A magyar iparág dinamikus fejlődését mutatja a Debrecenben és Nyíregyházán hamarosan megnyíló, sok esetben szkeptikus reakciókat kiváltó akkumulátorgyárak híre, amelyekkel párhuzamosan megjelennek azok a kihívások is, amelyek a veszélyes hulladékok megfelelő tárolását igénylik. Az AI-Robotics ezen a területen tett lépéseket, hogy újradefiniálja a biztonságot és hatékonyságot az akkumulátorok tárolása során.

RFID technológia és robotok gondoskodnak a katasztrófák megelőzéséről

Az AI-Robotics által kifejlesztett izolációs tűzmegelőző robotrendszer valódi áttörésnek számít, robotizált megoldásokkal teszi korszerűvé a meglehetősen elavult módszereket alkalmazó tűzmegelőzést. „Az RFID azonosítás bevezetése lehetővé teszi, hogy minden egyes akkumulátort vagy cellát egyedi módon figyeljünk meg. A rendszer képes érzékelni, ha az akkumulátor elkezd melegedni, folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy milyen hőmérsékleten tárolják, éri-e ütés vagy más potenciális veszély. Ezzel a részletes monitorozással olyan környezetet tudunk teremteni, ahol a tűz kialakulásának esélye minimálisra csökken” – mutatott rá Gecse Márton, az AI-Robotics ügyvezető igazgatója. „A rendszer azonban nemcsak megelőzi a tűz kialakulását, hanem azonnal reagál, amennyiben mégis bekövetkezik valamilyen probléma. Ha bármelyik akkumulátor instabil lesz vagy veszélyes, a robotrendszer azonnal szeparálja és elszigeteli azt egy speciális, tűzvédett izolációs konténerben. Ez a konténer lehetővé teszi az esetleges tűz oltását anélkül, hogy a környező területet veszélyeztetné” – tette hozzá Gecse Márton.

Hazánkban zajlik a kutatás-fejlesztési projekt

Az AI-Robotics K+F projektje során Dunakeszin és Gyöngyösön valósítja meg első demóját, bemutatva saját tervezésű és fejlesztésű rendszerét. Ez a projekt nemcsak a magyarországi iparágat gazdagítja, hanem nemzetközi szinten is potenciált mutat a tűzvédelem és az akkumulátorok biztonságos tárolásának terén. „Világszerte olyan megoldásokat alkalmaznak még napjainkban is a tűzvédelem terén, amelyek finoman szólva is elmaradottak” – hívta fel a figyelmet az ügyvezető. „Az általunk kifejlesztett izolációs tűzmegelőző robotrendszer az akkumulátorgyártás, illetve a veszélyeshulladék-gazdálkodás számára kínál egyedi és hatékony megoldás. A tűzvédelmi kihívásokra válaszolva szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az akkumulátoripar ne csak fejlődjön, hanem biztonságosabbá is váljon mind a vagyon-, mind a környezetvédelem érdekében” – hangsúlyozta az AI-Robotics vezetője.