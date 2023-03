Tisztaság: ami sosem megy ki a divatból

Szórótérrel bővült a PROFETT Kft. budapesti szórástechnikai központja

Az ár és a minőség mellett a gyorsaság is meghatározó az ipari felülettisztításban, ami elsősorban kapacitás kérdése. A szemcseszórás 21. századi technológiáit képviselő PROFETT Kft. ezért szórótérrel bővítette budapesti telephelyét, ami már nagy méretű munkadarabok, akár egész autókarosszériák tisztítását is lehetővé teszi. Kisvárday-Papp Miklóst, a PROFETT ügyvezető igazgatóját kérdeztük a felülettisztítás piacáról.

Mikor vettétek használatba a cinkotai műhelyetek szemcseszóró terét?

Kisvárday-Papp Miklós: 2022 őszére terveztük az elkészültét, de nem várt események, valamint a feltorlódott megbízások miatt 2023 januárjára tettük át a beüzemelést. Cserébe már az első pillanattól minden tökéletesen működött. A szórótér alapterülete 6 × 4, belmagassága pedig majdnem 3,5 méter. Alapvetően a finomszemcse- és szódaszórás technológiáját használjuk a saját műhelyünkben, de más szemcseszórási eljárásokra is tökéletesen alkalmas. Más kérdés, hogy a hagyományos acélsörétes vagy homokszórást mi nem alkalmazzuk, mivel túlságosan roncsolja a felületet, és a 21. században már léteznek ezeknél kifinomultabb és környezetkímélőbb eljárások is. Szerencsére egyre népszerűbb idehaza is a szódaszórás, egyre több célzott megkeresést kapunk, hogy olvastak vagy hallottak róla az ügyfelek.

Hogyan működik a szórótér tisztán tartása?

A szórótérhez kívülről csatlakoztatott P4/23/6000 mobil szűrőegységben a négy mikroszálas patron 94,4 m2 szűrőfelületet jelent, így 99,9%-os tisztítási arányt biztosít 6 000 m3/óra kapacitással. A Gritco könnyen mozgatható és gyorsan telepíthető elszívói egyébként is ideálisak a por és egyéb légnemű szennyeződések a szórótérből történő eltávolítására. A szűrőpatronok állandó és maximális elszívási kapacitását automata, ún. impulzus légbefúvásos tisztító biztosítja. A ventilátor opcionális hangtompítása miatt az elszívó működése meglepően csendes, a munkaterület környezetétől pedig távol tartja a port és az egyéb szennyeződéseket.

A Profett Kft. 6 × 4 alapterületű szóróterében finomszemcse- és szódaszórást alkalmaznak

A fal másik oldalán, a szórótérben pedig egy söprőgödör helyezkedik el, ahonnan vákuum távolítja el a maradványanyagokat. Az elszívási vákuumot egy Nederman elszívórendszer hozza létre, a holland Gritco ugyanis több mint 20 éve működik együtt a svéd Nederman céggel. Rövid, pár perces söprés után a hasznos szemcse a vákuum segítségével a gégecsöveken a silóba kerül, ahonnét a szóróberendezésbe újratöltjük. Az egység másik oldalán található hulladéktárolóból az elszívási vákuum leállításával a por automatikusan műanyag zsákokba ürül.

A mobil szűrőegységet egy kisebb teherautó is el tudja juttatni a munkavégzés helyére, például egy homlokzatfelújításhoz. Csak áramra és sűrített levegőre van szüksége ahhoz, hogy a munkakörnyezetet megtisztítsa. A berendezés – gépkezelővel együtt – bérbe is vehető nálunk.

Hogyan teljesítenek a magyar piacon az általatok képviselt márkák?

Az általunk képviselt gyártók közül a legtöbbet a Gritco szemcseszóró és elszívó berendezésekből értékesítjük. Nem csoda, hiszen a Gritco gyakorlatilag minden szegmens és alkalmazási feladat számára gyárt szemcseszóró rendszereket egészen a robotkarokra szerelt, akár dupla fúvókájú, hatalmas berendezésekig. Változatlanul magas az érdeklődés a nedves szemcseszórás (AquaBlast technológia) iránt, mert a koptató eljárásokkal szemben rendkívül felületkímélő, és igényes eredményeket lehet vele elérni gyakorlatilag majd minden felületen. A dán PERS Kemi cég által gyártott vibrációs berendezések terén még nem sikerült elérnünk a kitűzött piaci súlyt.

A Profett Kft. új szóróteréből egy P4/23/6000 mobil szűrőegység távolíja el a port és az egyéb szennyeződéseket

Érződik egyfajta elbizonytalanodás az ügyfélkörötökben?

Idén még nem készítettünk árajánlatot pályázatos gépbeszerzéshez, és érződik is egyfajta kivárás az új gépek vásárlását illetően. Ez főleg a mikro- és kisvállalkozásokra igaz, amelyek jobban elbizonytalanodtak, mint a hosszú távú stratégiát követő nagyvállalatok, és hosszabb időbe is telik, míg visszaépül bennük a befektetésekbe vetett bizalom. Az új gépek iránti érdeklődés nálunk nagyjából 20 százalékkal esett vissza, de nem szakadt be, mint ahogy a pályázati finanszírozás sem elérhetetlen. 2022-ben is kaptunk megrendelést egy, a miénkhez hasonló szemcseszóró tér mobil elszívó berendezésére, amihez pályázati forrást is igénybe vettek.

A bemutatótermünkben a robotkaros megoldásokon kívül minden releváns szemcseszórási technológiánk megtekinthető. A bemutatóteremig szinte minden ügyfél esetében eljutunk, de az alapanyagok megdrágulása és a bizonytalan ipari konjunktúra miatt a konkrét gépvásárlást már komoly fejtörés és hezitálás előzi meg.

A bérgyártással és az alapanyag-szállítással mi a helyzet?

Ezekben nincs csökkenés, a gyártás ugyanis nagy erőkkel folyik a legtöbb iparágban, így mind a karbantartás, mind a szóróanyag-utánpótlás zökkenőmentes. Ügyfeleink szerencsére lelkiismeretesen szervizeltetik a gépeket, mert tudják, hogy jó munkát csak jó géppel lehet végezni.

A bértisztításra pedig sorban állnak az ügyfelek, nagyon sok magánembertől kaptunk ugyanis megrendeléseket. A jó idő meghozza az autósok és motorosok kedvét, autókarosszériából például öt-hat darabot is beütemeztünk már teljes tisztításra. Néha akad érdekesebb munkánk is, hamarosan például egy régi, 5,5 méteres fa versenycsónakot kell majd tisztítanunk. Elterjedt ugyanis a piacon, hogy a finomszemcse- és szódaszórással igényesen tudunk fát tisztítani, így csónakot, szekrényt és kerti bútort is hoztak már be hozzánk.

