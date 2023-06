Új realitások az intralogisztikában

A 2011-ben létrejött, majd 2017-től nyomásos öntőgépek és egyéb fémmegmunkáló gépek karbantartását folytató, főként külföldön tevékenykedő Aziza-International Kft. tavaly vállalta fel a lengyel VersaBox SA által gyártott intralogisztikai berendezések képviseletét

Az emelkedő munkaerőköltségek és a fokozódó digitalizáció miatt egyre növekszik az automatizált rendszerek iránti kereslet, amit olyan jelenségek is befolyásolnak, mint a népesség elöregedése, a gyártás Európába történő visszatérése és ezáltal a helyben gyártott, modern rendszerek iránti igény. Krencsey Márton, az Aziza-International Kft. ügyvezető igazgatója az autonóm mobil robotok előnyeiről beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Milyen tapasztalatokkal vágtak bele az autonóm mobil robotok forgalmazásába?

Krencsey Márton: Manapság szinte minden ipari berendezés automatizált, az öntőcellák is alig igényelnek kezelői beavatkozást, az automatizált megoldások tehát sosem jelentettek ismeretlen terepet számunkra. Az OHRA tárolórendszereket képviselve pedig a raktártechnika és az üzemen belüli logisztika világát ismerhettem meg behatóbban. E két terület gyakorlatilag ötvöződik az AMR-ek (autonóm mobil robotok) és az automata raklapemelők forgalmazásában, így nyugodt szívvel kezdhettünk neki a magyar piac felépítésének.

Krencsey Márton, az Aziza-International Kft. ügyvezető igazgatója

A gyártásközi logisztika automatizálási lehetőségei iránt Magyarországon is hatalmas az érdeklődés, hiszen az üzemen belüli anyagszállítást eddig elvégző emberi munkaerő egyre drágább és egyre kevésbé áll a rendelkezésre. Ha ez nem lenne elég, a nyomonkövethetőség, a folyamatbiztonság és a magas minőség garantálása is mind az automatizált rendszerek mellett szólnak.

A gyártásban is hatalmas az érdeklődés az automatizálás iránt, de sok projektet végül elnapolnak az ügyfelek annak költségvonzata miatt. Mi a realitás a logisztikában?

A magas bekerülési költség itt is sok ügyfelet elriaszthat. A sikeres automatizálás kulcsa az, hogy megtaláljuk azt a terültet, ahol az emberi munkaerő kiváltásával valódi értéknövekedés jöhet létre a vállalkozás számára, és ezen a területen ténylegesen az odaillő automatizálási megoldást vezessük be. A már sikeres AMR-telepítések tapasztalatából kiindulva elmondható, hogy a beruházás megtérülési ideje 2-2,5 év. Nem utolsósorban: egy autonóm mobil robot környezetbarát is, hiszen nincs károsanyag-kibocsátása, energiafelhasználása pedig más anyagmozgató járművekhez képest hatékonyabbnak mondható. Mindezek hatására a VersaBox várakozásai szerint az ipari robotok jelenleg mintegy félmilliárd eurós európai piaca 2027-re 2 milliárd euró fölé emelkedik majd.

Az autonóm Versabot FS16 raklapemelők teherbírása 1 600 kg

Tény, hogy a technológia ma még túlnyomórészt a nagyobb gyártósorokkal rendelkező cégek számára ajánlott, de ahol jellemző az anyagok szállításából fakadó balesetveszély, ott mindenhol megvizsgálnám az AMR-ek telepítésének lehetőségét. A tervezési fázisban egy szimulációval támogatjuk a döntéshozatalt, ami például a sebességekből, megtakarított munkaórákból képes előre jelezni, hogy a telepíteni szándékozott robotokkal milyen ciklusidő- vagy költségcsökkentés érhető el.

Egy AMR nem túl nagy ugrás egy korábban döntően emberi munkaerőt használó cég számára?

Az AMR egy viszonylag új technológia, hiszen korábban sok helyen a targoncákat elektromos gyalogkíséretű targoncákra cserélték, ha tehermentesíteni akarták az alkalmazottakat, majd jöttek az AGV-k (vezető nélküli szállítójárművek), amikhez – mivel kötött pályán navigálnak – sokszor teljesen át kellett alakítani az üzemen belüli logisztikai folyamatokat, és rengeteg szenzort kellett telepíteni. Ez a fajta átalakítás sokkal mélyrehatóbb volt, mint amit egy AMR-flotta megkíván.

Egy AMR-flotta telepítésekor a gépek térképezik fel az üzemet, majd ezen belül jelölünk ki olyan útvonalakat, területeket, amelyeken az AMR-ek mozoghatnak. A felvételi és lerakási pontok ismertek, a flotta mozgását, a feladatok priorizálását pedig az Autonomy@Work™ flottairányítási platform határozza meg. A gép optimalizálja az útvonalat, kerüli el az akadályokat, és gyorsan reagál a közelében tartózkodó emberekre és járművekre. Ha egy folyosón túl nagy a mozgás, akkor – például időmegtakarítás miatt – inkább egy hosszabb útvonalat választ, és minden csendesebb időszakot felhasznál a saját töltésére, így garantál állandó rendelkezésre állást.

Mit lehet tudni a VersaBox cégről?

A lengyel VersaBox SA 10 éve gyárt autonóm mobil robotokat, amiket a világ legnagyobb Tier-1-es autóipari beszállítói használnak. A cég hatalmas erőforrásokat mozgósított a fejlesztésben, most pedig nemzetközi terjeszkedésbe kezdett. Az Aziza-International Kft. teljes körű szolgáltatást nyújt az igények felmérésétől kezdve a flotta kiépítésén át a karbantartásáig. Az AMR-eket a szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk, amelyek lehetővé teszik raklapos rakományok és kocsik szállítását, valamint a szállítószalagokkal való összekapcsolást.

Átfogó automatizálási kínálat Versabot FS16 raklapemelő Az autonóm Versabot FS16 raklapemelők a felhasználó egyéni igényeihez és a különböző gyártási környezetekhez igazíthatók. Nem igénylik a meglévő infrastruktúra módosítását (pl. mágneses vagy indukciós szalagok, érzékelők stb. felszerelését). Az 1 600 kg teherbírású FS16 gépek közvetlenül a padlóról, állványokról vagy polcokról veszik fel a rakományt. Képesek együtt dolgozni más Versabot robotokkal, önállóan hajthatnak végre feladatokat, vagy egy kezelő kezelheti őket az automatizált folyamatokon kívül. A True Autonomy navigáció és az Autonomy@Work irányítórendszer dinamikus környezetben is hatékony működést tesz lehetővé. Versabot 500 autonóm mobil robot Versabot 500 autonóm mobil robot a VersaBox AMR-flotta zászlóshajója A VersaBox AMR-flotta zászlóshajója a legtöbb intralogisztikai feladatra alkalmas. Jól átgondolt moduláris felépítésének köszönhetően a VB500 speciális ipari környezetekhez és különböző típusú rakományokhoz alkalmazható. A 710 × 1 710 × 320 mm méretű AMR akár 500, illetve 700 kg hasznos terhet képes szállítani attól függően, hogy a rakományt közvetlenül a roboton vagy egy segédplatformon szállítják-e. A lengyel gyártó a 2023. áprilisi Logimat kiállításon mutatta be a gép kisöccsét, a kisebb teherbírású, de dinamikusabb VB250-es modellt. Versabot 1500 autonóm mobil robot A VersaBox AMR-flotta nehézsúlyú bajnoka, a VB1500-as 1 500 kg rakományt képes mozgatni A VersaBox AMR-flotta nehézsúlyú bajnoka, a VB1500-as háromszor annyi rakományt képes mozgatni ugyanolyan dinamikával és mozgékonysággal, mint az alap VB500 egység, ezenkívül annak moduláris felépítését is megőrizte. A 930 × 1 520 × 310 mm-es gépméret nem jelent jelentős méretbeli növekedést, de extra szilárdságot és 1 500 kg teherbírást kölcsönöz a modellnek.

Milyen beruházási igénye van egy AMR-flotta telepítésének?

Meg kell vásárolni hozzá a gépeket, amelyek árát jelentősen befolyásolhatja a rájuk kerülő felépítmény. A gépeknek hálózati környezetre (wi-fi) van szükségük, a gyengébb térerővel rendelkező pontokra pedig jelerősítőket helyezünk el – ez azonban már filléres tétel a robotok árához viszonyítva. A gépek rendkívül strapabíróak – láttunk olyan esetet, amikor rakodás közben leesett egy robot, de még egy ekkora ütés sem befolyásolta a munkaképességét. A Versabot AMR-ek moduláris felépítésűek, tehát bármilyen meghibásodás esetén elég a kérdéses modult cserélni, ami jelentősen megkönnyíti a későbbi karbantartást.

A riportolás valós idejű és teljes. Élőben tekinthetjük át, hogy melyik AMR éppen hol tartózkodik, és bármely időpillanatra lekérhetjük a megfelelő riportot; például mennyit állt, miért állt, mennyit töltött, merre közlekedett, melyik útvonalat használta.

Molnár László