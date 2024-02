Tisztítástechnikai trendek és kilátások 2024-re

Interjú Gerhard Koblenzerrel, az LPW Reinigungssysteme vezérigazgatójával

Mire számíthat az ipari tisztítástechnika 2024-ben, és milyen trendekkel, kilátásokkal néz szembe az ágazat? A Surface Technology Online főszerkesztője, Oliver Missbach Gerhard Koblenzerrel, az LPW Reinigungssysteme vezérigazgatójával beszélgetett ezekről a kérdésekről.

Koblenzer úr, hogyan telt a 2023-as év?

Gerhard Koblenzer: A tavalyi év lényege: két lépés előre és egy hátra. Ez még mindig jobb, mintha fordított sorrendben történt volna. Az általános gazdasági lassulás természetesen ránk is hatással volt. Az év első fele nehéz volt, de a magas megrendelésállományunknak és készletszintünknek köszönhetően – az ellátási láncok megszakadása miatt sokan „betáraztak” a projektek megvalósításához – jól ki tudtuk használni a kapacitásainkat. A műszaki fejlesztések terén is jó eredményeket értünk el. A folyamatvezérlés és -felügyelet optimalizálása mellett sok tekintetben leegyszerűsítettük és továbbfejlesztettük a CNp folyamatot, és további funkciókkal láttuk el, a szárítási folyamatot pedig úgy módosítottuk, hogy gyakorlatilag kiküszöböltük a vissza- és keresztszennyeződést.

Gerhard Koblenzer, az LPW Reinigungssysteme vezérigazgatója (Forrás: LPW)

Végül, de nem utolsósorban: ultratiszta víz modult kapott a finom és ultrafinom tisztítási alkalmazásokhoz használt szabványos PowerJet sorozat. Az újranyitott és újonnan felszerelt teszt- és szolgáltatóközpontunk pedig ismét teljeskörűen üzemképes minden próbatisztítás, fejlesztési projekt és bértisztítás céljára.

Mi az oka az óvatoskodásnak és az iparágban tapasztalható átalános elbizonytalanodásnak?

Több tényező együttes hatása a jelenlegi helyzet, például az autóipari felfordulások, Ázsia vagy Kelet-Európa kiszámíthatatlan fejlődése és a globális politikai változások. Ezzel párhuzamosan új feladatok is felmerültek, amelyek új készségeket feltételeznek, amelyek egy része még nem is létezik. A 2023-as év tehát sok tekintetben a 2019-es évhez hasonlítható: nem támogató a környezet az olyan hagyományos iparágak számára, mint az autóipar, az új üzleti területeken ellenben magas az aktivitás. Pozitívum, hogy az alapanyagok elérhetősége összességében jelentősen javult az előző évekhez képest. Az áremelések jórészt kiszámíthatók és kezelhetők. Ennek ellenére ezen a téren sajnos még nem értük el a 2019-es stabilitást, így ezt a lemaradást továbbra is lényegesen magasabb készletekkel kell ellensúlyoznunk.

2024-ben a nagy tisztaság számít majd az ágazat kiemelt témájának?

A kérdés az, hogyan határozzuk meg a nagy tisztaságot. Több mint 15 éves szakmai tapasztalatunk alapján kijelenthetem, hogy a nagy tisztaság nem iparág-specifikus. Sokkal inkább az összes szektor érintett, ahol új és folyamatosan változó technológiai feladatok merülnek fel, és ahol magas követelményeket támasztanak a gyártási folyamatok műszaki tisztaságával szemben. Ezért fontos a tényleges tisztítási folyamat során az újra- és a keresztszennyeződés lehetőségének csökkentése, valamint a teljes folyamatlánc, a használt közeg és az általános környezeti feltételek negatív hatásainak elkerülése.

Az LPW nemcsak tisztítórendszereket szállít, hanem az ügyfelekkel együttműködve dolgoz ki személyre szabott koncepciókat a műszaki tisztaság folyamatláncba történő integrálására. Mindez a tisztítási folyamat különböző szintű tisztaterekkel történő összekapcsolását is magában foglalja (Forrás: LPW)

Milyen további kisebb-nagyobb trendek mozgatják a tisztítástechnikát 2024-ben?

A tisztítástechnikai eljárások terén nem igazán számítunk jelentős változásra. A rendszerek, komponensek feladatorientált kialakítása és a folyamatláncba való integrálása azonban egyre nagyobb igényeket támaszt mind az időráfordítás, mind a vizsgálati módszerek terén. Ezért a legmagasabb szintű együttműködésre, és mind a beszállítói, mind a megrendelői oldalon lényegesen együttműködőbb magatartásra van szükség. A hagyományos – az autóiparból jól ismert – vevő-beszállító viszony gyakran rontja az eredményt. Magasabb igények megjelenése várható a monitoring, az alkalmazottak képzése és az érvényesíthető folyamatmenedzsment terén is. Ez nemcsak a tisztítási rendszer folyamataira, hanem a teljes folyamatlánc minőségét befolyásoló tényezőkre is vonatkozik. Ez az egyik alapvető kompetenciánk, amit az elmúlt években intenzíven fejlesztettünk és ebből a szempontból ideálisan készültünk fel a 2024-es évre.

Az idei FiT2clean díjat egy olyan cég nyerte el, amelynek innovatív, környezetbarát fázisfolyadékjai számos tisztítási alkalmazásban helyettesíthetik a hagyományos oldószereket. Hogyan változtathatja ez meg a hagyományos vízbázisú eljárásokat?

A FiT2clean díjas intelligens folyadékok figyelemre méltó termékek, de jelenleg semmin sem változtatnak, legalábbis a mi alapvető tevékenységünkön nem. A nagy tisztaság elérését célzó eljárásokban eleve igyekszünk vegyszerek nélkül működni, ahol ez csak lehetséges. Ennek az az oka, hogy a tényleges tisztítási folyamatok után a vegyszerek komoly kihívás elé állítják a közegkezelő rendszereket is, így a magas tisztasági paraméterek megvalósíthatósága is veszélybe kerül. Egy átfogó folyamat fenntarthatóságát ezért nem lehet egyetlen szempontra, például a kémiára kivetíteni. Az összes változó kölcsönhatása teremti meg a fenntarthatóságot.

Legyen szó bértisztításról vagy gyártási tesztről, az alkatrészek tisztítás előtti felületvizsgálata a napi gyakorlat része. Az LPW laboratóriumában többek között a tisztíthatóságot is tesztelik, amit a folyamatalkalmasság értékelése követ (Forrás: LPW)

Ha az egyes ágazatokat nézzük, melyikben van nagyobb fejlődési lehetőség, és hol várható visszaesés?

Az elmúlt években leginkább visszafejlődött a forgácsolóipar, csakúgy, mint a beruházások a hagyományos autóiparban. Az új szegmensek – például a nagyvákuum-technológia – nagyon magas követelményeket támasztanak a műszaki tisztasággal szemben, de az itt kezelt mennyiségek viszonylag alacsonynak mondhatók. Végső soron szinte minden ágazatban van tisztítástechnikai fejlődési potenciál. Új termékek, új lehetőségek. Legyen szó e-mobilitásról, üzemanyagcellákról vagy autóipari szenzortechnológiáról, elektromechanikus alkatrészekről vagy additív gyártással készült orvostechnikai implantátumokról, esetleg módosított alkatrészekről a légi közlekedés vagy az űrrepülés számára. Ehhez járul a hadiipari termékek iránti kereslet növekedése, ami mind Európában, mind Észak-Amerikában megfigyelhető.

Németországban és Európában jelenleg nehéz a gazdasági helyzet. Van kilátás a fellendülésre?

Három-négy éve egyidejűleg vannak jelen a pozitív és a negatív tendenciák. Erre példa az autóipar szerkezeti változása, 2019-ben az Egyesült Államok kereskedelmi vitája Európával és Kínával, 2020-ban a koronavírus-válság, 2021-ben az ellátási lánc zavarai, az elmúlt két évben pedig az infláció és az energiaköltségek jelentős emelkedése, hogy csak a főbb kérdéseket említsem. Ebből következően a kihívások nem csak a technológiai fejlesztésekben keresendők. A politikai és gazdasági instabilitás gyakran negatív hatással van a nagyvállalatok, rajtuk keresztül pedig a kkv-k beruházási hajlandóságára.

Aktuális példa a Tajvan és Kína közötti helyzet, ami közvetlen következményekkel jár a félvezetőipar beruházási terveire. A kapacitásbővítésre kijelölt régiók keresése egy egész beszállítói ágazatot befolyásol. A politikai keretfeltételek hiánya a már megkezdett fejlesztéseket is korlátozza. A korábban nagyon fontos kínai piac sem ragyog már régi fényében, az európai import iránti kereslet több okból is lecsökkent. Emellett egyre nagyobb a bizonytalanság a piacra jutás és a biztonság tekintetében. Észak-Amerika sem a stabilitásáról híres mostanában. Kulcskérdés, hogy mely trendekre fókuszálunk, és valóban ezekre kellene-e.

A rendszerberendezések portfóliójában az ultratiszta víz előállítására szolgáló rendszerek is megtalálhatók (Forrás: LPW)

Hogyan fejlődik a külpiac, például az USA?

Észak-Amerikában – nemcsak az Egyesült Államokban, hanem annak közvetlen szomszédaiban is – egyelőre jók a piaci kilátások. Az infláció csökkentését célzó törvény például észrevehetően fellendíti az amerikai ipart. Ez lehetőség az európai vállalatok számára is – ha nincs helyi versenytársuk. Másrészt mindenki más számára akadályozza a piacra lépést. Észak-Amerika jelenleg kikerülhetetlen piac még akkor is, ha bizonytalan az elnökválasztás kimenetele.

Mire helyezi a hangsúlyt az LPW 2024-ben?

Magától értetődik, hogy továbbfejlesztjük a rendszereinket és a folyamatainkat. Surface Alliance partnereinkkel együtt az észak-amerikai piacon is kiterjesztjük és megerősítjük tevékenységünket. Ezen túlmenően továbbra is a műszaki tisztasági fokra vonatkozó új követelményekhez kapcsolódó szolgáltatási körünk bővítésére összpontosítunk. Ez magában foglalja a szolgáltatóközpontunkban végzett finom és ultrafinom tisztítást, a témával kapcsolatos megoldásközpontú képzéseket, valamint a folyamatoptimalizálást és az erőforrás-hatékonyság növelését célzó tanácsadást.

Ha lenne három kívánsága, miket kívánna 2024-re?

Vállalatvezetőként valószínűleg saját magamnak kellene teljesítenem a kívánságaimat. Ehhez szerencsés kéz és bizonyos jóstehetség is kell. Az első két kívánság tehát már teljesült, a harmadik pedig a stabilitás. A viharos évek nagyon sokat kivettek a cégekből – főleg azok munkatársaiból, mind szakmailag, mind pedig a magánéletben –, most már jöhetne a hét bő esztendő.

